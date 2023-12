Ez kemény lesz! – a válogatott pár kulcsjátékosának nehéz döntést kell hoznia az Eb-szereplés érdekében

A magyar labdarúgó-válogatott elkezdhet készülni az Európa-bajnokságra, ahol a házigazda németekkel, a skót nemzeti csapattal és a svájciakkal játszik majd a csoportban. A csapat állandó keretéből

reméljük, lassan mindenki felépül, és Marco Rossi szövetségi kapitánynak azzal az örömteli kihívással kell majd szembenéznie, hogy kiválassza, kiket visz magával az Eb-re!

Ez biztos nem lesz egyszerű, mivel a korábbiakkal ellentétben 2024-ben minden nemzet mindössze 23 labdarúgót nevezhet be (legutóbb 26-an vehettek részt a kontinensviadalon).

Bár vannak olyan labdarúgók, akiknek a helye biztosnak tűnik, valójában egy-két kivétellel senki sem veheti garantáltnak az Eb-szereplését, hiszen az olasz szakember rendszeresen kiemeli, hogy aki a válogatottban szeretne szerepelni, annak rendszeresen játszania kell klubcsapatában. Ez pedig több játékosunk esetében sem teljesül, köztük olyanoknál, akikre mindenki kulcsjátékosként tekint, nekik tehát lehet, hogy januárban nehéz döntést kell majd hozniuk és az Eb-szereplés érdekében más irányba terelni klubkarrierjüket. Nézzük, mi a helyzet velük!

Beférek a keretbe Mister?

Forrás: MTI/Kovács Tamás

Szalai Attila

Az egyik legnagyobb kérdés, ami Marco Rossit foglalkoztatja, valószínűleg Szalai Attila problémája, aki Willi Orbánnal és Lang Ádámmal régóta betonbiztos hármast alkot a védelemben, a magyar labdarúgó-válogatott alapemberének számít. Helyzetét azonban nehezíti, hogy

egyelőre olybá tűnik, nyári átigazolása nem a legjobban sikerült, ugyanis míg a Fenerbachcében alapember volt, a Hoffenheimben elvétve kap játéklehetőséget.

Mindez elég meglepő, mert bár kezdetben volt egy-két apró hibája, a klub bevallottan a védelem vezéreként számolt vele, jelenleg is ő az egyesület egyik legértékesebb labdarúgója, és a többi hátvéd sem teljesít valami kiemelkedően, amit az is jelez, hogy a bajnokság hatodik helyén tanyázó Hoffenheim legutóbbi öt mérkőzésének mérlege két vereség, két döntetlen, és mindössze egy győzelem.

Szalait a nemzeti csapatban nagyon nehéz lenne pótolni, hiszen kevesen rendelkeznek olyan nemzetközi és válogatottbeli rutinnal, mint ő. Fiola Attila beállhatna a helyére, de ő sem lesz fiatalabb és az utóbbi időben többször volt sérült, így bár nagyon fontos tagja a csapatnak, nem feltétlenül megoldás Szalai helyett.

Megvan rá az esély, hogy a játékos beverekszi magát a német klubcsapatba, de

pletykaszinten az is felvetődött, hogy visszatér Törökországba, korábbi egyesületéhez, ahol nagyon jól érezte magát, és meg is becsülték.

Szalait ismerve azonban valószínűbb, hogy a Bundesligában folytatja, esetleg egy másik csapatban – nyáron sokan szinte biztosra vették, hogy az Union Berlinhez igazol, és a csapat jelenlegi vesszőfutását elnézve lehet, hogy jól jönne nekik egy kemény hátvéd. Itt együtt játszhatna Schäfer Andrással, és bár a klub jelenleg az utolsó, kieső helyen áll az első osztályban, legalább játéklehetőséghez jutna.

Nagy Ádám rutinját nehéz lenne pótolni

Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

Nagy Ádám

Az aktív válogatott játékosok közt 76 címeres mezben lejátszott mérkőzésével rekorder, óriási rutinnal rendelkező középpályás 2021-ben igazolt az olasz Serie B-ben, azaz a másodosztályban szereplő Pisa csapatához. A tavalyi szezonban biztos helye volt a kezdőben, ám nyáron edzőt váltott az egyesület, és az egykori olasz válogatott Alberto Aquilani a magyar játékos helyett az általa hozott portugál középpályást preferálja.

Nagy Ádám

az idei 15 bajnokin mindössze 7-szer kapott lehetőséget, de csak kétszer kezdőként, és csak egy meccset játszott végig. A többi mérkőzésen átlag alig több mint 20 percet játszott.

Igaz, egy mérkőzést egy kiállítás következtében kapott eltiltás miatt kellett kihagynia. Nagy Ádám rutinját nagyon nehéz lenne pótolni a nemzeti együttesben, de Rossi is jelezte neki, ha nem fog játszani, télen váltania kellene. A 28 éves játékos az erre vonatkozó kérdésekre úgy válaszolt, hogy aktuális helyzete nem fenntartható állapot, úgyhogy ezen mindenképpen változtatni szeretne.

„Napról napra, hétről hétre azon dolgozom, hogy ha adódik lehetőség, akkor élni tudjak vele. Ha meg úgy érzem, hogy kiadok magamból mindent, megpróbálok mindent és mégsem jön a lehetőség, akkor sajnos januárban váltani kell, mert a júniusi Európa-bajnokságra úgy akarok érkezni, hogy csúcsformában vagyok, hogy aztán esetleg onnan tudjak egy jobb lehetőség felé nyitni” – fogalmazott.

Ádám Martin az Eb-selejtezőkön bizonyította értékét

Forrás: AFP

Ádám Martin

Ádám nem beszél mellé: az M4 Sportnak adott legutóbbi interjúban kerek perec kijelentette, a télen, de legkésőbb nyár elején váltani szeretne. Ennek az ő esetében több oka is van, és csak az egyik, hogy nem játszik eleget. A Paks egykori támadója a koreai Ulszan Hyundai játékosa, amellyel épp most nyerte meg másodszor a bajnokságot (a koreai bajnokság tavasszal kezdődik, és novemberben ér véget), és az ázsiai Bajnokok Ligájában is jól szerepel.

A magyar játékos 2022 nyarán igazolt Koreába, és eleinte rendszeresen szerepelt is, nagyrészt az ő góljaival nyerték meg a bajnoki trófeát.

Épp ezért volt meglepő, hogy legutóbbi szezonban jóval kevesebb játékpercet kapott. Két meccset sérülés miatt hagyott ki, egyet a padon ült végig, és négyszer nem is nevezték a keretbe! Tizenegy alkalommal volt kezdő, de csak öt meccset játszott végig, a többi mérkőzésen átlag 31 perc jutott neki. Ennek ellenére szerzett 7 gólt és adott 4 gólpasszt is, és edzője állítása szerint elégedett vele.

A magyar labdarúgó a jövőjével kapcsolatos találgatásokra úgy válaszolt,

szeretne visszatérni Európába, de ez nem az ő döntése, hiszen szerződés köti az egyesülethez.

Az elmúlt időszakban több megkeresése is volt, de nem lehet tudni, hogy lesz-e olyan európai klub, amelyik kifizeti érte az Ulszan által kért összeget.

Ádám Martin ugyan Varga Barnabás érkezése óta biztosan nem első számú támadó Rossi együttesében, de az olasz szakember is tudja, hogy a „Vikingre” nagyon nagy szüksége van a magyar válogatottnak. Ezt Ádám Martin az Eb-selejtezőkön – főleg az utolsó két mérkőzésen Bulgária és Montenegró ellen – fényesen bizonyította.