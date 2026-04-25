Az idény legpofátlanabb gólját kapták Szoboszlaiék? Döbbenetes jelenetsor Angliában (VIDEÓ)

Mivel nem történt szabálytalanság, a gól érvényben maradt, de érthető módon a Liverpool játékosai és a stáb nagyon dühös volt emiatt a játékvezetőre és a Crystal Palace szélsőjére.

Woodmant ápolni kellett, és volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, Pécsi Árminnak be kell állnia, de végül az angol kapuvédő folytatni tudta a játékot.



Szoboszlaiék nagyot léptek a BL felé

Győzelmével a Liverpool pontszámban beérte (és megelőzte) a szombaton már vereséget szenvedő Aston Villát, és szintén beérte a hétfőn pályára lépő Manchester Unitedet, amely ellen a következő fordulóban idegenben találkozik. Bár Woodman miatt talán már nem kell aggódniuk, Mohamed Szalah miatt igen, mivel az egyiptomi játékos a második félidőben combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és le kellett cserélni. Az MU elleni jövő vasárnapi meccs már csak a presztízst tekintve is az idény egyik legfontosabb mérkőzése lesz.