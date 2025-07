Ez nagyon fájhat: rengeteg magyar dühöng Jennifer Lopez koncertje után

Jennifer Lopez budapesti fellépésén több rajongó is hoppon maradt, mivel

a rendszer azt jelezte: jegyük érvénytelen, vagy már felhasználták azt.

Így ez az eset újra rávilágít a jegyhamisítás és a másodlagos értékesítés körüli visszaélésekre – írta az Index.

Az összeállításban kiemelték, hogy a jegyhamisítás és a másodlagos jegyértékesítés problémája az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott Magyarországon is. Főleg azokban az esetekben, amikor „nagyvadak”, azaz világsztárok érkeztek Budapestre.

Nem meglepő mód a vasárnapi Jennifer Lopez-koncertet követően is előkerült ez a téma: több csalódott rajongó számolt be arról a közösségi médiában, hogy annak ellenére nem jutott be a koncertre, hogy hivatalos forrásból vásárolt jeggyel érkezett a helyszínre.

Figyelmeztetett a szervező cég

Az Index idézte a szervező cég, a Green Stage Production figyelmeztetését is, mely napokkal a koncert előtt arról szólt, hogy „temérdek” csalóról és hamis jegyet értékesítő személyről szereztek tudomást.

Ezt követően pedig megkeresték koncert hivatalos jegyértékesítőjét, az Eventimet, akik válaszukban részletesen elmagyarázták, mi történhetett valójában. Válaszlevelükben hangsúlyozták,

kizárólag a hivatalos értékesítési csatornákon keresztül vásárolt jegyek kapcsán tudják garantálni, hogy a belépő érvényes és belépésre jogosít fel.

A Jennifer Lopezhez hasonló világsztárok érkezésekor azonban egyre gyakoribbak az olyan esetek, amikor valaki másodkézből vásárolt jeggyel próbál bejutni, gyakran sikertelenül.

„A koncertet még a Jennifer Lopezhez hasonló előadók esetében megszokottnál is nagyobb figyelem övezte, a jegyeket hamar elkapkodták, ennek eredményeképpen a másodlagos jegypiacon is nagy volt az esemény utáni érdeklődés. A koncert helyszínén több tucat problémás, továbbértékesített, Ticketswapon, Viagogón és egyéb »egzotikus« jegyértékesítő portálon vásárolt, másolt, továbbküldött jeggyel, illetve ezek gyanútlan tulajdonosaival találkoztunk, és igyekeztünk segítségükre lenni, hogy a legkisebb kellemetlenséggel ússzák meg ezt a drága kalandot” – írta az Eventime a megkeresésre.

Arról van szó ezekben az esetekben, hogy valaki, aki az eredeti jegyét tőlünk, a hivatalos értékesítőtől vásárolta, az eredetinél általában jóval magasabb áron kínálja azt értékesítésre, szerencsés esetben egy, ám számtalanszor több példányban is – derült ki a jegyértékesítő cég leveléből.

Nyitókép: Robyn Beck / AFP