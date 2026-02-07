Orbán Viktor: Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le az országot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége

„Aki ezt teszi, az Magyarországnak nem ellenfele, az ellensége”

– jelentette ki a miniszterelnök, aki beszélt arról is, hogy a 2026-os választás kulcsfontosságú lesz a háborúból való kimaradás szempontjából. Ugyanis szerinte a következő négy évben fog kiderülni, hogy Magyarországnak sikerül-e kimaradnia, vagy belesodródik a konfliktusba. Az EU-ban ugyanis már eldöntötték, hogy Európa 2030-ig háborúba megy, már csak az a kérdés, hogy Magyarországnak lesz-e egy olyan vezetése, amely képes ellenállni a háborús nyomásnak.