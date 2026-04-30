Ez már nem maradhat következmények nélkül: a frontra vezénylik a kárpátaljai kényszersorozások egyik felelősét

Az elmúlt hónapokban a Mandiner is többször beszámolt az ukrajnai toborzókatonák és rendőrök kegyetlenkedéseiről a kárpátaljai lakossággal szemben – számolt be a KISZó.

Az ukrán parlament ideiglenes vizsgálóbizottsága, a TSC vizsgálatot indított a kárpátaljai toborzóközpontok működésével kapcsolatban, hogy feltárják a súlyos emberi jogi jogsértéseket, jogellenes fogva tartásokat, beteg emberek mozgósítását és korrupciógyanús ügyeket. A bizottság április 29-i ülésén több súlyos esetet és feltártak a kárpátaljai toborzóközpontok működésében, a bizottság elnöke, Olekszij Honcsarenko pedig hangsúlyozta, tovább folytatják a vizsgálatot.