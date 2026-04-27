Hírek
Vélemények
Hetilap
Szalai Gábor Real Madrid FTC

„A Real Madridnál is felháborodtak” – a Fradi magyar válogatott védője szerint ugyanaz történt a két csapattal

2026. április 27. 14:11

Szalai Gábor szerint az történt a Fradival az NB I-ben, mint a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában. Az FTC védője nem érti Marius Corbu kiállítását.

null

Az FTC vasárnap simán nyert 2–0-ra a Paks ellen, s mivel az ETO 1–1-es döntetlenre végzett Debrecenben, egypontosra csökkentette hátrányát az éllovas győriek mögött a tabellán. A mérkőzés egyetlen negatívuma fővárosi szempontból Marius Corbu kiállítása volt, aki bár román válogatott, magyar állampolgársággal is rendelkezik, így az MLSZ ajánlásának betartása miatt a hátralévő két meccsből minimum az Újpest elleni derbire jelentősek csökkentek Robbie Keane variációs lehetőségei.

Az FTC játékosa, Marius Corbu műesésért kapta első sárga lapját. Fotó: MTI/Purger Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

Nem jó hír ez a Fradi-szurkolóknak, akik így sem lehetnek túl bizakodóak, mert a szuperszámítógép szerint túl sokat nem javultak az esélyeik a bajnoki cím megszerzésére. A Paks elleni mérkőzésen végig a pályán volt a Ferencvárosban Szalai Gábor, aki a találkozót után a Fradi Zónában mondta el véleményét Corbu két sárga lapjáról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC védője a sárga lapokról

„Én már az első sem értettem teljesen. Nyilván nem láttam annyira a szituációt, más ilyenkor belülről megélni ezt” – árulta el. Corbu egyébként büntetőt próbált meg kiharcolni az esetnél, műesésért kapta a sárgát.

Amikor faultolta a másodikat, még a bíró sem nagyon realizálta egyből, hogy ez a második sárga, és odaadta neki. Láthattuk a Bajnokok Ligájában is, hogy például volt a Real Madridnál egy ilyen szituáció, aztán ők is fel voltak háborodva”

 – jelentette ki Szalai.

Szalai itt a spanyol csapat Bayern München elleni negyeddöntő visszavágójára utalhatott, amikor Eduardo Camavinga a lefújt szabálytalanság után kézzel továbbvitte a labdát, és a Real játékosai szerint a játékvezető nem emlékezett rá, hogy volt már a franciának lapja, ezért mutatta fel a másodikat.

Ezt is ajánljuk a témában

Mondjuk Corbu esete ennél azért egyértelműbb volt, ugyanis rátartott Alaxai Áron lábára. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Reszelő Aladár
2026. április 27. 14:25
A helyezt az, hogy ugyanannak a szabálytalanságnak a megítélése nem változhatna attól függően, hogy van-e az illetőnek sárga lapja, vagy nincs.
