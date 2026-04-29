Manfred Weber Magyar Péterről és a Tiszáról: „Megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat” (VIDEÓ)

Rájuk húznák a vizes lepedőt a korábbi Identitás és Demokrácia frakció elleni vádak miatt.
Az Európai Néppárt elnöke szerint Orbán vereségével a Patrióták elvesztették a vezetőjüket, ami „nagyszerű hír mindannyiunk számára”.
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az Európai Parlamentben, a Patrióták Európáért pártcsalád által kezdeményezett, Az Európai Bizottság beavatkozása a demokratikus folyamatokba és választásokba című vitában szólalt fel. Beszédében gazdaságról, energiáról, védelemről és Romániáról is beszélt, de a legélesebb politikai üzenetet Magyarországgal kapcsolatban fogalmazta meg.
A pártelnök előbb arról beszélt, hogy Európának
Ezt követően tért rá Romániára. Keleti szomszédunk kapcsán bírálta, hogy a szocialisták szerinte a szélsőjobboldali AUR-ral együtt kérdőjelezték meg a „stabil, Európa-párti kormányt”.
Weber ezt követően tért rá Magyarország ügyére. Az EPP vezetője kifejezetten lelkesen beszélt Magyar Péterről és a Tisza Pártról:
Nagyon pozitív híreink vannak, és ez az, hogy néhány héttel ezelőtt láttuk a fiatalokat Budapest utcáin, akik azt üzenték a nyilvánosságnak: kifelé Oroszországgal, mi európaiak vagyunk.”
A német politikus felidézte, hogy két éve személyesen is Budapesten járt, amikor a Tisza bekerült a néppárti frakcióba. Mint fogalmazott:
Nagy pillanat volt, hogy most megszolgálták azt a bizalmat, amelyet beléjük fektettünk.”
Weber szerint Magyar Péter és a Tisza „visszanyerte a magyar szavazókat és embereket az Európa-párti megközelítés számára”.
Hozzátette:
Büszkék vagyunk erre, és látjuk az első eredményeket.”
Az EPP elnöke ezek közé sorolta a 90 milliárd eurós ukrán támogatás felszabadítását is. A beszéd legkeményebb része azonban ezután következett:
A populisták és szélsőségesek Európában elvesztették a spin doctorukat”
– utalt a pártelnök Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök választási vereségére. Weber ezután valósággal lubickolt a kárörömben:
Az uniós támogatásról szóló döntést hosszas viták, jogi kérdések és tagállami nézetkülönbségek előzték meg.
Putyin bábjai, akik az Európai Tanácsban és más formákban védtek kínai, orosz és egyéb érdekeket, elvesztették a vezetőjüket. Ez nagyszerű hír mindannyiunk számára.”
Végül győzelmi hangnemben zárta mondandóját:
Kedves kollégák, győztünk. A szlogenek már nem vezetnek győzelemre. A megoldások nyernek. Európa és a jövő megoldásai győztek Magyarországon. Köszönöm a tiszás barátainknak ezt a sikertörténetet.”
Manfred Weber felszólalása itt tekinthető meg:
