„Dibusz Dénes fenomenális, Sallai gólja fantasztikus” – saját játékosait most nem szidja, a mieinket viszont dicséri a szerb média

Azt ugyanakkor a szerb kollégák is elismerik, hogy a magyar csapat is jól teljesített, és bár több helyen olvasható, hogy szerencsénk is volt, egy-egy játékosunkat igencsak hízelgő jelzőkkel illetik.

A legnagyobb sportlap, a Szportszki Zsurnal szerint Dibusz Dénes például „fenomenális” volt, Sallai gólját pedig „fantasztikusként” jellemezte,

és egyik cikkében megjegyezte, hogy Marco Rossi csapata jól akadályozta a szerbek támadásait, és kiválóan megszervezett védekezéssel őrizte meg előnyét. Sztrahinja Pavlovics, a szerbek gólszerzője pedig a lapnak nyilatkozva kiemelte, hogy a magyaroknak ráadásul két másik gólszerzési lehetősége is akadt (Varga Barna fejese, és Bolla Bendegúz gólhelyzete).

A Nova Sporton megjelent cikk szerzője szerint Magyarországon keresztül „autópályán” eljuthatott volna Németországba a szerb válogatott, de nem, ők Montenegrón keresztül szeretnének menni. A portál, amely szerint a magyar szurkolók betyáros koreója szégyenletes volt, azt írja, hogy

a magyar válogatott – ahogy ők nevezik, a „könnyűlovasság” – Varga Barnabás 20. és Sallai Roland 34. percben szerzett végzetes góljával szétoszlatta a szerb szurkolók reményeit, hogy 24 év szünet után könnyebb lesz az Eb-ig vezető út, mint azt elképzelték.

Az ellenzéki lap, amely kiemeli a két gólpasszt adó Negót is, egy másik cikkében úgy fogalmaz, hogy a magyar válogatottól elszenvedett második vereség olyan érzés, „mint amikor hagymás ételt eszik az ember: egész nap ott marad a szájában és az orrában az íz és a szag ”, és

„ha nem szégyen, akkor valahol a szégyen határán van, hogy egy hónapon belül kétszer kikapunk a magyaroktól”.

„Jobbak voltunk, de ismét kikaptunk. Nem hiszem, hogy megérdemeltük volna a vereséget, de gratulálok a magyaroknak a győzelemhez és az Eb-re való kijutáshoz” – idézi a szerb szövetségi kapitányt, Dragan Sztojkovicsot a Politika című patinás napilap. A szerbek mestere szerint jó taktikával játszottak, és helyzeteket is sikerült kialakítaniuk, de ez egy olyan nap volt, amikor egyszerűen nem ment be a kapuba a labda.

Úgy vélte, bár Dibusz Dénes kiváló kapus, szombaton ők tették naggyá, és lottóznia kellene.

Az N1 televízió sportoldala szerint a magyarok kihasználták Sztojkovics válogatottjának gyenge védekezését, és megbüntették azokat, a „sasoknak” pedig még csak szerencséje sem volt, hiszen két alkalommal is a kapufát találták el, és a videóbíró két góljukat is törölte les miatt. A portál szerint Sztojkovics taktikája Rossit is meglepte, ám túl sokat változtatott a felálláson, és

úgy vélik, bár csapatuk támadásban jó, a védekezésben egy jobb csapat ellen – és ahogy a fogalmaznak, a magyar válogatott kétségkívül ilyen – gyenge a szerb válogatott.

A Blic nevű portál szerint „a sasok Németország felé tartó nyugodt repülése közben turbulencia lépett fel” és bár sokáig úgy tűnt, hogy a szerb válogatott huszonnégy év után különösebb izgalom nélkül kijut az Eb-re, ezt mégsem így alakult, mert a magyaroktól slszenvedett két vereség felkapcsolata a piros lámpát. A lap szerint ezek után a kvalifikációs a keddi, Montenegró elleni mérkőzésen múlik, és ahogy Alekszandar Mitrovics fogalmazott, az elmúlt 15 év legfontosabb meccse vár a szerb nemzeti együttesre.