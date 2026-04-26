Itt a diagnózis: Liverpoolban siratják a klublegendát, Egyiptomban viszont ünnepelnek

Aggódnak Szoboszlaiék: véget érhetett a klublegenda liverpooli karrierje
A Liverpoolnak innentől már csak rangadói lesznek.
Hetekre kidőlt a szezon hajrájában a támadó, ezzel véget ért a liverpooli karrierje. A nyári világbajnokságra azonban felépülhet Mohamed Szalah.
Mint arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, ám a siker áldozatot is követelt: a mérkőzésen megsérült a szezon végén távozó Mohamed Szalah, a diagnózis ismeretében pedig az is eldőlt, hogy nem láthatjuk többet a Vörösök játékosaként futballozni.
A Liverpoolnak innentől már csak rangadói lesznek.
Az egyiptomi játékosnak nem volt rossz mérkőzése: az első félidőben majdnem kiharcolt egy tizenegyet, az első gólban pedig fontos szerepet játszott. Aztán a második játékrészben Szoboszlai Dominik passza után, ahogy nyúlt a labdáért, meghúzódhatott a combhajlító izma, és emiatt le kellett cserélni. A This is Anfield először csak valószínűsítette, hogy ezzel véget érhetett a liverpooli karrierje, de a később nyilvánosságra került diagnózis végül ezt erősítette meg.
Az egyiptomi válogatott igazgatója, Ibrahim Hasszan szerint a csatár combhajlító sérülést szenvedett, amely miatt ebben az idényben már nem lesz bevethető.
Az angol klub még nem közölt részleteket a 60. percben lecserélt klublegenda állapotáról.
Szakadása van, ami négy hét kihagyást jelent”
– jelentette ki a sportvezető, aki hozzátette, a támadó a június 11-én kezdődő világbajnokságra felépül.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos 33 éves csapattársa azt már korábban bejelentette, hogy nyáron kilenc szezon után elhagyja a Vörösöket, akikre még négy Premier League-találkozó vár májusban: 9-én a klubvilágbajnok Chelsea-t, 24-én a Brentfordot fogadják, míg 3-án a Manchester United, 17-én pedig Aston Villa vendégei lesznek.
Szalah a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, ebben az idényben 12-szer talált be és kilenc gólpasszt adott.
Az egyiptomi csapat
szerepel azonos csoportban a nyári világbajnokságon.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan