Több ország is vizsgálatot indított a hantavírusos óceánjáró utasai miatt

Ahogy lapunk korábban megírta, Hantavírusos megbetegedések jelentek meg a holland MV Hondius óceánjáró fedélzetén, azonban a WHO szerint a helyzet nem tekinthető egy új világjárvány kezdetének. Maria van Kerkhove, a szervezet epidemiológusa hangsúlyozta, hogy a vírus terjedése jelentősen eltér a Covid vagy az influenza terjedésétől, mivel elsősorban „szoros, intim kapcsolat” útján adható át emberek között – írta meg a BBC.

A WHO közlése szerint nyolc feltételezett esetből öt fertőzést már megerősítettek.

Három ember meghalt, köztük egy 69 éves holland nő, akinél igazolták a hantavírust. Meghalt a nő holland férje és egy német nő is, bár az ő esetük még vizsgálat alatt áll. A szervezet szerint a mostani eset különösen figyelemre méltó, mert először dokumentáltak emberről emberre történő fertőzést ennél a vírusnál.