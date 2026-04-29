Most érkezett: Brüsszelben frontálisan nekimentek Orbán patriótáinak, kirántanák alóluk a talajt

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatot indított a Patrióták Európáért frakció főtitkára, a holland Philip Claeys ellen az Identitás és Demokrácia politikai csoport 4,3 millió eurós sikkasztási botránya kapcsán.

A Transparency International április 24-én kérte fel az OLAF-ot, hogy indítson vizsgálatot – a szerintük a sikkasztásért felelős – Claeys ügyében, ami most meg is történt.