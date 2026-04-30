Ez már nem maradhat következmények nélkül: a frontra vezénylik a kárpátaljai kényszersorozások egyik felelősét

A térségben már korábban is nagy problémát okozott a korrupció jelenléte, de a legfrissebb vizsgálatok besorozás alóli kibújást segítő hálózatokat, a körözések megszüntetésének „árlistáit”, valamint más visszaéléseket is feltártak. Országos szinten is akadt rá példa, hogy egyes TCK-vezetők több százmillió hrivnya értékű, tisztázatlan eredetű vagyonra tettek szert.
A botrányokra reagálva az a döntés született, hogy az Ungvári Járási TCK vezetőjét harcoló alakulathoz helyezik át.
A vizsgálóbizottság legközelebb május 6-án ül össze, hogy tovább folytassák a vizsgálatokat. A képviselők további tanúk meghallgatását és a feltárt tények mélyebb elemzését tervezik, hogy megállapítsák: rendszerszintű problémákról van-e szó a mozgósítás végrehajtásában.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP