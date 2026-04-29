patrióták európáért olaf transparency international identitás és demokrácia vizsgálat

Most érkezett: Brüsszelben frontálisan nekimentek Orbán patriótáinak, kirántanák alóluk a talajt

Rájuk húznák a vizes lepedőt a korábbi Identitás és Demokrácia frakció elleni vádak miatt.

null

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatot indított a Patrióták Európáért frakció főtitkára, a holland Philip Claeys ellen az Identitás és Demokrácia politikai csoport 4,3 millió eurós sikkasztási botránya kapcsán.

A Transparency International április 24-én kérte fel az OLAF-ot, hogy indítson vizsgálatot – a szerintük a sikkasztásért felelős – Claeys ügyében, ami most meg is történt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint ismert, az Identitás és Demokrácia frakciót – amelynek több, jelenleg a Patriótákhoz tartozó párt is tagja volt – azzal vádolják, hogy helytelenül használt fel uniós forrásokat, amiért most a párt jogutódjaként számontartott Patriótáknak kell majd felelniük. Orbán Viktorék pártcsaládjának akár 4,3 millió euró, jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,58 milliárd forint támogatást kellhet visszafizetnie.

Az EU költségvetését ellenőrző EP Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT) azt javasolja, hogy mivel a Patrióta képviselőcsoport tagjai és főbb pozícióban lévő személyei részben megegyeznek a 2019–2024 közötti ciklus Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoportjának tagjaival, 

az EP elnöksége függessze fel a nekik juttatott támogatásokat.

A Transparency International arra is felszólította az OLAF-ot, hogy a vizsgálat során azt is tisztázzák, megtarthatja-e Claeys főtitkári szerepét a Patrióták frakciójában, hiszen ez ugyanaz a szerepkör, amelyet korábban az Identitás és Demokráciában is betöltött.

Hangillat
2026. április 29. 16:37
"Már megint sorosoznak, ami nincs. Soros $oro$kodott, ami volt és van. EU- is fizette $oro$csapású NGO. Demonstratívkrácia.
harald
2026. április 29. 16:36
Szerintem Rócsildnak van 1 listája > Fico & Vucic következik.
csulak
2026. április 29. 16:32
Ha kiderul hogy a Transparecy vadja hazugsag, akkor be kell perelni a Transparencyt ragalmazasert es uszitasert !
duro_dorka
2026. április 29. 16:16 Szerkesztve
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Ez valami vicc? Az egész szar, ami a nyakunkba fog ömleni, a tetves tiszások miatt lesz.
