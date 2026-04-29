Szoboszlaiék római vakációja után már egy amerikai út a téma

Nagy sztárok hiányozhatnak, de Szoboszlai Dominik nem

Óriási lehetőség ez a tengerentúli Liverpool-szurkolóknak, bár az első találkozón, július 25-én nem biztos, hogy minden nagy sztárt láthatnak, hiszen csak néhány nappal leszünk a labdarúgó-világbajnokság döntője után, vagyis akik messzire eljutnak a tornán, azok még biztosan pihenni fognak.

Ez összesen egy kezdőcsapatnyi játékost is érinthet, hiszen

a Liverpoolnak összesen 11 futballistája szerepel a holland, angol, francia és argentin válogatottban, ők pedig könnyen ott lehetnek a végelszámolásnál.

A rajongóknak jó hír, mi persze annyira nem örülünk neki, hogy Szoboszlai mellett Kerkez Milosról sem fognak lemaradni, hiszen a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki a nyári vb-re, így a többi sztár hiányában ők biztosan nagy szerepet kapnak a felkészülési mérkőzéseken.