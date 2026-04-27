Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Borbély Balázs ETO FC FTC

Bízhatnak még a bajnoki címben a Fradinál? Kiszámolták a pontos esélyeket

2026. április 27. 12:24

Bár csak döntetlent ért el Debrecenben az ETO, a Football Meets Data elemzése szerint még így is igen jó az esélye a bajnoki címre. A szimulációk alapján az FTC aranyérmének valószínűsége mindössze 36 százalék.

Az FTC vasárnap 2–0-ra győzni tudott a Paks ellen a labdarúgó NB I-ben, míg az ETO FC csak 1–1-es döntetlenre végzett Debrecenben, így a fővárosi csapat egy pontra csökkentette hátrányát a bajnoki címért folytatott küzdelemben két körrel az idény vége előtt.

Borbély Balázs csapatának esélyei nagyon jók az FTC ellen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A győriek még így is nyeregben érezhetik magukat, hiszen abszolút a saját kezükben van a sorsuk: amennyiben a hétvégén legyőzik otthon a már biztos kieső Diósgyőrt, majd a záró fordulóban idegenben a teljesen szétesett Kisvárdát, 2013 után ismét bajnoki címet ünnepelhetnek, mégpedig történetük során az ötödiket.

A Ferencváros eközben a hétvégén az ősi rivális Újpest vendége lesz – a lila-fehérek biztosan mindent meg fognak tenni azért, hogy éppen egy derbin szálljanak el a Fradi bajnoki esélyei. Az utolsó fordulóban a ZTE-t fogadják a zöld-fehérek – a két találkozó között pedig még a kupadöntőben is megmérkőznek a remek idényt futó zalaegerszegiekkel.

Miben bízhat még az FTC?

A statisztikákkal és valószínűségszámítással foglalkozó Football Meets Data szerint a DVSC elleni döntetlennel 11 százalékot romlottak a győri esélyek a bajnoki aranyra, de a szimulációk alapján még így is 64 százalékos a valószínűsége, hogy Borbély Balázs csapata végez az első helyen.

Robbie Keane Fradijának ezzel párhuzamosan nőtt ugyan 11 százalékot az esélye, de a 36 százalék még így sem túl biztató a szurkolóknak, akik inkább a kupagyőzelemben reménykedhetnek.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. április 27. 12:39
Ez a fantasztikus szimuláció majdnem végig 50% fölötti esélyt adott a Fradinak, de ez ETO elleni vereséggel (ami nem volt váratlan vagy meglepő dolog) ez bezuhant. Szóval, hiteltelen, komolytalan.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!