04. 30.
csütörtök
olekszij honcsarenko kárpátaljai toborzóközpontok ungvári járási tck vizsgálat

Ez már nem maradhat következmények nélkül: a frontra vezénylik a kárpátaljai kényszersorozások egyik felelősét

2026. április 30. 18:58

Az ukrán parlament vizsgálóbizottsága feltárta, milyen embertelen körülmények között tartottak fogva embereket az ungvári toborzóközpontban.

2026. április 30. 18:58
Az elmúlt hónapokban a Mandiner is többször beszámolt az ukrajnai toborzókatonák és rendőrök kegyetlenkedéseiről a kárpátaljai lakossággal szemben – számolt be a KISZó.

Az ukrán parlament ideiglenes vizsgálóbizottsága, a TSC vizsgálatot indított a kárpátaljai toborzóközpontok működésével kapcsolatban, hogy feltárják a súlyos emberi jogi jogsértéseket, jogellenes fogva tartásokat, beteg emberek mozgósítását és korrupciógyanús ügyeket. A bizottság április 29-i ülésén több súlyos esetet és feltártak a kárpátaljai toborzóközpontok működésében, a bizottság elnöke, Olekszij Honcsarenko pedig hangsúlyozta, tovább folytatják a vizsgálatot.

Az egyik legsúlyosabb eset az ungvári toborzóközponthoz köthető, ahol embereket bírósági döntés nélkül, 21–50 napig tartottak fogva rossz higiéniai körülmények között. Az érintettektől elvették személyes irataikat és telefonjaikat, de még azzal sem foglalkoztak, hogy többen súlyos betegséggel küzdöttek. Egy esetben csak az ombudsman képviselőjének közbelépése után hívtak mentőt egy kritikus állapotban lévő férfihoz. A bíróság elmarasztalta a központ vezetőjét, és 17 ezer hrivnya pénzbírságot szabott ki.

De az embertelen bánásmód mellett több tisztviselő esetében felmerült a korrupció vádja is.

A térségben már korábban is nagy problémát okozott a korrupció jelenléte, de a legfrissebb vizsgálatok besorozás alóli kibújást segítő hálózatokat, a körözések megszüntetésének „árlistáit”, valamint más visszaéléseket is feltártak. Országos szinten is akadt rá példa, hogy egyes TCK-vezetők több százmillió hrivnya értékű, tisztázatlan eredetű vagyonra tettek szert.

A botrányokra reagálva az a döntés született, hogy az Ungvári Járási TCK vezetőjét harcoló alakulathoz helyezik át.

A vizsgálóbizottság legközelebb május 6-án ül össze, hogy tovább folytassák a vizsgálatokat. A képviselők további tanúk meghallgatását és a feltárt tények mélyebb elemzését tervezik, hogy megállapítsák: rendszerszintű problémákról van-e szó a mozgósítás végrehajtásában.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VitaLIN
2026. április 30. 19:30
A kényszersorozás egészen a háború végéig nem fog leállni. A korrupció az ukránoknál olyan, mint a románoknál románnak lenni - foglalkozás. Ha a társadalom majd valamikor elfogadja, hogy csökkentik a korrupciót és ehhez eljutnak egy ehhez szükséges fejlettségi szinte gazdaságilag és intellektuálisan is, akkor még több évtized kell ahhoz, hogy a korrupt generáció "kihaljon". Az az anyagi érdekeltség, ami a sorozásokhoz kapcsolódott, mind ezekből fakad. Ahogy Magyarországon is volt az átkosban, úgy az ukránoknál is a társadalmi hagyomány része - a kommunista érából.
Válasz erre
1
0
londonbaby
2026. április 30. 19:14
remélem ott döglik meg az ukrán patkány !!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!