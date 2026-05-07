Hamarosan kiköt a Kanári-szigeteken a hantavírus-járvánnyal fertőzött luxushajó – már hárman meghaltak

Betört Európába a halálos hantavírus, kórházba került egy légiutas-kísérő
A fertőzés egy holland expedíciós hajón, a Hondiuson bukkanhatott fel, ahol eddig hét megbetegedést és három halálesetet regisztráltak.
Közben több fertőzöttet is evakuáltak.
A Kanári-szigetek felé tart a hantavírus-járvánnyal érintett MV Hondius expedíciós hajó, miután három fertőzésgyanús utast evakuáltak róla – számolt be cikkében a BBC. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint két súlyos állapotú beteget már Hollandiába szállítottak kezelésre, egy harmadik utas állapota stabil.
A hajón eddig három ember halt meg, a WHO pedig nyolc hantavírusos esetet azonosított, köztük három megerősített fertőzést.
A betegek az Andes-vírussal fertőződhettek meg, amely a hantavírus ritka, emberről emberre is terjedő változata.
A holland sajtó közben arról is beszámolt, hogy kórházba került egy KLM-légiutas-kísérő, aki kapcsolatba került egy később elhunyt holland nővel. A 69 éves asszony rövid ideig egy Johannesburg–Amszterdam járaton is tartózkodott, mielőtt rosszulléte miatt leszállították a gépről.
A fedélzeten jelenleg még 146 ember tartózkodik, szigorú óvintézkedések mellett. A hajó várhatóan a következő napokban érkezik Tenerifére, ahol az utasokat egészségügyi vizsgálatnak vetik alá. A WHO szerint ugyanakkor a szélesebb nyilvánosságra továbbra is alacsony a fertőzésveszély.
