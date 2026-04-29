Most érkezett: Brüsszelben frontálisan nekimentek Orbán patriótáinak, kirántanák alóluk a talajt

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Rájuk húznák a vizes lepedőt a korábbi Identitás és Demokrácia frakció elleni vádak miatt.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatot indított a Patrióták Európáért frakció főtitkára, a holland Philip Claeys ellen az Identitás és Demokrácia politikai csoport 4,3 millió eurós sikkasztási botránya kapcsán.
A Transparency International április 24-én kérte fel az OLAF-ot, hogy indítson vizsgálatot – a szerintük a sikkasztásért felelős – Claeys ügyében, ami most meg is történt.
Mint ismert, az Identitás és Demokrácia frakciót – amelynek több, jelenleg a Patriótákhoz tartozó párt is tagja volt – azzal vádolják, hogy helytelenül használt fel uniós forrásokat, amiért most a párt jogutódjaként számontartott Patriótáknak kell majd felelniük. Orbán Viktorék pártcsaládjának akár 4,3 millió euró, jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,58 milliárd forint támogatást kellhet visszafizetnie.
Az EU költségvetését ellenőrző EP Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT) azt javasolja, hogy mivel a Patrióta képviselőcsoport tagjai és főbb pozícióban lévő személyei részben megegyeznek a 2019–2024 közötti ciklus Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoportjának tagjaival,
az EP elnöksége függessze fel a nekik juttatott támogatásokat.
A Transparency International arra is felszólította az OLAF-ot, hogy a vizsgálat során azt is tisztázzák, megtarthatja-e Claeys főtitkári szerepét a Patrióták frakciójában, hiszen ez ugyanaz a szerepkör, amelyet korábban az Identitás és Demokráciában is betöltött.
