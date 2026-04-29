Szoboszlaiék római vakációja után már egy amerikai út a téma

Sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy Szoboszlaiék Olaszországba utaztak
Az időzítés miatt morcosak.
A nyáron az Egyesült Államokba utazik a Liverpool, hogy nem sokkal a világbajnoki döntő után felkészülési tornán vegyen részt. A vb közelsége miatt sok sztár hiányozhat majd a meccsekről – de Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sajnos nem fog.
Angliában ezen a hétvégén, vasárnap rendezik az „angolok el Clásicóját”, vagyis a két húszszoros bajnok, a Manchester United és a Liverpool egymás elleni rangadóját az Old Traffordon. A Vörösök szurkolóinál most az verte ki a biztosítékot, hogy a nagy meccs előtt Szoboszlai Dominik Olaszországban nyaralt.
Azóta viszont már egy másik utazás a téma Liverpoolban, ugyanis hivatalossá vált, hogy Arne Slot csapata a nyáron az Egyesült Államokban vesz részt egy felkészülési tornán.
A Vörösöknek három mérkőzésük lesz összesen július végén és augusztus elején: a Sunderland, a Wrexham és a Leeds ellen lépnek pályára Nashville-ben, New Yorkban és Chicagóban.
Óriási lehetőség ez a tengerentúli Liverpool-szurkolóknak, bár az első találkozón, július 25-én nem biztos, hogy minden nagy sztárt láthatnak, hiszen csak néhány nappal leszünk a labdarúgó-világbajnokság döntője után, vagyis akik messzire eljutnak a tornán, azok még biztosan pihenni fognak.
Ez összesen egy kezdőcsapatnyi játékost is érinthet, hiszen
a Liverpoolnak összesen 11 futballistája szerepel a holland, angol, francia és argentin válogatottban, ők pedig könnyen ott lehetnek a végelszámolásnál.
A rajongóknak jó hír, mi persze annyira nem örülünk neki, hogy Szoboszlai mellett Kerkez Milosról sem fognak lemaradni, hiszen a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki a nyári vb-re, így a többi sztár hiányában ők biztosan nagy szerepet kapnak a felkészülési mérkőzéseken.
Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP