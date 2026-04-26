Nyomásgyakorlás Fradi-módra: élre ugrott a címvédő, de komoly áldozatokkal járt a győzelme

Sorsdöntő hétvégéről beszélt a Fradi csapatkapitánya, szerinte ezen múlhat a bajnoki cím
„Nem a mi kezünkben van a sorsunk.”
Bognár Györgyék ezúttal nem tudták megtréfálni a Ferencvárost, a vendégek válogatott támadói csak sárga lapokig jutottak. Az FTC–Paks után az ETO debreceni rangadója lehet a kulcsmeccs az aranycsatában.
Az ETO elleni párosmeccs után újabb zöld-fehér ellenfél várt a bajnoki címvédő Ferencvárosra a labdarúgó NB I-ben, amely a Paks elleni győzelemmel szeretett volna nyomást gyakorolni a Debrecenbe látogató, listavezető győriekre. Mint ismert, egy héttel ezelőtt 1–0-ra elveszítette a Rába-parti aranyrangadót a Fradi, ezzel hárompontos pedig lépéshátrányba került Borbély Balázs csapata mögött. Ez történt az FTC–Paks rangadón!
„Nem a mi kezünkben van a sorsunk.”
Kezdeményezőbben kezdtek Gruber Zsomborék, ám egy sérülés gyorsan keresztülhúzta Robbie Keane terveit. A Varga Barnabás pótlására télen érkezett horvát csatárt, Franko Kovacevicet már a 15. percben cserélni kellett, helyére az ír Callum O'Dowda állt be, a húzás pedig a hadrenden is módosított. A folytatásban a paksiak is odaértek a hazai kapu elé, de Gyurkits lövései nem találtak kaput. A játékrész hajrájában Kanikovszki szöglete után Raemaekers fejelt az ötösről, a kapusról kipattanó labdát pedig Joseph vágta a hálóba, így előnnyel sétálhatott az öltözőbe a Ferencváros. A francia támadó a szerdai kupameccsen rontott a tizenegyespárbajban, de ezúttal ünnepelhették a szurkolók.
A paksi vezetőedző, Bognár György a szünetben a pályára küldte Ádám Martint, aki néhány másodperc alatt besárgult, ám ő sem hozta meg a kívánt átütőerőt a vendégeknél, így a félidő felénél Böde Dánielt is becserélte – aki később szintén kapott egy lapot. Alighogy beszaladt, már kétgólos volt a paksi hátrány, miután Joseph újabb gólt lőtt, megduplázva ezzel a Fradi-előnyt.
A francia támadónak a legutóbbi négy bajnokiján ez volt a negyedik gólja!
A Ferencváros a hajrában megfogyatkozott, Corbu a második sárga lapja után idő előtt mehetett zuhanyozni, eltiltása pedig nehéz helyzetbe hozhatja a csapatát a magyarszabály miatt. A Fradi a sikerével pontszámban beérte a győrieket, több győzelmének köszönhetően pedig a vezetést is átvette a tabellán. Az ETO azonban Debrecenben még tehet egy óriási lépést az aranyérem felé...
NB I, 31. forduló
Ferencváros–Paks 2–0 (1–0)
gólszerző: Joseph (42., 66.)
Fotó: MTI/Purger Tamás