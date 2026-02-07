Ft
brüsszel magyarország orosz-ukrán háború európa ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor: Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le az országot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége

2026. február 07. 21:14

A miniszterelnök szerint Kijevnek be kell fejeznie a követelőzést Brüsszelben, amivel a magyarok érdekeit sérti.

2026. február 07. 21:14
Az ukránoknak meg kell értenünk, hogy föl kell hagyniuk az állandó követelőzéssel Brüsszelben, hogy lehasítsák, leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról – mondta Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen mondott beszédében. Hozzátette, amíg Ukrajna így tesz, addig Magyarország ellensége, hiszen a magyarok alapvető érdekeit sérti azzal, hogy Brüsszelben azért kardoskodik, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

„Aki ezt teszi, az Magyarországnak nem ellenfele, az ellensége” 

– jelentette ki a miniszterelnök, aki beszélt arról is, hogy a 2026-os választás kulcsfontosságú lesz a háborúból való kimaradás szempontjából. Ugyanis szerinte a következő négy évben fog kiderülni, hogy Magyarországnak sikerül-e kimaradnia, vagy belesodródik a konfliktusba. Az EU-ban ugyanis már eldöntötték, hogy Európa 2030-ig háborúba megy, már csak az a kérdés, hogy Magyarországnak lesz-e egy olyan vezetése, amely képes ellenállni a háborús nyomásnak.

Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy nyilatkozott: az ukránokat nem szabad beengedni az EU-ba, helyette egy olyan együttműködést kell kialakítani velük, amely mindkét fél szempontjából kedvező, nemcsak Kijevnek.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

petronius50
2026. február 07. 21:53
"Hozzátette, amíg Ukrajna így tesz, addig Magyarország ellensége, hiszen a magyarok alapvető érdekeit sérti " Egyszerű kérdés: Miért támogatjuk bármivel is az ellenségünket? Menjünk tovább: Ursula és bandája a Zöld Takony barátja. Tehát az ellenségünk barátja is az ellenségünk. Az oroszok az ukrán náci rezsim ellensége, tehát ha nem is feltétlenül a barátunk, de mindenképpen hasznos azzal, hogy aprítja az ellenségünket.
hexahelicene
2026. február 07. 21:46
Szerintem 2026. február 07. 21:42 Így van ahogy mondja, de talán mégse ezt a retorikát kellene alkalmazni. Mert akkora a szakadék a balfaszok és a valóság racionalitása közt, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ NE balfaszozd le a derék hozzászólót. Vegyél vissza. Legközelebb durvább leszek, most csak kértelek....
hexahelicene
2026. február 07. 21:43
Megelőzöm a tetves tiszás tetűket a kommentemmel ,hehe XD Egyetlen politikus van jelenleg MO.-n, aki képes a béke irányába terelni - a hatalmas, és többirányú, külső nyomás ellenében - a magyar érdekeket, Orbán Viktor. Lehet szídni őtet, én sem értek egyet több intézkedésével, DE tisztelem és becsülöm azt a rengeteg munkát, amit a magyarok érdekében véghezvisz. Ha van benned hazaszeretet, akkor tedd oda az X-et Viktor mellé. A mocsadék tiszás ótvaros horda, csak pusztulást hoz a magyarokra. A kibaszott Magyar Pinokkió orra már 4X körbekerülte a Földet, annyit hazudozott a szemétláda rohadék, a szélsőségesen magyarellenes, Weber-pórázon tartott hulladék.
Szerintem
2026. február 07. 21:42 Szerkesztve
Így van ahogy mondja, de talán mégse ezt a retorikát kellene alkalmazni. Mert akkora a szakadék a balfaszok és a valóság racionalitása közt, hogy az áthidalhatatlan. Inkább a balfaszok saját jóemberkedő fegyvereit, hogy milyen sok ukrán hal meg, milyen sok ukrán anyagi kárt okoz a háború és ezért ideje lenne befejezni a további veszteségek elkerülésére. Különösen kiemelve a tömeges emberhalált és megkérdezni,, hogy hé balfaszok, csak nem a még több ember halálát kívánjátok?
