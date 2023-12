A válogatottban zseniális, de mi lesz a klubkarrierrel? – Merre tart Sallai Roland?

Az Eb-selejtezők zárómérkőzésén Montenegró ellen elővigyázatosságból még nem küldte pályára Marco Rossi az utóbbi időben kisebb izomsérüléssel bajlódó Sallai Rolandot, ám a támadó mostanra teljesen felépült, és játszott is klubcsapata, az SC Freiburg Olympiakosz elleni 5-0-ra megnyert Európa-liga mérkőzésén, majd szintén csereként pár percre beállt vasárnap a Mainz otthonában győztes (1-0) német bajnokin.

Sallai 26 éves kora ellenére már 46 válogatott mérkőzésen lépett pályára, és az elmúlt két évben egyértelműen a nemzeti együttes kulcsjátékosa lett.

Ez persze nem véletlen, hiszen ahogy folyamatosan egyre több lehetőséget kapott, újra és újra bizonyította, hogy milyen hasznos játékosa a csapatnak, és egyre jobb teljesítményt is nyújtott.

Először még 19 évesen egy Elefántcsontpart elleni barátságos mérkőzésen lépett pályára a válogatottban, majd egy ideig epizódszereplő volt. 2018-tól, Marco Rossi érkezésével viszont gyorsan stabil kezdőjátékosává vált a nemzeti csapatnak, és szinte minden meccset végigjátszott a Nemzetek Ligája C-divíziójában. 2020-ban, amikor klubjában egy ideig kevesebb játéklehetőséghez jutott, néhányszor kimaradt a keretből,

2021 nyara és a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság óta viszont gyakorlatilag kirobbanthatatlan a válogatott kezdőcsapatából, és kizárólag sérülés miatt fordult elő, hogy nem szerepelt Rossi együttesében.

Az eltelt időben pedig csak egyre jobb lett. Két góllal vette ki a részét a 4-0-s wolverhamptoni, angolok elleni történelmi győzelemből, majd a súlyos szemsérülése miatti kihagyást követően az év zárómérkőzésén, Görögország ellen is beköszönt (és lőhetett volna akár egy második gólt is). De igazán az elmúlt éveben lendült bele a játékba.

Idén minden mérkőzésen kezdőként szerepelt, és októberi sérüléséig rendkívül hasznos tagja volt a csapatnak. A szurkolók valószínűleg leginkább góljaira emlékeznek, ami nem meglepő, hiszen mindkét idei válogatott találatát jelölték az Eb-selejtezők aktuális fordulójának legszebbje címére. Litvánia ellen a Puskás Arénában ő biztosította be a 2-0-s végeredményt, egy nagyjából 25 méterről megeresztett védhetetlen jobblábas lövéssel.

Szeptemberben pedig szintén itthon egy fantasztikus labdaátvételt követően ballal rúgott óriási gólt Szerbiának.

Amellett, hogy vitathatatlanul gyönyörű gólokról van szó, fontos, hogy mindkettő tétmérkőzések kulcsfontosságú pillanataiban született,

hiszen a litvánok elleni találattal a magyar csapat gyakorlatilag lezárta a mérkőzést, a szerbek ellen pedig alig egy perccel a vendégek egyenlítő gólját követően talált a hálóba, ezzel megnyugtatva a mieinket, és egyben demoralizálva az ellenfelet. Emellett a Csehország elleni barátságos mérkőzésen is gyönyörű gólt szerzett Kerkez Milos gólpasszából.

Érdekesség, hogy míg itthon betalált Litvánia és Szerbia kapujába, idegenben is mindkét csapat ellen része volt a magyar csapat találataiban. Nem mellékes, hogy amint a góljai, úgy ezek is nagyon fontos pillanatokban történtek. Szerbia ellen Belgrádban Varga Barnának adott egy gólpasszt, amikor az ellenfél vezetett, és a szépítés után fordítani tudtunk, a Litvánia elleni idegenbeli meccsen, ahol látványosan szenvedett a csapat, ő harcolta ki azt a tizenegyest, amellyel Szoboszlai Dominik révén sikerült szépíteni, és ha a fordítás itt nem is jött össze, ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy végül döntetlenre mentsük a mérkőzést.

