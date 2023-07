Ádám Martin: Szeretnék Európába igazolni, van is ajánlatom, de nem rajtam múlik a dolog

Szeretne visszatérni Európába, mert ugyan jól érzi magát Dél-Koreában, de úgy érzi, nem kap elég játékpercet – mondta el az M4-nek adott interjúban Ádám Martin. A magyar labdarúgó-válogatott támadója beszélt arról is, hogy kapott is egy elég jó ajánlatot, viszont mivel élő szerződése van, nem rajta múlik az átigazolás, a klubjának is jól kell járnia.

A magyar csatár nincs könnyű helyzetben, hiszen klubjában, a Dél-koreai bajnokságban szereplő Ulsan Hyundai-ban nem kap elég játéklehetőséget. Ádám ennek ellenére kiválóan teljesít, és játékperceinek arányában kifejezetten sok gólt szerez. A hírek szerint napirenden van a klubváltása, és valószínűleg nem lesz nehéz egy koreainál jobb bajnokságba igazolnia, bár ezt akadályozhatja, hogy klubja a hírek szerint 2,5 millió eurót kér érte.

A 28 éves támadó az M4-nek azt mondta, bár úgy érzi, hogy csapata tiszteli őt, mégsem jut annyi játékhoz Ulszanban, mint amennyit megérdemelne. „A tavalyi szezonban elég sokat hozzátettem a csapat játékához és ahhoz, hogy bajnokok lettünk. Aztán nyilván úgy jöttem vissza januárban, hogy nagy szerepem lesz, de amikor elkezdődött a bajnokság, ez másképp indult. Az, hogy ez miért így alakult, az már nem érdekel” – mondta Ádám Martin.

A labdarúgó elmondta, hog a közeljövőben egyeztetni fog a dologról az edzővel, mert bár a válogatott mérkőzéseket követően már többször lépett pályára, de még mindig nem elégedett, mert úgy érzi több játéklehetőséget érdemelne. Ádám Martin egyébként több európai ajánlatot is kapott az utóbbi időben, olyat is, ami megfontolásra érdemes.

„Egy héttel ezelőtt és pár napja is befutott egy-egy ajánlat, az hogy elengednek-e, nem rajtam múlik, ezzel kapcsolatban is folynak az egyeztetések. Szeretnék és jó lenne visszatérni Európába, mert jól érezzük itt magunkat, de ahogy már említettem a játékidőről is – meg azért Európából egy elég jó ajánlat érkezett top 10-es bajnokságba –, tehát ez minden szempontból előrelépés lehetne nekem... nem az én kezemben van a sorsom, mert még szerződésem van, így ahhoz, hogy Európában folytassam, a klubnak is jól kell járnia.” – fogalmazott a labdarúgó.

A teljes interjút itt tekintheti meg: