Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlaiék római vakációja után már egy amerikai út a téma

2026. április 29. 19:47

A nyáron az Egyesült Államokba utazik a Liverpool, hogy nem sokkal a világbajnoki döntő után felkészülési tornán vegyen részt. A vb közelsége miatt sok sztár hiányozhat majd a meccsekről – de Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sajnos nem fog.

Angliában ezen a hétvégén, vasárnap rendezik az „angolok el Clásicóját”, vagyis a két húszszoros bajnok, a Manchester United és a Liverpool egymás elleni rangadóját az Old Traffordon. A Vörösök szurkolóinál most az verte ki a biztosítékot, hogy a nagy meccs előtt Szoboszlai Dominik Olaszországban nyaralt.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominiknek lesz feladata a nyáron Amerikában, de nem a vb-n. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Azóta viszont már egy másik utazás a téma Liverpoolban, ugyanis hivatalossá vált, hogy Arne Slot csapata a nyáron az Egyesült Államokban vesz részt egy felkészülési tornán. 

A Vörösöknek három mérkőzésük lesz összesen július végén és augusztus elején: a Sunderland, a Wrexham és a Leeds ellen lépnek pályára Nashville-ben, New Yorkban és Chicagóban.

Nagy sztárok hiányozhatnak, de Szoboszlai Dominik nem

Óriási lehetőség ez a tengerentúli Liverpool-szurkolóknak, bár az első találkozón, július 25-én nem biztos, hogy minden nagy sztárt láthatnak, hiszen csak néhány nappal leszünk a labdarúgó-világbajnokság döntője után, vagyis akik messzire eljutnak a tornán, azok még biztosan pihenni fognak.

Ez összesen egy kezdőcsapatnyi játékost is érinthet, hiszen 

a Liverpoolnak összesen 11 futballistája szerepel a holland, angol, francia és argentin válogatottban, ők pedig könnyen ott lehetnek a végelszámolásnál.

A rajongóknak jó hír, mi persze annyira nem örülünk neki, hogy Szoboszlai mellett Kerkez Milosról sem fognak lemaradni, hiszen a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki a nyári vb-re, így a többi sztár hiányában ők biztosan nagy szerepet kapnak a felkészülési mérkőzéseken.

Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!