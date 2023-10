Egyből a válogatottra gondoltam, és arra, hogy ilyen nincs! - a sérülése miatt lecserélt Sallai Roland Topolyán, a Mandinernek

Ahogy a magyar határtól alig 50 kilométerre lévő Topolyára ér az ember (kevesen tudják: itt született az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar futballszakembere, dr. Mezey György), egyből magával ragadja a közelgő mérkőzés hangulata. A Magyar Sportújságírók Szövetsége buszát a tömött sorokban érkező helyi szurkolók integetve fogadják, majd amikor a bejárathoz érünk, a rendezők a nagy számban érkező Freiburg-szurkolókat határozottan különítik el a helyi drukkerektől.

UEFA-eltiltás után...

El is kél a markáns fellépés, hiszen az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA Fegyelmi Bizottsága éppen a legutóbbi, Olympiakosz elleni hazai kupamérkőzésen tapasztalt diszkriminatív fennhangok miatt öt szektort is bezáratott, emiatt 420 szurkolóval kevesebb lehetett jelen a csütörtöki kupameccsen.

„Azért érezzük kicsit jogtalannak a büntetést, mert az európai szövetség illetékesei nem ismerhetik a helyi viszonyokat. A drukkereink nem az Olympiakosz szurkolóit szidalmazták, hanem a belgrádi Crvena zvezda táborát – a megszokott módon. Nincs mit tennünk, elfogadjuk a szankciót, és jobban ügyelünk arra, még inkább felhívjuk a szurkolóink figyelmét, hogy sportszerűen buzdítsák a Topolyát, és ne a riválisokkal legyenek elfoglalva” – mindezt már Újvidék egyik legtehetősebb vállalkozójaként számon tartott Zsemberi János, a helyi klub tulajdonosa mondja.

A körülményekről tudni érdemes,

a Topolyai SC 4500 fős ékszerdoboza, a TSC Aréna és a klub akadémiája a magyar állam által a határainkon túl (is) indított stadionépítési programja keretén belül (Dunaszerdahely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy mellett) valósult meg,

a létesítmény hivatalos megnyitóját 2021. szeptember 3-án tartották, a vendég a Ferencváros volt.

Az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György és Zsemberi János a Topolya SC tulajdonosa a TSC Aréna lelátóján

Fotó: Mandiner/Vámos Tamás

A Freiburg elleni mérkőzésre rákanyarodva: a Magyarországról érkező érdeklődő örömmel tapasztalja, hogy a TSC-nél ugyan csak csere a Debrecenből érkező Sós Bence, ám a vendégeknél ezúttal is a kezdőben szerepel a Szerbia elleni találkozó óta még inkább becsben tartott válogatott támadó, Sallai Roland, aki a mérkőzés elején elsősorban kitűnő beadásaival, és remek mezőnymunkájával tűnik ki (megfigyeltük: egyetlen elrontott átadása nem volt), a 22. percben meg is van az első nagy helyzete: egy beadás után alig továbbít a kapu mellé; szükség is lett volna az eredményes befejezésre, hiszen nem sokkal előtte a Topolya vezetést szerzett.

„Ez egyszerűen katasztrófa!”

Mindenesetre aggódva figyeljük, hogy Roli ezek után a földre rogy, először azt gondoljuk, hogy a reklámtábláknak eshetett neki, ám rövid időn belül kiderül, komolyabb a baj, a Freiburg orvosi stábja is érkezik. Hamarosan jelzik: nincs apelláta, cserére van szükség, folytatásról szó sem lehet!

Még ekkor sem jut eszünkbe, hogy komolyabb a baj, elsősorban magunkat sajnáltatjuk, hogy Roland játékából ezúttal csak 22 percet láthattunk, a körülöttünk helyet foglaló német szurkolóknak némi gyógyír, hogy a Németországban született, ám olasz gyökerekkel rendelkező Vincenzo Grifo mesterhármasával fordít a vendégcsapat, ám a lefújás után sokkal jobban foglalkoztat minket: mennyire súlyos Sallai Roland sérülése?!

A vendégek szakvezetője, Christian Streich a mérkőzés után elárulja: a magyar válogatott játékos a bal combjában izomszakadást szenvedett, és emiatt három-négy hét kihagyásra számíthat.

„Ez egyszerűen katasztrófa!” – minősíti a helyzetet a szakember.

Ezt követően azonban lehetőség nyílik Sallai Rolanddal is találkozni, aki a Mandinernek a következőket mesélte el:

„Már a mérkőzés előtt is éreztem, hogy nem vagyok teljesen friss és kipihent, de rendesen bemelegítettem, nem gondoltam arra, hogy bármi probléma is lehet. S persze, profi futballista vagyok, nem panaszkodom, ha az edzőm számít rám, boldogan vállalom a játékot. Pláne, hogy az utóbbi időben remek formában éreztem magam, hiszen nem csak a válogatottban, a klubomban is stabil a helyem, így joggal gondolhattam, hogy a Topolya ellen is eredményes lehetek”

Öröm az ürömben: a korábbi válogatott, Nikolics Nemanja is személyesen volt kíváncsi Sallai Roland játékára, amiből a sérülés miatt keveset csodálhatott meg

Fotó: MSÚSZ/Róth Tamás

Megkérdeztük, mi jutott eszébe először, amikor érezte, hogy megsérült, hiszen kívülről is lehetett látni, hogy hihetetlen indulat dolgozott a játékosban, aki a földet csapkodta.

„Természetesen egyből a válogatottra gondoltam, és arra, hogy ilyen nincs, ennyire balszerencsés nem lehetek! Az utóbbi időben valóban kicsit sűrű volt a program, sok meccset játszottam, lehet, hogy a két válogatott mérkőzés után inkább csak csereként kellett volna vállalnom a játékot a Freiburgban, de hát ez eszembe sem jutott! Utólag mindig okos az ember...”