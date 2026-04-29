Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Patrióták Európáért Magyarország Manfred Weber Magyar Péter Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Néppárt EPP

Manfred Weber Magyar Péterről és a Tiszáról: „Megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat” (VIDEÓ)

2026. április 29. 16:34

Az Európai Néppárt elnöke szerint Orbán vereségével a Patrióták elvesztették a vezetőjüket, ami „nagyszerű hír mindannyiunk számára”.

null

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az Európai Parlamentben, a Patrióták Európáért pártcsalád által kezdeményezett, Az Európai Bizottság beavatkozása a demokratikus folyamatokba és választásokba című vitában szólalt fel. Beszédében gazdaságról, energiáról, védelemről és Romániáról is beszélt, de a legélesebb politikai üzenetet Magyarországgal kapcsolatban fogalmazta meg.

A pártelnök előbb arról beszélt, hogy Európának

  • gazdasági növekedésre,
  • egységes piacra,
  • energetikai szuverenitásra és
  • védelmi együttműködésre van szüksége.

Ezt követően tért rá Romániára. Keleti szomszédunk kapcsán bírálta, hogy a szocialisták szerinte a szélsőjobboldali AUR-ral együtt kérdőjelezték meg a „stabil, Európa-párti kormányt”.

Weber ezt követően tért rá Magyarország ügyére. Az EPP vezetője kifejezetten lelkesen beszélt Magyar Péterről és a Tisza Pártról:

Nagyon pozitív híreink vannak, és ez az, hogy néhány héttel ezelőtt láttuk a fiatalokat Budapest utcáin, akik azt üzenték a nyilvánosságnak: kifelé Oroszországgal, mi európaiak vagyunk.”

A német politikus felidézte, hogy két éve személyesen is Budapesten járt, amikor a Tisza bekerült a néppárti frakcióba. Mint fogalmazott:

Nagy pillanat volt, hogy most megszolgálták azt a bizalmat, amelyet beléjük fektettünk.”

Weber szerint Magyar Péter és a Tisza „visszanyerte a magyar szavazókat és embereket az Európa-párti megközelítés számára”.

Hozzátette:

Büszkék vagyunk erre, és látjuk az első eredményeket.”

Az EPP elnöke ezek közé sorolta a 90 milliárd eurós ukrán támogatás felszabadítását is. A beszéd legkeményebb része azonban ezután következett:

A populisták és szélsőségesek Európában elvesztették a spin doctorukat”

– utalt a pártelnök Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök választási vereségére. Weber ezután valósággal lubickolt a kárörömben:

Putyin bábjai, akik az Európai Tanácsban és más formákban védtek kínai, orosz és egyéb érdekeket, elvesztették a vezetőjüket. Ez nagyszerű hír mindannyiunk számára.”

Végül győzelmi hangnemben zárta mondandóját:

Kedves kollégák, győztünk. A szlogenek már nem vezetnek győzelemre. A megoldások nyernek. Európa és a jövő megoldásai győztek Magyarországon. Köszönöm a tiszás barátainknak ezt a sikertörténetet.”

Manfred Weber felszólalása itt tekinthető meg:

***

Fotó: X

 

Összesen 113 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. április 29. 19:07
Behódoltak ahogy akarták. Ez így mondják jobboldali nyelven.
Válasz erre
0
0
hátakkor
2026. április 29. 19:04
Már nem 3, hanem 27 ukász van..
Válasz erre
0
0
blancoagilon
2026. április 29. 19:03
"...láttuk a fiatalokat Budapest utcáin, akik azt üzenték a nyilvánosságnak: kifelé Oroszországgal, mi európaiak vagyunk.” 1/ Az oroszok nincsenek itt, mi ez a kifelé duma, te rohadt korcs? 2/ Várd meg míg a sok hülyére szívott "fiatal" kicsit meglátja a valóságot! Lesz itt még tüntike te kibaszott bolsevik disznó!
Válasz erre
1
0
lemez
2026. április 29. 18:47
Wéreb megszúntetjük jogállamosági feltételeket meg a 7-es cikkelyt mig magyar lesz a miniszter.Az átkozottak nyiltan bevallják ocsmányságukat.Köpnivaló patkányok társasága.Mi meg gyúlöljúk a hazaárulokat megvetjük öket.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!