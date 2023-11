Sallai Roland: Ez még nem a végkifejlet! – a spanyol vagy az angol bajnokságba kerülhet a magyar válogatottal együtt fejlődő focista (VIDEÓ)

„A pályán kívül kaptunk az ő személyiségével egy ilyen lazaságot. Sokkal nyugodtabbak vagyunk, a pályán pedig kőkeményen megköveteli a taktikai utasítások betartását. Amikor érkezett, át kellett állítani a fejeket, de vevők voltunk az ő elképzeléseire. Most itt tartunk, hogy sorozatban harmadjára ki tudtunk jutni az Európa-bajnokságra. Látszik, hogy egy jó dolog jött a válogatottba be, és nagyon sikeres évek vannak a hátunk mögött. Az elmúlt években rendkívül sokat fejlődtünk, kívülről látszik is. Természetesen ez még nem végkifejlet, szeretnénk tovább fejlődni. Hosszú és sikeres úton vagyunk túl, és ezt kívánjuk folytatni a következő mérkőzéseken is”