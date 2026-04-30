Weber Magyar Pétert ajnározta, Brüsszel eljárást indít, Kijevet megszorításokra kényszerítenék

Manfred Weber Magyar Péterről és a Tiszáról: „Megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat” (VIDEÓ)
Az Európai Néppárt elnöke szerint Orbán vereségével a Patrióták elvesztették a vezetőjüket, ami „nagyszerű hír mindannyiunk számára”.
Magyar Péter brüsszeli megítélése, az Európai Unió és Ukrajna közötti pénzügyi alku, valamint egy újabb uniós eljárás is erősen megmozgatta az olvasókat szerdán. De szó volt diplomáciai egyeztetésekről és egy futballbotrányról is.
Komoly visszhangot váltott ki Manfred Weber európai parlamenti felszólalása, amelyben nyíltan méltatta Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A néppárti politikus szerint a budapesti események és a politikai változások azt mutatják, hogy a párt és vezetője
megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat”.
Weber ennél is tovább ment: úgy fogalmazott, hogy „a populisták és szélsőségesek Európában elvesztették a spin doctorukat”, majd hozzátette:
Putyin bábjai (...) elvesztették a vezetőjüket. Ez nagyszerű hír mindannyiunk számára.”
Ezt is ajánljuk a témában
Brüsszel komoly reformokat vár el Kijevtől a 90 milliárd eurós támogatásért cserébe. A tervek szerint az eddigi kedvezményes, 5 százalékos adókulcs helyett akár 20 százalékos áfa is jöhet az egyéni vállalkozók egy részének.
A javaslatok politikailag rendkívül kockázatosak, hiszen az adóemelések már korábban is feszültséget okoztak az ukrán parlament és Volodimir Zelenszkij között. A nemzetközi szervezetek azonban gyors lépéseket sürgetnek, miközben az IMF-hitel is hasonló feltételekhez kötött.
Ezt is ajánljuk a témában
A támogatás ára keményebb lehet, mint amire Kijev számított.
Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen a védett üzemanyagárak rendszere miatt. A testület szerint a külföldi rendszámú autósokkal szembeni eltérő árképzés sérti az uniós szabályokat.
A döntés azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban jelezte: a rendszer fenntartását támogatja, és a tárgyalások után azt mondta, az nem jelentene pluszterhet a költségvetésnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság szerint sérti az uniós jogot a védett üzemanyagárak rendszere.
Nem adott egyértelmű zöld jelzést az ukrán elnöki hivatal Magyar Péter kezdeményezésére, miszerint nyár elején személyesen egyeztetne Volodimir Zelenszkij-vel. A hivatal szerint az ilyen találkozókról minden esetben a hivatalos diplomáciai csatornákon döntenek.
A felvetés ugyanakkor a kárpátaljai magyar közösség helyzetének rendezését célozná, bár helyi vezetők szerint jelenleg nincs szó elnyomásról.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem biztos, hogy erre számított a leendő miniszterelnök.
Nem várt hullámokat vetett Szoboszlai Dominik római kiruccanása a Manchester United elleni rangadó előtt. Több drukker kifogásolta, hogy a kulcsmeccs előtt pihenőt tartott.
A háttérben ugyanakkor az is állhat, hogy a játékos rendkívül leterhelt idényt fut, így a rövid kikapcsolódás akár tudatos döntés is lehetett a stáb részéről.
Ezt is ajánljuk a témában
Az időzítés miatt morcosak.
