Egy hete szinte kizárólag Szoboszlai Dominik átigazolása vezeti a sporthíreket. A magyar válogatott csapatkapitánya mindössze 22 évesen 70 millió euróért csatlakozott a világ egyik legjobb klubcsapatához, a Liverpoolhoz.

A hazai labdarúgás viszonylatában ez óriási dolog

amihez még csak hasonló is nagyon kevés volt a magyar labdarúgás történetében, és egyelőre nehezen felfogható következményekkel járhat. Dénes Ferenc sportközgazdászt kérdeztük a témáról.

***

Milyen gazdasági hatásai lehetnek a Szoboszlai-transzfernek?

A nemzetközi labdarúgásban előfordul, hogy egy klub azért igazol egy adott nemzetiségű játékost, hogy ezzel belépjen az országa piacára. Szoboszlai Dominikot biztosan nem ezért igazolta le a Liverpool, de ettől még máris látszik, mekkora hatása van az üzletnek itt Magyarországon. Szurkolóként semleges ismerőseim Szoboszlai nevével ellátott Liverpool-mezt vásárolnak, mindenkit elkezdett érdekelni a klub, és a város is. Biztosan lesznek magyarok, akik mennek majd válogatott mezben Liverpool-meccsre. A Liverpool futballvállalat ma a legmagasabbra értékelt brand, és ez az elkövetkező hónapokban, években is így lesz. De

ennél sokkal-sokkal lényegesebb, hogy Szoboszlai Dominik átigazolása igazi áttörést jelenthet az egész magyar „futballiparra” nézve.

Az elmúlt évtizedben nagyon sok pénzt költöttek a labdarúgás, a sportág infrastruktúrájának és az utánpótlásnevelés-rendszerének fejlesztésére. Az eredmények azonban egyelőre megkérdőjelezhetőek – hol látszanak, hol nem. A magyar labdarúgás akadémiai rendszere évente százas nagyságrendben képez és bocsát ki játékosokat. Ezek közül azonban alig-alig éri el valaki a nemzetközi piacot. Jelenleg talán a belga másodosztályban pallérozódó tizennyolc éves Vancsa Zalán az egyetlen, aki az akadémiai rendszert végigjárva elérte azt.

A magyar játékjog-értékesítés egy rendkívül kiélezett piacon jelenleg nagyon nehéz helyzetben van. Ennek pedig mindenképp van egy kulturális háttere is. A magyar labdarúgás hosszú évtizedek óta küszködik azzal, hogy az Aranycsapat idején még meglévő nimbusza lerombolódott, és elveszett a bizalom a magyar játékosok felé. Tehát még ha megfelelő képzéssel kellő mennyiségű értékes játékost képes is lenne kinevelni a magyar akadémiai rendszer, a végső lépcsőfokon, a játékjog-értékesítésen nagyon gyakran elbukna. Amikor a nyugati futballkultúrákban arról beszélnek, hogy „itt van egy horvát játékos”, na annak van súlya. De egy Malajziából érkező futballista kis túlzással senkit nem érdekel. Ez nem rasszizmus, egyszerűen csak ott nincs meg a labdarúgás kultúrája. Nem tudunk egyetlen jó maláj játékost sem említeni. Egy horvát játékos viszont lehet a „következő Modric”. Ezt hozhatja el Szoboszlai Dominik transzfere is, mert

ezután Európában is mondhatják majd, hogy „na, itt az új Szoboszlai”.

Ez segíthet abban, hogy ha a képzési rendszer jó játékosokat lesz képes kinevelni, legyen esélyük, hogy komoly európai csapatokhoz igazoljanak, szintet lépjenek.

