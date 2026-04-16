04. 16.
csütörtök
04. 16.
csütörtök
Eduardo Camavinga Álvaro Arbeloa Real Madrid Bajnokok Ligája Bayern München Puskás aréna

„Jobb, ha nem mondok semmit” – forrnak az indulatok a Real Madridnál a „sosem látott” bírói ítélet miatt

2026. április 16. 05:53

Teljessé vált az elődöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A Real Madrid egy véleményes játékvezetői ítélet után kiesett a Bayern Münchennel szemben, így nem jön májusban a Puskás Arénába.

2026. április 16. 05:53
Murányi Domonkos

Szerda este teljessé vált az elődöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a címvédő Paris Saint-Germain és az Atlético Madrid után az Arsenal és a Real Madridot kiejtő Bayern München jutott be a legjobb négy közé. Utóbbi két csapat párharcának visszavágója sokáig hosszabbításra állt, ám a 86. percben a labdát a sípszó után eldobó Eduardo Camavingát második sárga lappal kiállította a királyiaktól Slavko Vincic játékvezető, majd a bajor együttes 2–3-ról 4–3-ra fordított, így végül kettős győzelemmel búcsúztatta a spanyol gárdát. A Real háza táján úgy vélekednek, a szlovén bíró hibázott és döntően befolyásolta a meccs kimenetelét.

Álvaro Arbeloa, Real Madrid, Bajnokok Ligája, Bayern München, Allianz Arena
Nem elképzelhetetlen, hogy Álvaro Arbeloa utoljára irányította BL-meccsen a Real Madridot (Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

Ilyenért nem lehet kiállítani egy játékost. A játékvezető nem tudta, hogy van már lapja (Camavingának), ezért adott neki sárgát, de ezzel tönkretette a párharcot. Nem így kellett volna történnie

– idézte az AS sportnapilap Álvaro Arbeloát, a Real Madrid vezetőedzőjét.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a korábbi FIFA-játékvezető, a spanyol bajnokságban 2008 és 2023 között csaknem 300 mérkőzésen ténykedő Antonio Mateu Lahoz is. „Slavko nem tudta, hogy Camavingának adott már egy sárgát. Ez a szituáció csak akkor ér lapot, ha az első lett volna, mert annak semmi értelme, hogy a bíró rosszul bánjon a lapokkal. Sosem láttam még ehhez hasonlót” – mondta.

A lefújást követően reklamálásért Arda Güler is piros lapot kapott

Arda Güler Sees Red as Real Madrid Erupt at the referee after Full-Time
by u/darshi1337 in soccer

 

Az interjúfolyosón végigvonuló Real Madrid-játékosok közül 

  • Éder Militao „jogtalannak” minősítette az ítéletet, 
  • Jude Bellingham „viccnek” nevezte az esetet, 
  • míg Antonio Rüdiger csak annyit reagált, hogy „jobb, ha nem mondok semmit”. 

A Marca a meccstudósításának címében azt írta, „micsoda igazságtalanság!”.

 

A Real Madrid nem jön a Puskás Arénába

A négy elődöntős közül a finálénak otthont adó Puskás Arénában eddig csak a Bayern München járt, amely a 2020-as európai Szuperkupa-mérkőzésen itt győzte le hosszabbításban 2–1-re a Sevillát. A németek egyenlítő gólját a még mindig a klubot szolgáló Leon Goretzka jegyezte. Vele együtt hét olyan futballistát számoltunk össze a négybe jutó csapatoknál, akik szereztek már gólt a 2019 őszén átadott létesítményben.

Az Atlético Madrid kiválósága, a nyáron az Orlando Cityhez igazoló Antoine Griezmann és a PSG aranylabdás támadója, Ousmane Dembélé kétszer is különböző színekben lépett pályára csapattársként Magyarország legnagyobb stadionjában: 2020 decemberében mindketten betaláltak a Barcelonában a Ferencváros ellen 3–0-ra megnyert BL-csoportmeccsen, míg fél évvel később, 2021 júniusában a francia válogatott tagjaként játszottak a Puskás Arénában a mieink elleni Európa-bajnoki találkozón (1–1), amelyen Griezmann egyenlítő gólt rúgott, Dembélé pedig megsérült, s emiatt utána hónapokat kellett kihagynia.

A Bajnokok Ligája mostani kiírásában még versenyben lévő együttesek játékosait tekintve Antoine Griezmann az egyetlen, aki egynél több gólt jegyzett már a Puskás Arénában.

Antoine Griezmann (balra) és Ousmane Dembélé is lőtt már gólt a Puskás Arénában (Fotó: BALOGH LÁSZLÓ / POOL / AFP)

Az Arsenal angol labdarúgói közül Declan Rice és Bukayo Saka világbajnoki selejtezőn és Nemzetek Ligája-meccsen is játszott már az idei BL-döntő helyszínén, előbbi összecsapáson – amelyen Anglia 4–0-ra győzött – a belső középpályás gólt lőtt, mint ahogy a Bayern sztárcsatára, az akkor még a Tottenhamet erősítő Harry Kane is.

Magyarország–Anglia 0–4 (2021. szeptember 2.)

A Puskás Arénában van már gólja a bajorokat az idény végén elhagyó Raphaël Guerreirónak, aki a 2021-es Eb-n a portugál válogatottban volt eredményes a magyarok elleni 3–0-s siker alkalmával, továbbá az Arsenal centerének, Gabriel Jesusnak is, aki ugyanabban az évben a hazánkban rendezett Borussia Mönchengladbach–Manchester City (0–2) Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben talált be.

A Puskás Arénában hat BL- és három Európa-liga-találkozó, valamint a már említett európai Szuperkupa-meccs után a május 30-i BL-döntő lesz a 11. klubmérkőzés az UEFA égisze alatt – de hogy ezt melyik két csapat vívja, és hogy mely játékosokat láthatjuk majd testközelből, arra csak az elődöntők után kapunk választ.

A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának ágrajza – már csak négy csapat álmodhat a budapesti döntőről (Grafika: UEFA)

BAJNOKOK LIGÁJA
A TOVÁBBI MENETREND
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Április 28. (kedd), 21.00: Paris Saint-Germain–Bayern München
Április 29. (szerda), 21.00: Atlético Madrid–Arsenal
VISSZAVÁGÓK
Május 5. (kedd), 21.00: Arsenal–Atlético Madrid
Május 6. (szerda), 21.00: Bayern München–Paris Saint-Germain

DÖNTŐ
Május 30. (szombat), 18.00: Paris Saint-Germain/Bayern München–Atlético Madrid/Arsenal

Nyitókép: ALEXANDRA BEIER / AFP

A Bayern München–Real Madrid mérkőzés összefoglalója

 

 

