Aggódnak Szoboszlaiék: véget érhetett a klublegenda liverpooli karrierje

Szoboszlai jóbarátja távozik

Mint ismert, az egyiptomi támadó – bár a szerződése csak jövő nyáron jár le – távozik az idény végén. A Liverpoolnak négy meccse maradt hátra, ráadásul a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve mind a négy rangadó.

Manchester United (idegenben)

Chelsea (otthon)

Aston Villa (idegenben)

Brentford (otthon)

A Crystal Palace felett aratott győzelmével a Liverpool pontszámban beérte (és megelőzte) a szombaton már vereséget szenvedő Aston Villát, és szintén beérte a hétfőn pályára lépő Manchester Unitedet, amely ellen a következő fordulóban idegenben találkozik. Az MU elleni jövő vasárnapi meccs már csak a presztízst tekintve is az idény egyik legfontosabb mérkőzése lesz – könnyen lehet, hogy Szalah nélkül.