Ők követhetik Szoboszlait – óriási szintlépést produkálhat a magyar válogatott az idei átigazolási piacon

Kerkez Milos átigazolási szappanoperájának idei évada bármelyik percben véget érhet

A legaktuálisabb és talán a legizgalmasabb történet mind közül a még mindig csak 19 éves Kerkez Milosé. A fiatal balszélső a 2022-2023-as szezonban robbant be a köztudatba, miután a holland AZ Alkmaar tavaly 1,8 millió euróért leigazolta a Milantól, ahol olyannyira láttak benne fantáziát, hogy maga Paolo Maldini jött érte Magyarországra, de végül nem kapott lehetőséget. A holland klubban viszont megkapta a bizalmat, hiszem a szezon minden mérkőzésén kezdő volt, és az Európai konferencialigában is mindössze egyszer lépett pályára csereként. Ahogy a válogatottban is, hiszen Marco Rossinál is bejátszotta magát a kezdőcsapatba az elmúlt évben.