Most már nem lehet azt mondani, hogy nincsenek magyar játékosok. Persze sokan megjegyzik, hogy Szoboszlai Dominikot nem Magyarországon képezték, de ez nem teljesen igaz. Egy évet mégis játszott az MTK utánpótlásában, és bár nem az akadémiai rendszer része, a Főnix Gold is magyar csapat. De ott van Gulácsi Péter, aki amikor nem sérült, az RB Leipzig alapembere. Őket látva biztos, hogy Európában is azt mondják: „Lehet, hogy ezek a magyarok mégis tudnak focizni? Nézzünk meg egy-két meccset!” Szerintem ez a kulturális gát, ami ezt eddig akadályozta, végre leomolhat.

Jó, jó de olcsóbb lesz ettől a kenyér? Azt szokták mondani, hogy a futballrajongó nemzeteknél egy-egy nagy eredmény még a GDP-t is megdobja. Magyarországon is így van ez?

A labdarúgás kiemelt kulturális érték Magyarországon. Az emberek itthon nagyon ritkán beszélgetnek arról, hogy például melyik vívó mennyire fantasztikusan szerepelt az országos bajnokságon vagy, hogy mondjuk „Békéscsabán feltűnt egy új Ónodi Henrietta”. Az viszont mindennapos, hogy arról beszélnek, mit keres az élvonalban a Kisvárda, vagy mit játszik majd a Fradi a feröeri ellenfelével a Bl-selejtező mérkőzésen. Bartók Fából faragott királyfija szintén egy nagyon fontos kulturális érték – egy szűkebb réteg számára. A foci viszont széles tömegeket mozgat meg ebben az országban. Abban a pillanatban, amikor ez a kulturális érték vállalható lesz – tehát például a megverjük az osztrák válogatottat az Eb első fordulójában 2016-ban –, a tömeg kitódul a körútra és megállítja a villamost!

Pedig ez egyébként ebben az országban csak akkor szokás, amikor forradalom van. 2016-ban nem volt forradalom, csak nyár volt, rozéfröccs volt és „megvertük a labancokat”.

Az emberek egy ilyen sikert megélve boldogok, felszabadultak lesznek: senkit nem a politikai ellenfelek acsarkodása érdekel, hanem az, hogy tudunk valaminek közösen örülni, ez pedig szerintem önmagában is egy nagyon értékes dolog.

A nemzetközi labdarúgás legmagasabb szintjén bevett dolog, hogy a topjátékosok egyben reklámhordozók, akiket a legnagyobb márkák szponzorálnak, és a fizetésük mellett innen is óriási bevételeik származnak. Szoboszlait eddig nem nagyon láttuk reklámokban szerepelni. Mi lesz ezután?

Szoboszlai Dominik reklámértéke azzal, hogy a Liverpool csapatának tagja lett, már most megsokszorozódott. Amennyiben beváltja – és szerintem be fogja váltani – a reményt, amit hozzá fűznek, akkor ő a Premier League meghatározott játékosa lesz. Persze Angliában leginkább egy angol játékosnak nagy a reklámértéke – ahogy marketing szempontjából a Liu fivérek is értékesebbek Kínában – de azért egy Liverpool-játékossal kint is sok mindent el lehet adni. A magyar egy viszonylag kicsi reklámpiac, itt viszont bármit eladhatsz majd az ő arcával. A nadrággombot is. Ha Szoboszlaival reklámozod a kutyatápot, még az is meg fogja venni, akinek nincs is kutyája. Emellett az egész reklám- és sportipar, valamint a média is érdekelt abban, hogy népszerű legyen, és magas legyen a reklámértéke. Mert vele most bármit el lehet adni – legfőképpen műsoridőt. Mindenki, aki azt akarja, hogy nézzék, olvassák, vele fog foglalkozni. Megcsinál egy jó cselt, és elönti majd az egész médiát, a TikTokot, a YouTube-ot, mindent. A teljes kommunikációs ipar abban érdekelt, hogy sikeres legyen, és én is őszintén kívánom neki a legjobbakat. De azért remélem, hogy nem játszik majd túl sok meccset, mert a válogatott mérkőzésekre pihennie kell. Persze Manchester United-szurkolóként nem tudok a Liverpoolnak szurkolni, de magyarként azt kívánom, hogy Dominik minél sikeresebb legyen!

