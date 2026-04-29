Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij beregszász Magyar Péter

Reagált az ukrán elnöki hivatal Magyar Péter javaslatára, miszerint személyesen egyeztetne Zelenszkijjel

2026. április 29. 17:49

Nem biztos, hogy erre számított a leendő miniszterelnök.

2026. április 29. 17:49
null

Az ukrán elnöki hivatal reagált Magyar Péter javaslatára, miszerint a leendő magyar miniszterelnök nyár elején, Kárpátalján találkozna Volodimir Zelenszkijjel. A karpathir.com beszámolója szerint Dmitro Litvin elnöki tanácsadó közölte: az államfő júniusi programját egyelőre még nem hagyták jóvá, és hangsúlyozta, hogy a kétoldalú, legfelsőbb szintű egyeztetésekről minden esetben 

a hivatalos diplomáciai csatornákon keresztül születik döntés.

A felvetés azt követően került nyilvánosságra, hogy Magyar Péter Beregszászon tárgyalt Babják Zoltán polgármesterrel a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről. A leendő miniszterelnök az egyeztetés után jelezte: június elején szeretne tárgyalóasztalhoz ülni az ukrán elnökkel, és álláspontja szerint Kijevnek fel kell számolnia a korlátozó intézkedéseket, valamint teljes körűen helyre kell állítania a magyar kisebbség kulturális, nyelvi, közigazgatási és oktatási jogait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A találkozón ugyanakkor a beregszászi városvezető árnyalta a képet: Babják Zoltán kiemelte, hogy a helyi magyar közösséget jelenleg nem érik atrocitások, és nincs szó elnyomásról. 

Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Karadzsiasz

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. április 29. 19:04
Az ukrán náci maffia egyben, keresztben nyeli le a tiszafostost reggelire. Csak a megfejhető haszon jószáguknak nézik, ahogy az EU többi balfaszait is. Ki is fogják tapostatni a belünket is, a tiszafostos által.
Válasz erre
0
0
alenka
2026. április 29. 19:02
Már az ukiiiikiiikriiiijniii fajnak sem kell. Borzalom.
Válasz erre
1
0
Dermedve
2026. április 29. 18:56
Már az felháborította a zöld taknyot, hogy Beregszászt mondott. Pedig köztudott, hogy a negyvenezer éves mamutcsont véseten is Birigivi szerpel.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 29. 18:56
Jól hazabaszták a kis kretént. Ennyit a felszólítgatásairól. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!