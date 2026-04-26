04. 26.
vasárnap
Nyomásgyakorlás Fradi-módra: élre ugrott a címvédő, de komoly áldozatokkal járt a győzelme

2026. április 26. 18:53

Bognár Györgyék ezúttal nem tudták megtréfálni a Ferencvárost, a vendégek válogatott támadói csak sárga lapokig jutottak. Az FTC–Paks után az ETO debreceni rangadója lehet a kulcsmeccs az aranycsatában.

2026. április 26. 18:53
Az ETO elleni párosmeccs után újabb zöld-fehér ellenfél várt a bajnoki címvédő Ferencvárosra a labdarúgó NB I-ben, amely a Paks elleni győzelemmel szeretett volna nyomást gyakorolni a Debrecenbe látogató, listavezető győriekre. Mint ismert, egy héttel ezelőtt 1–0-ra elveszítette a Rába-parti aranyrangadót a Fradi, ezzel hárompontos pedig lépéshátrányba került Borbély Balázs csapata mögött. Ez történt az FTC–Paks rangadón!

KEANE, Robbie FTC–Paks
FTC–Paks: Robbie Keane ismét ezer fokon égett az oldalvonal mellett
Fotó: MTI/Purger Tamás

A paksi vezetőedző, Bognár György a szünetben a pályára küldte Ádám Martint, aki néhány másodperc alatt besárgult, ám ő sem hozta meg a kívánt átütőerőt a vendégeknél, így a félidő felénél Böde Dánielt is becserélte – aki később szintén kapott egy lapot. Alighogy beszaladt, már kétgólos volt a paksi hátrány, miután Joseph újabb gólt lőtt, megduplázva ezzel a Fradi-előnyt.

A francia támadónak a legutóbbi négy bajnokiján ez volt a negyedik gólja!

A Ferencváros a hajrában megfogyatkozott, Corbu a második sárga lapja után idő előtt mehetett zuhanyozni, eltiltása pedig nehéz helyzetbe hozhatja a csapatát a magyarszabály miatt. A Fradi a sikerével pontszámban beérte a győrieket, több győzelmének köszönhetően pedig a vezetést is átvette a tabellán. Az ETO azonban Debrecenben még tehet egy óriási lépést az aranyérem felé...

NB I, 31. forduló
Ferencváros–Paks 2–0 (1–0)
gólszerző: Joseph (42., 66.)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. április 26. 19:17
HAJRÁ FRADI !!!
