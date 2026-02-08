Ft
mszp szombathely vámos zoltán nemény andrás fidesz orbán viktor

Az MSZP-ből kiugrott vidéki polgármesterrel találkozott Orbán Viktor

2026. február 08. 15:42

A térség fideszes képviselőjelöltje szerint a város jövőjének az együttműködésről kell szólnia.

2026. február 08. 15:42
null

Vámos Zoltán, a Fidesz szombathelyi és környéki országgyűlési képviselőjelöltje Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt látogatta meg a város polgármesterét, Nemény Andrást. Vámos a közösségi oldalán számolt be a találkozóról, hangsúlyozva, hogy bár politikai nézetkülönbségek természetesen előfordulhatnak, az itt élő emberek érdekében képesnek kell lenni az együttműködésre.

Lehetnek dolgok, amelyekben különbözőképpen gondolkodunk, de akkor is tudnunk kell együttműködni az itt élők érdekében”

 – fogalmazott. Hozzátéve: „Szombathely jövőjének a párbeszédről és az együttműködésről kell szólnia”.

A bejegyzésben külön megköszönte a kormányfőnek, hogy elkísérte őt. A megbeszélés részleteit nem hozták nyilvánosságra, mindössze annyit említett, hogy Szombathely jövőjét érintő kérdésekről egyeztettek.

A találkozóra azt követően került sor, hogy Szombathely adott otthont a Digitális Polgári Körök (DPK) újabb háborúellenes gyűlésének.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

pugacsov-0
•••
2026. február 08. 17:29 Szerkesztve
Mindeközben a nyugat.hu véleményrovatában epét hánynak azok a polgármesterre, akik az Éljen Szombathelyre szavaztak. Nem kevesen vannak ! Az ugytudjuk.hu, amelyiket Pintér Bence tömött ki pénzzel ( győri polgi ) meg sem említi a találkozást !
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2026. február 08. 17:17
A Fidesz képes együttműködni az ellenzéki polgármesterekkel, ha azok nem kezdenek el szembemenni a kormánnyal. Szeged is elég jól fejlődött, de Botka ballépésével valószínűleg keresztet vethetnek az állami pénzekre. Akinek esze van, az nem áll bele nagy erőkkel a kormányba, még a politikai nézetkülönbségek ellenére sem.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 08. 16:49
Komcsik egymás közt.
Válasz erre
0
2
pot_ember
2026. február 08. 16:19
Szerintem a szombathelyi városvezetés politikusai felismerték a helyzetet, ha véletlenül a Tisza győzne ők mennének először a "levesbe". Olyan rombolás következne be, hogy a városok falvak ellehetetlenednének, a városvezetők újraválasztása szinte lehetetlen lenne. Az ellenzéki szombathelyi városvezetésnek a saját és a város érdekében a Fidesz győzelme lenne a "biztos választás".
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!