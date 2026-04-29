Reagált az ukrán elnöki hivatal Magyar Péter javaslatára, miszerint személyesen egyeztetne Zelenszkijjel

Az ukrán elnöki hivatal reagált Magyar Péter javaslatára, miszerint a leendő magyar miniszterelnök nyár elején, Kárpátalján találkozna Volodimir Zelenszkijjel. A karpathir.com beszámolója szerint Dmitro Litvin elnöki tanácsadó közölte: az államfő júniusi programját egyelőre még nem hagyták jóvá, és hangsúlyozta, hogy a kétoldalú, legfelsőbb szintű egyeztetésekről minden esetben

a hivatalos diplomáciai csatornákon keresztül születik döntés.

A felvetés azt követően került nyilvánosságra, hogy Magyar Péter Beregszászon tárgyalt Babják Zoltán polgármesterrel a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről. A leendő miniszterelnök az egyeztetés után jelezte: június elején szeretne tárgyalóasztalhoz ülni az ukrán elnökkel, és álláspontja szerint Kijevnek fel kell számolnia a korlátozó intézkedéseket, valamint teljes körűen helyre kell állítania a magyar kisebbség kulturális, nyelvi, közigazgatási és oktatási jogait.