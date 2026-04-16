„Jobb, ha nem mondok semmit” – forrnak az indulatok a Real Madridnál a „sosem látott” bírói ítélet miatt

Az Atlético Madrid kiválósága, a nyáron az Orlando Cityhez igazoló Antoine Griezmann és a PSG aranylabdás támadója, Ousmane Dembélé kétszer is különböző színekben lépett pályára csapattársként Magyarország legnagyobb stadionjában: 2020 decemberében mindketten betaláltak a Barcelonában a Ferencváros ellen 3–0-ra megnyert BL-csoportmeccsen, míg fél évvel később, 2021 júniusában a francia válogatott tagjaként játszottak a Puskás Arénában a mieink elleni Európa-bajnoki találkozón (1–1), amelyen Griezmann egyenlítő gólt rúgott, Dembélé pedig megsérült, s emiatt utána hónapokat kellett kihagynia.

A Bajnokok Ligája mostani kiírásában még versenyben lévő együttesek játékosait tekintve Antoine Griezmann az egyetlen, aki egynél több gólt jegyzett már a Puskás Arénában.

Antoine Griezmann (balra) és Ousmane Dembélé is lőtt már gólt a Puskás Arénában

Az Arsenal angol labdarúgói közül Declan Rice és Bukayo Saka világbajnoki selejtezőn és Nemzetek Ligája-meccsen is játszott már az idei BL-döntő helyszínén, előbbi összecsapáson – amelyen Anglia 4–0-ra győzött – a belső középpályás gólt lőtt, mint ahogy a Bayern sztárcsatára, az akkor még a Tottenhamet erősítő Harry Kane is.

Magyarország–Anglia 0–4 (2021. szeptember 2.)