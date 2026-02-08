Az MSZP-ből kiugrott vidéki polgármesterrel találkozott Orbán Viktor

Vámos Zoltán, a Fidesz szombathelyi és környéki országgyűlési képviselőjelöltje Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt látogatta meg a város polgármesterét, Nemény Andrást. Vámos a közösségi oldalán számolt be a találkozóról, hangsúlyozva, hogy bár politikai nézetkülönbségek természetesen előfordulhatnak, az itt élő emberek érdekében képesnek kell lenni az együttműködésre.

Lehetnek dolgok, amelyekben különbözőképpen gondolkodunk, de akkor is tudnunk kell együttműködni az itt élők érdekében”

– fogalmazott. Hozzátéve: „Szombathely jövőjének a párbeszédről és az együttműködésről kell szólnia”.