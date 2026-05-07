Több ország is vizsgálatot indított a hantavírusos óceánjáró utasai miatt

Ahogy lapunk korábban megírta, Hantavírusos megbetegedések jelentek meg a holland MV Hondius óceánjáró fedélzetén, azonban a WHO szerint a helyzet nem tekinthető egy új világjárvány kezdetének. Maria van Kerkhove, a szervezet epidemiológusa hangsúlyozta, hogy a vírus terjedése jelentősen eltér a Covid vagy az influenza terjedésétől, mivel elsősorban „szoros, intim kapcsolat” útján adható át emberek között – írta meg a BBC.
A WHO közlése szerint nyolc feltételezett esetből öt fertőzést már megerősítettek.
Három ember meghalt, köztük egy 69 éves holland nő, akinél igazolták a hantavírust. Meghalt a nő holland férje és egy német nő is, bár az ő esetük még vizsgálat alatt áll. A szervezet szerint a mostani eset különösen figyelemre méltó, mert először dokumentáltak emberről emberre történő fertőzést ennél a vírusnál.
A luxushajó április elején indult az argentin Ushuaiából, fedélzetén mintegy 150 utassal és személyzeti taggal 28 országból. Több tucat utas április végén a Szent Ilona szigeten szállt partra, emiatt több ország egészségügyi hatóságai is kapcsolatkutatásba kezdtek. A WHO szerint a lappangási idő akár hat hét is lehet, ezért további esetek megjelenése sem zárható ki.
A hajón a hatóságok maszkviselést és fokozott védőfelszerelés használatát rendelték el. Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közölte, hogy a közegészségügyi kockázat jelenleg alacsony. Az első igazolt fertőzöttek korábban Argentínában, Chilében és Uruguayban vettek részt egy madármegfigyelő úton olyan területeken, ahol a vírust hordozó rágcsálók előfordulnak. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint az első megerősített fertőzést csak május 4 én azonosították, és minden korábban partra szállt utast értesítettek.
Több ország, köztük az Egyesült Királyság, Hollandia, Szingapúr és az Egyesült Államok is megfigyelés alatt tart visszatérő utasokat, bár sokan egyelőre tünetmentesek.
Spanyolország és az Egyesült Királyság közben egyeztetéseket folytat brit állampolgárok hazaszállításáról, amikor a hajó megérkezik a Kanári szigetekre. Argentína egészségügyi minisztériuma pedig vizsgálatot indított az Ushuaia környékén élő rágcsálók körében annak feltárására, hogyan kerülhetett kapcsolatba a hajó utasainak egy része a vírussal.
Nyitókép: Lina Selg / AFP
