„A Real Madridnál is felháborodtak” – a Fradi magyar válogatott védője szerint ugyanaz történt a két csapattal

„Bosszant, különösen, mert egy magyar játékosról van szó” – Robbie Keane kíméletlen, önmarcangolásba kezdett a Fradi-támadó
A ferencvárosi vezetőedzője csapatától hiányolja a több lőtt gólt, Gruber saját magától.
Szalai Gábor szerint az történt a Fradival az NB I-ben, mint a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában. Az FTC védője nem érti Marius Corbu kiállítását.
Az FTC vasárnap simán nyert 2–0-ra a Paks ellen, s mivel az ETO 1–1-es döntetlenre végzett Debrecenben, egypontosra csökkentette hátrányát az éllovas győriek mögött a tabellán. A mérkőzés egyetlen negatívuma fővárosi szempontból Marius Corbu kiállítása volt, aki bár román válogatott, magyar állampolgársággal is rendelkezik, így az MLSZ ajánlásának betartása miatt a hátralévő két meccsből minimum az Újpest elleni derbire jelentősek csökkentek Robbie Keane variációs lehetőségei.
Ezt is ajánljuk a témában
A ferencvárosi vezetőedzője csapatától hiányolja a több lőtt gólt, Gruber saját magától.
Nem jó hír ez a Fradi-szurkolóknak, akik így sem lehetnek túl bizakodóak, mert a szuperszámítógép szerint túl sokat nem javultak az esélyeik a bajnoki cím megszerzésére. A Paks elleni mérkőzésen végig a pályán volt a Ferencvárosban Szalai Gábor, aki a találkozót után a Fradi Zónában mondta el véleményét Corbu két sárga lapjáról.
Ezt is ajánljuk a témában
„Én már az első sem értettem teljesen. Nyilván nem láttam annyira a szituációt, más ilyenkor belülről megélni ezt” – árulta el. Corbu egyébként büntetőt próbált meg kiharcolni az esetnél, műesésért kapta a sárgát.
Amikor faultolta a másodikat, még a bíró sem nagyon realizálta egyből, hogy ez a második sárga, és odaadta neki. Láthattuk a Bajnokok Ligájában is, hogy például volt a Real Madridnál egy ilyen szituáció, aztán ők is fel voltak háborodva”
– jelentette ki Szalai.
Szalai itt a spanyol csapat Bayern München elleni negyeddöntő visszavágójára utalhatott, amikor Eduardo Camavinga a lefújt szabálytalanság után kézzel továbbvitte a labdát, és a Real játékosai szerint a játékvezető nem emlékezett rá, hogy volt már a franciának lapja, ezért mutatta fel a másodikat.
Ezt is ajánljuk a témában
Mondjuk Corbu esete ennél azért egyértelműbb volt, ugyanis rátartott Alaxai Áron lábára.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás