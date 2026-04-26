Itt a diagnózis: Liverpoolban siratják a klublegendát, Egyiptomban viszont ünnepelnek

Itt a diagnózis: véget ért Szalah klubidénye

Az egyiptomi játékosnak nem volt rossz mérkőzése: az első félidőben majdnem kiharcolt egy tizenegyet, az első gólban pedig fontos szerepet játszott. Aztán a második játékrészben Szoboszlai Dominik passza után, ahogy nyúlt a labdáért, meghúzódhatott a combhajlító izma, és emiatt le kellett cserélni. A This is Anfield először csak valószínűsítette, hogy ezzel véget érhetett a liverpooli karrierje, de a később nyilvánosságra került diagnózis végül ezt erősítette meg.