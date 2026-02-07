Orbán Viktor: Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le az országot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége

Háborúellenes Gyűlés Szombathelyről – Nézze vissza a Mandineren (Videó)!
Már csak 64 nap van hátra! Most nagyobb szükség van a háborúellenes gyűlésekre, mint valaha.
A miniszterelnök szerint Kijevnek be kell fejeznie a követelőzést Brüsszelben, amivel a magyarok érdekeit sérti.
Az ukránoknak meg kell értenünk, hogy föl kell hagyniuk az állandó követelőzéssel Brüsszelben, hogy lehasítsák, leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról – mondta Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen mondott beszédében. Hozzátette, amíg Ukrajna így tesz, addig Magyarország ellensége, hiszen a magyarok alapvető érdekeit sérti azzal, hogy Brüsszelben azért kardoskodik, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
„Aki ezt teszi, az Magyarországnak nem ellenfele, az ellensége”
– jelentette ki a miniszterelnök, aki beszélt arról is, hogy a 2026-os választás kulcsfontosságú lesz a háborúból való kimaradás szempontjából. Ugyanis szerinte a következő négy évben fog kiderülni, hogy Magyarországnak sikerül-e kimaradnia, vagy belesodródik a konfliktusba. Az EU-ban ugyanis már eldöntötték, hogy Európa 2030-ig háborúba megy, már csak az a kérdés, hogy Magyarországnak lesz-e egy olyan vezetése, amely képes ellenállni a háborús nyomásnak.
A miniszterelnök figyelmeztetett, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni arról, hogy Magyarország belép-e a háborúba.
Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy nyilatkozott: az ukránokat nem szabad beengedni az EU-ba, helyette egy olyan együttműködést kell kialakítani velük, amely mindkét fél szempontjából kedvező, nemcsak Kijevnek.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos