Hamarosan kiköt a Kanári-szigeteken a hantavírus-járvánnyal fertőzött luxushajó – már hárman meghaltak

A Kanári-szigetek felé tart a hantavírus-járvánnyal érintett MV Hondius expedíciós hajó, miután három fertőzésgyanús utast evakuáltak róla – számolt be cikkében a BBC. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint két súlyos állapotú beteget már Hollandiába szállítottak kezelésre, egy harmadik utas állapota stabil.

A hajón eddig három ember halt meg, a WHO pedig nyolc hantavírusos esetet azonosított, köztük három megerősített fertőzést.

A betegek az Andes-vírussal fertőződhettek meg, amely a hantavírus ritka, emberről emberre is terjedő változata.