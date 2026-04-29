Ezért a hírért Szoboszlaiék talán még pezsgőt is bontottak Liverpoolban

Itt a diagnózis: Liverpoolban siratják a klublegendát, Egyiptomban viszont ünnepelnek
Hetekre kidőlt a szezon hajrájában a támadó, ezzel véget ért a liverpooli karrierje. A nyári világbajnokságra azonban felépülhet Mohamed Szalah.
A Liverpool bejelentette, hogy Mohamed Szalah pályára tud lépni a Premier League utolsó fordulójában, de talán még korábban is visszatérhet. A szurkolók, a klub és Szoboszlai Dominikék így méltó búcsút vehetnek a legendától.
Bár nemrég még arról szóltak a hírek, a Crystal Palace ellen összeszedett sérülése miatt Mohamed Szalah búcsúmeccs nélkül hagyja el a Liverpoolt és Szoboszlai Dominikéket, most úgy tűnik, pályára tud majd lépni a Premier League utolsó fordulójában. Az egyiptomi válogatott orvosa, Ibrahim Hassan beszélt arról, hogy a 33 éves szélső combhajlítóizom-szakadást szenvedett, és 4 hétig biztosan nem tud pályára lépni.
Ennek a hírnek pedig csak Egyiptomban örültek, hiszen így legalább a világbajnokságra felépül, ugyanakkor Liverpoolban meg szomorkodtak a szurkolók, hogy nem tudják méltó módon búcsúztató a klubikont.
A Liverpool azonban most megerősítette, hogy Szalah sérülése kisebb, mint gondolták, és várhatóan pályára tud lépni még a szezonban, vélhetően a Brentford elleni találkozón, amit május 24-én rendeznek, de még arra is van esély, hogy akár már egy korábbi mérkőzésen is kifusson a gyepre.
A szurkolók így a pályán búcsúztathatják el a legendát, de a hírnek nagyon örülhet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, hiszen nagyon jó barátságot ápolnak az egyiptomi sztárral.
Szalah azt már korábban bejelentette, hogy nyáron kilenc szezon után elhagyja a Vörösöket, akikre még négy Premier League-találkozó vár májusban: 9-én a klubvilágbajnok Chelsea-t, 24-én a Brentfordot fogadják, míg 3-án a Manchester United, 17-én pedig Aston Villa vendégei lesznek.
Szalah a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, ebben az idényben 12-szer talált be és kilenc gólpasszt adott.
