Aggódnak Szoboszlaiék: véget érhetett a klublegenda liverpooli karrierje

Szürreális gólt kaptak Szoboszlaiék, de így is nyertek, és újabb nagy lépést tettek a Bajnokok Ligája felé
Pécsi Ármin majdnem beállt.
Megsérült a klublegenda. Szoboszlaiéknak ráadásul innentől már csak rangadói lesznek.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool hazai pályán 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzésen Mohamed Szalah megsérült, és kérdés, látjuk-e még a Vörösök játékosaként futballozni.
Az egyiptomi játékosnak nem volt rossz mérkőzése: az első félidőben majdnem kiharcolt egy tizenegyet, az első gólban pedig fontos szerepet játszott. Aztán a második játékrészben Szoboszlai Dominik passza után, ahogy nyúlt a labdáért, meghúzódhatott a combhajlító izma, és emiatt az 59. percben le kellett cserélni. Az arckifejezést látva talán nem olyan súlyos a sérülése, de a This is Anfield ezt írta:
Mohamed Szalah liverpooli karrierje véget érhetett”
– olvasható.
Mint ismert, az egyiptomi támadó – bár a szerződése csak jövő nyáron jár le – távozik az idény végén. A Liverpoolnak négy meccse maradt hátra, ráadásul a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve mind a négy rangadó.
A Crystal Palace felett aratott győzelmével a Liverpool pontszámban beérte (és megelőzte) a szombaton már vereséget szenvedő Aston Villát, és szintén beérte a hétfőn pályára lépő Manchester Unitedet, amely ellen a következő fordulóban idegenben találkozik. Az MU elleni jövő vasárnapi meccs már csak a presztízst tekintve is az idény egyik legfontosabb mérkőzése lesz – könnyen lehet, hogy Szalah nélkül.
Mi, magyarok ráadásul Pécsi Ármin miatt is árgus szemekkel néztük, mi történik.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP
