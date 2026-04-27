Bízhatnak még a bajnoki címben a Fradinál? Kiszámolták a pontos esélyeket

A Ferencváros eközben a hétvégén az ősi rivális Újpest vendége lesz – a lila-fehérek biztosan mindent meg fognak tenni azért, hogy éppen egy derbin szálljanak el a Fradi bajnoki esélyei. Az utolsó fordulóban a ZTE-t fogadják a zöld-fehérek – a két találkozó között pedig még a kupadöntőben is megmérkőznek a remek idényt futó zalaegerszegiekkel.

Miben bízhat még az FTC?

A statisztikákkal és valószínűségszámítással foglalkozó Football Meets Data szerint a DVSC elleni döntetlennel 11 százalékot romlottak a győri esélyek a bajnoki aranyra, de a szimulációk alapján még így is 64 százalékos a valószínűsége, hogy Borbély Balázs csapata végez az első helyen.

Robbie Keane Fradijának ezzel párhuzamosan nőtt ugyan 11 százalékot az esélye, de a 36 százalék még így sem túl biztató a szurkolóknak, akik inkább a kupagyőzelemben reménykedhetnek.