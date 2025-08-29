Ft
08. 29.
péntek
Magyar Péterék Tisza-adó Gőgös Zoltán MSZP

Hírhedt baloldali figura vette védelmébe a Tisza kíméletlen adópolitikáját

2025. augusztus 29. 09:52

Igazi MSZP-s „bölény” állt ki a Tisza-adó mellett.

2025. augusztus 29. 09:52
null

„Nem tudom megállni, hogy ne reagáljak erre a mi pénzünkből felturbósított egykulcsos, többkulcsos SZJA ügyre” – írta Facebook-bejegyzésében az MSZP-s Gőgös Zoltán pénteken azzal kapcsolatban, hogy a Tisza bevezetné a 2010 előtt megbukott, többkulcsos személyi jövedelemadót.

Ezt is ajánljuk a témában

„Kedves pánikkeltő miniszterelnök, és miniszter urak, ( hölgyet is írnék, de az nincs a Fidesz kormányában) felhívnám a figyelmüket, hogy a minimálbér adójának eltörlése, az élelmiszer ÁFA csökkentés mellett sokszor megjelent az ellenzék programjában.
(Én is benyújtottam néhányszor, és 

bízom benne, hogy az új kormány első intézkedései között lesz) Ez természetesen többkulcsos adórendszert eredményez.”

– fogalmazott Gőgös.

Szerinte „Ez a lépés az alacsony fizetési  kategóriákban egyértelműen jövedelem emelkedést hoz”.

Hozzátette:

a felső jövedelmek adóztatásának sokkal jóbb eszköze a milliárdosok vagyonának megadóztatása.”

Gőgös Zoltán igazi MSZP-s „bölénynek” mondható, ugyanis

már 1989. októberben az MSZP alakuló kongresszusának küldötte volt, majd alapítóként bekerült a pápa szervezet elnökségébe.

2002 áprilisában az MSZP Veszprém megyei területi listájáról jutott be a parlamentbe, de 

a 2010 előtt megbukott baloldali kormányban is tevékenykedett. 

2006. július 1-től 2010-ig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkári funkcióját töltötte be.

Orbán: „Régi szoci mantra”

Magyar Péterék korábban tagadták az Index által megszerzett dokumentum valódiságát, de az etyeki fórumon elhangzottak arra engednek következtetni, tényleg a 2010 előtt megbukott, baloldali adózási rendszert akarják visszahozni.

„Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó”reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve.

A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk.

De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas” 

– szögezte le.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

