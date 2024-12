Egy eltűnt ápolónőtől retteg Michael Schumacher családja

A borsonline.hu arról ír, hogy az eddigi három gyanúsított után újabb vádlott kerülhet bajba Michael Schumacher családjának megzsarolása miatt. A svájci villájában ápolt egykori autóversenyző mellől kirúgtak egy hanyagul dolgozó ápolónőt, akit eddig tanúként vártak hiába a bírósági tárgyalásokra. Most kiderült, hogy

ő indíthatta el az egész bűnügyet,

írják.

Hozzáteszik:

a 2020-ban elbocsátott Najia B-vel együtt eltűnt az egyik merevlemez is a kettő közül, tele a nyilvánosság elől lassan 11 éve gondosan elzárva ápolt Schumacher fotóinak, videóinak, orvosi feljegyzések százaival.

Eddig a család egy másik korábbi alkalmazottja, valamint a zsarolási kísérletet végző kidobóember és az őt segítő fia szerepeltek vádlottként a perben, utóbbiak be is vallották a tettüket. Most vizsgálják a mindannyiuk által emlegetett ápolónő szerepét is a történtekben. Emlékeztetnek: a zsarolók 15 millió eurót követeltek a nagy mennyiségű felvétel – összesen 1500 fájl – fejében, máskülönben a darkweben akarták értékesíteni, milyen Schumacher állapota.

Egy alkalmazott tanúként elmondta:

már a zsarolók első próbálkozásakor a kirúgott ápolónőt gyanították a háttérben,

eleve az ellátással kapcsolatos problémák miatt bocsátották el.

Hangsúlyozzák: a teljes titoktartás mellett ápolt Schumacher állapotát tükröző, különlegesen szenzitív anyagnak minősülő fájlok egy jókora része még nem került elő. Ez, és Najia B. eltűnése lapértesülések szerint nagyon nyugtalanítja a családot.