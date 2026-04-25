04. 25.
szombat
Pécsi Ármin Liverpool videó Premier League Crystal Palace

Az idény legpofátlanabb gólját kapták Szoboszlaiék? Döbbenetes jelenetsor Angliában (VIDEÓ)

2026. április 25. 18:56

Nem akármilyen gólt kapott a Liverpool. Szoboszlaiék azonnal reklamáltak a játékvezetőnél.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool hazai pályán 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójának szombati játéknapján. A vendégek nem akármilyen körülmények között lőtték a góljukat.

Woodman ebbe a védésbe sérült bele, de a kapott gólt is elbírták Szoboszlaiék (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Alisson és Giorgi Mamardasvili sérülése miatt a harmadik számú kapus, Frederick Woodman került be a kezdőbe, így a padon egyedüli cserekapusként Pécsi Ármint találhattuk. A 29 éves angol kapuvédő volt a meccs egyik legjobbja, összesen hat védést is bemutatott, ráadásul az egyik után kontrából megindulhattak a hazaiak, és be is találtak.

A 71. percben is egy óriásit védett, de a lövésbe belesérült, a jobb térdét fájlalta. Egyből jelezte, hogy jöjjön az ápolás, de a labda játékban maradt, Daniel Munozhoz került, aki az üres kapuba beemelte azt.

Mivel nem történt szabálytalanság, a gól érvényben maradt, de érthető módon a Liverpool játékosai és a stáb nagyon dühös volt emiatt a játékvezetőre és a Crystal Palace szélsőjére.

Woodmant ápolni kellett, és volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, Pécsi Árminnak be kell állnia, de végül az angol kapuvédő folytatni tudta a játékot.


Szoboszlaiék nagyot léptek a BL felé

Győzelmével a Liverpool pontszámban beérte (és megelőzte) a szombaton már vereséget szenvedő Aston Villát, és szintén beérte a hétfőn pályára lépő Manchester Unitedet, amely ellen a következő fordulóban idegenben találkozik. Bár Woodman miatt talán már nem kell aggódniuk, Mohamed Szalah miatt igen, mivel az egyiptomi játékos a második félidőben combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és le kellett cserélni. Az MU elleni jövő vasárnapi meccs már csak a presztízst tekintve is az idény egyik legfontosabb mérkőzése lesz.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vata Aripeit
2026. április 25. 19:08
Nem volt egy jó meccs, de emlékezetes lett. Wirtz egyre jobb
