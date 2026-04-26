Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Robbie Keane Fradi Ferencváros

„Bosszant, különösen, mert egy magyar játékosról van szó” – Robbie Keane kíméletlen, önmarcangolásba kezdett a Fradi-támadó

2026. április 26. 20:33

A ferencvárosi vezetőedzője csapatától hiányolja a több lőtt gólt, Gruber saját magától.

Ahogy arról beszámoltunk, hozta a kötelezőt a Ferencváros labdarúgócsapata, a paksiak 2–0-ás legyőzésével visszaugrott a címvédő az NB I tabellájának az élére. Lenny Joseph duplája három pontot ért, ám a siker komoly áldozatokkal járt, Franko Kovacevic megsérült, Máriusz Corbu pedig piros lapja miatt eltiltott lesz az újpestiek elleni derbin. Bognár Györgyék tehát ezúttal nem tudták megtréfálni a Ferencvárost.

FTC–Paks
FTC–Paks: a ferencvárosi Máriusz Corbu és a paksi Windecker József csatája az Üllői úton
Fotó: MTI/Purger Tamás

A meccs után két, egyaránt 21 éves főszereplő értékelt az M4 Sport kamerája előtt: a rendkívül agilis Gruber Zsombor és a vendégek kapusa, Gyetván Márk.

„Nem görcsöltünk rá a meccsre, csak az elején még nem találtuk a lehetőséget, ahol áttörhettük a paksi védelmet. Szerencsére a szünet előtt betaláltunk és úgy jöttünk a második félidőre is, hogy újabb gólt kell szerezni a győzelem érdekében. Próbálkoztam, de sajnos nekem ma nem jött össze a gól, Lenny szerencsére kétszer is betalált, úgyhogy meglett a fontos siker.

Kritikus vagyok magammal szemben, mostanában nem jönnek a gólok, de kell nekem a játékidő, és hiszek benne, hogy átlendülök ezen a szérián”

– fogalmazott Gruber Zsombor.

A paksiak ifjú kapusát kifejezetten feldobta a fővárosi atmoszféra, de a vereség miatt így is rendkívül bosszús.

„Nagyon bosszantó volt az első kapott gól, örültünk volna, ha kihúzzuk a szünetig. de nem sikerült. A második félidőben már nagyobb volt a különbség, próbáltunk kijönni a szorításból, a gólszerzés azonban nem jött össze.

Nem éltem meg nyomásként, hogy a Fradi-pályán szerepelhetünk, feldobott a tömeg a lelátón,

annak meg külön örülök, hogy ismét lehetőséget kaptam a kapuban, igyekszem élni vele” – tekintett előre Gyetván Márk.

A klubhonlapon megjelentek alapján a találkozó utáni sajtótájékoztatón Robbie Keane elárulta, több gólt is lőhettek volna.

„Korábban mindig kemény mérkőzéseket játszottunk a Paks ellen, vasárnap viszont nagyon jók voltunk, lőhettünk volna több gólt is. Magabiztosnak éreztük magunkat a pályán. A Paks számára ez egy nehéz szezon, ennek ellenére mindig kiélezett meccsre számítunk ellene. Nyugodtnak éreztem magam a mérkőzés során, úgy gondolom, hogy mi irányítottunk. A vezetés megszerzése a legjobb pillanatban jött az első félidő végén. Lőhettünk volna több gólt is, de a szezon ezen szakaszában a legfontosabb a három pont” – kezdte az ír szakember, majd Corbu piros lapjára is kitért:

Természetesen bosszant, különösen, mert egy magyar játékosról van szó.

Nagy is ott volt a kispadon, de nem volt olyan állapotban, hogy játsszon, ezért kellett Grubert játszatni. Sajnálatos a második sárga lap, ezzel kiesett egy magyar” – magyarázta Keane, aki dicsérte a csereként beállt Lisztes Krisztián teljesítményét.

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!