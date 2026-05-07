Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
amszterdam hantavírus hantavírus járvány járvány

Hamarosan kiköt a Kanári-szigeteken a hantavírus-járvánnyal fertőzött luxushajó – már hárman meghaltak

2026. május 07. 13:56

Közben több fertőzöttet is evakuáltak.

2026. május 07. 13:56
null

A Kanári-szigetek felé tart a hantavírus-járvánnyal érintett MV Hondius expedíciós hajó, miután három fertőzésgyanús utast evakuáltak róla – számolt be cikkében a BBC. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint két súlyos állapotú beteget már Hollandiába szállítottak kezelésre, egy harmadik utas állapota stabil.

A hajón eddig három ember halt meg, a WHO pedig nyolc hantavírusos esetet azonosított, köztük három megerősített fertőzést. 

A betegek az Andes-vírussal fertőződhettek meg, amely a hantavírus ritka, emberről emberre is terjedő változata.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Egy légiutas-kísérő is kórházba került 

A holland sajtó közben arról is beszámolt, hogy kórházba került egy KLM-légiutas-kísérő, aki kapcsolatba került egy később elhunyt holland nővel. A 69 éves asszony rövid ideig egy Johannesburg–Amszterdam járaton is tartózkodott, mielőtt rosszulléte miatt leszállították a gépről.

Ezt is ajánljuk a témában

A fedélzeten jelenleg még 146 ember tartózkodik, szigorú óvintézkedések mellett. A hajó várhatóan a következő napokban érkezik Tenerifére, ahol az utasokat egészségügyi vizsgálatnak vetik alá. A WHO szerint ugyanakkor a szélesebb nyilvánosságra továbbra is alacsony a fertőzésveszély.

Nyitókép: Facebook

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 07. 15:21
CsG76 Biztos van akár MiG 23-as is, de túl nagy botrány lenne. Ez egy kisebb hajó, kevés emberre, kalandturistákkal, l(utána néztem) megoldható lenne , akár légiharc rakétákkal is... de az qrva nagy csőd enne . ENSZ /WHO..
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 07. 15:17
Obsitos Technikus Nem terjed . MÉG, kollega, MÉG nem. De amúgy van elég rágcsáló, patkány stb. A Parlament tele vele.
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 07. 15:15
montana A másik barom. Nincs " fehér keresztény faj" .Afrikai négerek fele keresztény, a latin amerikaiak is, akik vegyesek..(fehér, néger sárga) chiron :Ezeknek magyarázhatod, segg hülye tiszások..
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 07. 15:11
Canadian Te ekkora barom vagy ? Nincsen vakcina a Hanta vírusra. És ez NEM covid.. ez vérzéses láz.. 40% halálozás lehet, 8 hét lappangási idő. Na ha az EU megkapja EZT az olajválság mellé, Ursulát kibelezik. Poloskát kiherélik... Mert be KELL vezetnie a KÖTELEZŐ oltást...csak hogy még nincs... Ez KEVÉSBÉ fertőző, de SOKKAL halálosabb. A maszkok a covid 19 ellen is megvédtek. Persze ha akkora barom vagy, hogy nem oltatod be magad, dögölj meg !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!