beruházás spanyolország mg európai unió Kína

Spanyolország beelőzött: hazánk helyett ott terjeszkedhet a kínai autógyár

2026. április 29. 22:42

A beruházás egyik fő célja, hogy a vállalat elkerülje az Európai Unió által a Kínában gyártott elektromos autókra kivetett magas vámokat.

null

Spanyolországban építheti meg első európai elektromosautó-gyárát a SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation) Motor tulajdonában lévő MG márka – tudatta az Index. Mint írták, a döntés még nem végleges, de Spanyolország megelőzte Magyarországot a versenyben. A beruházás egyik fő célja, hogy 

a vállalat elkerülje az Európai Unió által a Kínában gyártott elektromos autókra kivetett magas vámokat, amelyek az utóbbi időben komoly versenyhátrányt jelentettek a kínai gyártók számára. 

Bár a végleges döntés még nem született meg, a források szerint Spanyolország vált a legvalószínűbb helyszínné, míg Magyarország – amely korábban erős esélyesnek számított – kiszorulhat a versenyből – írja az EW Powered hírportál. A tervek szerint a gyár pontos mérete, kapacitása és az építkezés kezdési időpontja még egyeztetés alatt áll, így a projekt részletei akár változhatnak is.

A döntés azonban így is fordulatot jelentene a korábbi várakozásokhoz képest, hiszen 

Magyarország az elmúlt években több kínai elektromosautó- és akkumulátor-beruházást is vonzott, részben fejlett beszállítói hálózatára és kedvező logisztikai helyzetére támaszkodva. 

Ezzel szemben Spanyolország agresszívan versenyez az ilyen beruházásokért, állami ösztönzőkkel és erős ipari hagyományaira építve, Zaragoza térsége például már most is jelentős autóipari központnak számít.

A portál szerint a SAIC-MG számára az európai gyártás kulcsfontosságú stratégiai lépés lenne, mivel lehetővé tenné, hogy az EU-n belül, helyben előállított autókkal versenyezzen, így megkerülve a Kínából importált járműveket terhelő többletvámokat. Ez különösen fontos az MG számára, amely az Egyesült Királyságban és több európai piacon is gyorsan növekvő eladásokat könyvelhet el olyan modellekkel, mint az MG4. Egy európai üzem létrehozása a márka eddigi legnagyobb ipari beruházása lenne a kontinensen azóta, hogy a SAIC 2007-ben megszerezte a márkanevet.

A fejlemények egy szélesebb európai iparpolitikai trendbe illeszkednek, amelyben

az Európai Unió egyre szigorúbban vizsgálja a kínai állami támogatásokat és a piaci versenyfeltételeket az elektromosautó-szektorban. 

Ennek hatására a kínai gyártók számára egyre inkább alapfeltétellé válik a helyi, európai gyártás, ha meg akarják tartani piaci részesedésüket. Spanyolország ennek megfelelően tudatosan építi pozícióját az elektromos mobilitás egyik dél-európai központjaként, amihez a mostani beruházás újabb komoly lökést adhatna.

Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. április 29. 23:26
Ennyit jelent a politikai bizonytalansag es stabilitas.Sok befekteto meggondolja,hogy erdemes e ebben az orszagban valamit letrehozni.
moliere-0
2026. április 29. 23:03
Sok kérdésre választ kapnánk, ha egyszer bele tudnánk hallgatni, hogy amikor már a harmadik kör rizsbor után rólunk, fehérekről beszélnek a kínaiak, akkor miket mondanak...
moliere-0
2026. április 29. 23:01
Az igazi kérdés, hogy Európa MIBŐL AKAR MEGÉLNI. Mert a döntéshozók az oké, őket megkenik, megkenték, ők megvannak. De Európa szépen lassan (gyorsan...) minden piacáról kiszorul, és immár a sajátjáról is. "Kágyilló a vöröshangyabolyban. És kezdődik a hentelés."
