04. 30.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Weber Magyar Pétert ajnározta, Brüsszel eljárást indít, Kijevet megszorításokra kényszerítenék

2026. április 30. 05:55

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei április 29-én.

null

Magyar Péter brüsszeli megítélése, az Európai Unió és Ukrajna közötti pénzügyi alku, valamint egy újabb uniós eljárás is erősen megmozgatta az olvasókat szerdán. De szó volt diplomáciai egyeztetésekről és egy futballbotrányról is.

Weber: Magyar Péter és a Tisza „megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat”

Komoly visszhangot váltott ki Manfred Weber európai parlamenti felszólalása, amelyben nyíltan méltatta Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A néppárti politikus szerint a budapesti események és a politikai változások azt mutatják, hogy a párt és vezetője

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat”.

Weber ennél is tovább ment: úgy fogalmazott, hogy „a populisták és szélsőségesek Európában elvesztették a spin doctorukat”, majd hozzátette:

Putyin bábjai (...) elvesztették a vezetőjüket. Ez nagyszerű hír mindannyiunk számára.”

Kemény feltételek: adóemelést vár az EU Ukrajnától

Brüsszel komoly reformokat vár el Kijevtől a 90 milliárd eurós támogatásért cserébe. A tervek szerint az eddigi kedvezményes, 5 százalékos adókulcs helyett akár 20 százalékos áfa is jöhet az egyéni vállalkozók egy részének.

A javaslatok politikailag rendkívül kockázatosak, hiszen az adóemelések már korábban is feszültséget okoztak az ukrán parlament és Volodimir Zelenszkij között. A nemzetközi szervezetek azonban gyors lépéseket sürgetnek, miközben az IMF-hitel is hasonló feltételekhez kötött.

Brüsszel lépett: vizsgálat indult a magyar üzemanyagárak miatt

Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen a védett üzemanyagárak rendszere miatt. A testület szerint a külföldi rendszámú autósokkal szembeni eltérő árképzés sérti az uniós szabályokat.

A döntés azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban jelezte: a rendszer fenntartását támogatja, és a tárgyalások után azt mondta, az nem jelentene pluszterhet a költségvetésnek.

Kijev visszafogott: nem biztos a Zelenszkij–Magyar találkozó

Nem adott egyértelmű zöld jelzést az ukrán elnöki hivatal Magyar Péter kezdeményezésére, miszerint nyár elején személyesen egyeztetne Volodimir Zelenszkij-vel. A hivatal szerint az ilyen találkozókról minden esetben a hivatalos diplomáciai csatornákon döntenek.

A felvetés ugyanakkor a kárpátaljai magyar közösség helyzetének rendezését célozná, bár helyi vezetők szerint jelenleg nincs szó elnyomásról.

Szoboszlai nyaralása felbosszantotta a szurkolókat

Nem várt hullámokat vetett Szoboszlai Dominik római kiruccanása a Manchester United elleni rangadó előtt. Több drukker kifogásolta, hogy a kulcsmeccs előtt pihenőt tartott.

A háttérben ugyanakkor az is állhat, hogy a játékos rendkívül leterhelt idényt fut, így a rövid kikapcsolódás akár tudatos döntés is lehetett a stáb részéről.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Oszodibeszed
2026. április 30. 06:42
Az ajnározás ingyen van, viszont pénzt nem adott a bajor faszi! Magyar igérgetéseinek fedezete a sok ezer milliárd forint, amit tájékozatlan, gyerekes tudatával odaítélhezőnek képzel. Háború van és gazdasági válság, Németország és Európa is nagyon érintettek. Nos, mindez a mi jóléti társadalmunk felől - hála Orbánéknak - alig volt érzékelhető.
sanya55-2
2026. április 30. 06:25
Weréb úr viszi a szabadságunkat, Zselé csapot zár, Ursula elégedetlen Peti teljesítményével ebből semmi jó nem származik
komloisracok
2026. április 30. 06:04
Poloska wgy Weber báb
