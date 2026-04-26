Nyomásgyakorlás Fradi-módra: élre ugrott a címvédő, de komoly áldozatokkal járt a győzelme

A paksi vezetőedző, Bognár György a szünetben a pályára küldte Ádám Martint, aki néhány másodperc alatt besárgult, ám ő sem hozta meg a kívánt átütőerőt a vendégeknél, így a félidő felénél Böde Dánielt is becserélte – aki később szintén kapott egy lapot. Alighogy beszaladt, már kétgólos volt a paksi hátrány, miután Joseph újabb gólt lőtt, megduplázva ezzel a Fradi-előnyt.

A francia támadónak a legutóbbi négy bajnokiján ez volt a negyedik gólja!

A Ferencváros a hajrában megfogyatkozott, Corbu a második sárga lapja után idő előtt mehetett zuhanyozni, eltiltása pedig nehéz helyzetbe hozhatja a csapatát a magyarszabály miatt. A Fradi a sikerével pontszámban beérte a győrieket, több győzelmének köszönhetően pedig a vezetést is átvette a tabellán. Az ETO azonban Debrecenben még tehet egy óriási lépést az aranyérem felé...