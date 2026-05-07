Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
who vizsgálat vírus hajó ország

Több ország is vizsgálatot indított a hantavírusos óceánjáró utasai miatt

2026. május 07. 21:43

A WHO szerint a helyzet nem tekinthető egy új világjárvány kezdetének.

2026. május 07. 21:43
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Hantavírusos megbetegedések jelentek meg a holland MV Hondius óceánjáró fedélzetén, azonban a WHO szerint a helyzet nem tekinthető egy új világjárvány kezdetének. Maria van Kerkhove, a szervezet epidemiológusa hangsúlyozta, hogy a vírus terjedése jelentősen eltér a Covid vagy az influenza terjedésétől, mivel elsősorban „szoros, intim kapcsolat” útján adható át emberek között – írta meg a BBC

A WHO közlése szerint nyolc feltételezett esetből öt fertőzést már megerősítettek.

Három ember meghalt, köztük egy 69 éves holland nő, akinél igazolták a hantavírust. Meghalt a nő holland férje és egy német nő is, bár az ő esetük még vizsgálat alatt áll. A szervezet szerint a mostani eset különösen figyelemre méltó, mert először dokumentáltak emberről emberre történő fertőzést ennél a vírusnál.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A luxushajó április elején indult az argentin Ushuaiából, fedélzetén mintegy 150 utassal és személyzeti taggal 28 országból. Több tucat utas április végén a Szent Ilona szigeten szállt partra, emiatt több ország egészségügyi hatóságai is kapcsolatkutatásba kezdtek. A WHO szerint a lappangási idő akár hat hét is lehet, ezért további esetek megjelenése sem zárható ki.

A hajón a hatóságok maszkviselést és fokozott védőfelszerelés használatát rendelték el. Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közölte, hogy a közegészségügyi kockázat jelenleg alacsony. Az első igazolt fertőzöttek korábban Argentínában, Chilében és Uruguayban vettek részt egy madármegfigyelő úton olyan területeken, ahol a vírust hordozó rágcsálók előfordulnak. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint az első megerősített fertőzést csak május 4 én azonosították, és minden korábban partra szállt utast értesítettek.

Több ország, köztük az Egyesült Királyság, Hollandia, Szingapúr és az Egyesült Államok is megfigyelés alatt tart visszatérő utasokat, bár sokan egyelőre tünetmentesek.

Spanyolország és az Egyesült Királyság közben egyeztetéseket folytat brit állampolgárok hazaszállításáról, amikor a hajó megérkezik a Kanári szigetekre. Argentína egészségügyi minisztériuma pedig vizsgálatot indított az Ushuaia környékén élő rágcsálók körében annak feltárására, hogyan kerülhetett kapcsolatba a hajó utasainak egy része a vírussal.

Nyitókép: Lina Selg / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
duro_dorka
2026. május 07. 22:16
A tiszás csajok hantával szopják majd a fekete csokit.
Válasz erre
1
0
survivor
2026. május 07. 22:03
Istenem., egy jó kis pandemiat adj uram....✝️☯️✡️🕉⚛️ Európanak...
Válasz erre
0
1
survivor
2026. május 07. 22:01
Na, kezdődik.🤣🤣🤣 Nem kell felni a karosito vakcinatol, mert NINCSEN SEMMILYEN se...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!