Az MSZP-ből kiugrott vidéki polgármesterrel találkozott Orbán Viktor
2026. február 08. 15:42
A térség fideszes képviselőjelöltje szerint a város jövőjének az együttműködésről kell szólnia.
Vámos Zoltán, a Fidesz szombathelyi és környéki országgyűlési képviselőjelöltje Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt látogatta meg a város polgármesterét, Nemény Andrást. Vámos a közösségi oldalán számolt be a találkozóról, hangsúlyozva, hogy bár politikai nézetkülönbségek természetesen előfordulhatnak, az itt élő emberek érdekében képesnek kell lenni az együttműködésre.
Lehetnek dolgok, amelyekben különbözőképpen gondolkodunk, de akkor is tudnunk kell együttműködni az itt élők érdekében”
– fogalmazott. Hozzátéve: „Szombathely jövőjének a párbeszédről és az együttműködésről kell szólnia”.
A bejegyzésben külön megköszönte a kormányfőnek, hogy elkísérte őt. A megbeszélés részleteit nem hozták nyilvánosságra, mindössze annyit említett, hogy Szombathely jövőjét érintő kérdésekről egyeztettek.
A találkozóra azt követően került sor, hogy Szombathely adott otthont a Digitális Polgári Körök (DPK) újabb háborúellenes gyűlésének.