Salli Roland a litvánok ellen szerzett gólját ünnepli

Forrás: MTI/Vasvári Tamás

Sallai Roland kiváló teljesítményét bizonyítja az is, hogy az elmúlt évben a válogatottban messze az övé volt a legtöbb gólszerzési kísérlet, és az ő lövései találták el legtöbbször a kaput, annak ellenére, hogy két mérkőzést is kihagyni kényszerült.

Persze ezt két oldalról is lehet nézni: egyrészt javítania kell a helyzetkihasználásán, másrészt elismerés illeti, hogy ilyen sokszor tud helyzetbe kerülni.

Ez utóbbi nagyrészt a hihetetlen sebességének köszönhető, de Sallai nem csak ebben kiemelkedő. Univerzális játékos, jobbszélsőt, támadó- valamint, jobb- és baloldali középpályást is kiválóan tud játszani, és mindegyik poszton szerepelt is már a válogatottban. Emellett – ahogy ezt két gyönyörű góljával is bizonyította – jobb- és bal lábbal egyaránt kiválóan lő távolról. Nem véletlen, hogy a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a szerbek elleni meccset követően azt mondta, ezek után nem tudja, van-e gyengébbik lába Sallainak. (Egyébként már az első itthoni Bulgária elleni mérkőzésen is volt egy a fentiekhez hasonló távoli kísérlete, és csak a kapuson múlott, hogy nem lett abból is óriási gól.)

Mi lesz a következő állomás Sallai klubkarrierjében?

Nem csoda, hogy a Transfermarkt is észrevette a jó teljesítményt, és november elején 2 millió euróval 12 millióra emelte a magyar labdarúgó játékjogának becsült értékét. Ebben persze az is szerepet játszott, hogy az utóbbi időben a Freiburgban is nagyon jól teljesít. Szeptemberben az Európa-ligában góllal indított, majd a német kupában is betalált és gólpasszt is adott. A 2023/2024-es szezoban eddig 9 tétmérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, lehetőséget kapott egyszer a német kupában és négyszer az Európa-ligában. Eddig négy gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki.

Sallai Roland teljesítménye és képességei ismeretében talán meglepő, hogy pályafutása legjobb éveiben egy Bundesliga középcsapatban szerepel. Sallai öt éve játszik a Freiburgban, a Puskás Akadémia csapatától 2016-ban először a Palermo csapatához került kölcsönbe egy évre, 2017-ben pedig a ciprusi Apoel Nicosiához igazolt, ahol olyan jól teljesített, hogy következő nyáron leigazolta a német klub.

A Freiburg, amely az elmúlt években rendre a német első osztály középmezőnyében végzett jellemzően egy-két idényt követően túlad a Sallaihoz hasonló fiatal tehetséges játékosokon – nem egyértelmű, hogy az ő esetében ez miért nem így történt. Az viszont biztos, hogy ennél többre hivatott játékosról van szó, nem véletlen, hogy az utóbbi években szinte minden átigazolási időszakban pletykák állandó témája, hogy melyik csapathoz igazol.

Ezzel a szövetségi kapitány, Marco Rossi is egyetért, és ezt a Szerbia elleni mérkőzést követően egyételművé is tette. „Sallai Roland óriási tehetség, amikor hiányzott, akkor azt megérezte a válogatott. Szerény véleményem szerint játszhatná nagyobb klubban, mint a Freiburg” – fogalmazott a mester. Nyáron a Lazio, a West Ham United és a Rennes érdeklődéséről pletykáltak, és a játékos maga is beismerte, hogy Szaúd-Arábiából is érkezett komoly megkeresése.

Az arabok ajánlatára azonban nemet mondott, mert bár az pénzügyi szempontból rendkívül csábító volt, Sallai jelenleg a szakmai szempontokat helyezi előtérbe, és az a célja, hogy még magasabb szinten játszhasson. A nagy álom a Premier League lenne, ahol együtt szerepelhetne Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal, de a spanyol bajnokságtól sem zárkózik el. A szerződése a Freiburggal 2025-ig szól, azaz ha a német klub érdemi pénzt szeretne látni belőle, legkésőbb jövő nyáron el kell engednie.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor