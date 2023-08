Sallai lehet a harmadik magyar a Premier League-ben – nagy múltú londoni csapat igazolná le

A Freiburgban szereplő Sallai Rolandot szeretné szerződtetni David Moyes – legalábbis a Relevo újságírója, Matteo Moretti szerint. Információi alapján jelenleg két csapat is tárgyal a magyar szélső szerződtetéséről, a londoni West Ham mellett a francia Rennes is versenyben van. A hírek szerint a korábban a Manchester Unitedet is irányító Moyesnak nagyon tetszik Sallai játéka, mindenképpen szeretné a csapatában tudni a magyar focistát, aki az éppen elkezdődő szezonban eddig egy gólt lőtt a Freiburgban, az ötödosztályú Oberachern elleni kupameccsen.

West Ham y Rennes están en conversaciones con el Friburgo por Roland Sallai.



El extremo húngaro es uno de los perfiles que gustan más a David Moyes.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 15, 2023

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás