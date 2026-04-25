Manchester United Liverpool sérülés Premier League Crystal Palace Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Aggódnak Szoboszlaiék: véget érhetett a klublegenda liverpooli karrierje

2026. április 25. 19:44

Megsérült a klublegenda. Szoboszlaiéknak ráadásul innentől már csak rangadói lesznek.

2026. április 25. 19:44
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool hazai pályán 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzésen Mohamed Szalah megsérült, és kérdés, látjuk-e még a Vörösök játékosaként futballozni.

Aggódnak Szoboszlaiék – Szalah megsérült a Crystal Palace ellen
Aggódnak Szoboszlaiék – Szalah megsérült a Crystal Palace ellen (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Az egyiptomi játékosnak nem volt rossz mérkőzése: az első félidőben majdnem kiharcolt egy tizenegyet, az első gólban pedig fontos szerepet játszott. Aztán a második játékrészben Szoboszlai Dominik passza után, ahogy nyúlt a labdáért, meghúzódhatott a combhajlító izma, és emiatt az 59. percben le kellett cserélni. Az arckifejezést látva talán nem olyan súlyos a sérülése, de a This is Anfield ezt írta:

Mohamed Szalah liverpooli karrierje véget érhetett”

– olvasható.

Szoboszlai jóbarátja távozik

Mint ismert, az egyiptomi támadó – bár a szerződése csak jövő nyáron jár le – távozik az idény végén. A Liverpoolnak négy meccse maradt hátra, ráadásul a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve mind a négy rangadó.

  • Manchester United (idegenben)
  • Chelsea (otthon)
  • Aston Villa (idegenben)
  • Brentford (otthon)

A Crystal Palace felett aratott győzelmével a Liverpool pontszámban beérte (és megelőzte) a szombaton már vereséget szenvedő Aston Villát, és szintén beérte a hétfőn pályára lépő Manchester Unitedet, amely ellen a következő fordulóban idegenben találkozik. Az MU elleni jövő vasárnapi meccs már csak a presztízst tekintve is az idény egyik legfontosabb mérkőzése lesz – könnyen lehet, hogy Szalah nélkül.



 

 

