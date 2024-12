Így reagált Szalah Szoboszlai kihagyott helyzetére

A két futballista kapcsolatát azonban nem befolyásolják a pletykák: Mohamed Szalah egy interjúban kedves, nyugodt srácként jellemezte Szoboszlai Dominikot, míg utóbbi a Spurs elleni győztes találkozó után is arról beszélt, hogy reméli, még sokáig játszhat vele egy csapatban. „Szeretnék minél több gólpasszt adni neki, de ez szerintem fordítva is igaz. Jól megértjük egymást, de Mo nemcsak a pályán segít mindannyiunknak, hanem azon kívül is. Mindenki tudja róla, hogy ő ilyen, állandóan elkéri a labdát, üvölti a nevedet, úgyhogy nem tudsz nem figyelni rá. Sokat tett, tesz értünk, folyamatosan szállítja a gólokat és gólpasszokat” – nyilatkozta Szoboszlai.

Fotó: AFP