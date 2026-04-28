Lavinát indított el a szakértő kijelentése a Fradiról, a szurkolók nem felejtenek

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Paksi FC-t a labdarúgó NB I előző fordulójában. A Fradi győzelme vezéráldozattal járt, ugyanis Corbu Marius a hajrában megkapta a második sárga lapját is, és így kiállt. Ez azt jelenti, hogy nem játszhat a következő, Újpest elleni idegenbeli derbin, ami a magyar ajánlás betartása szempontjából komoly érvágás. A Góóól!2 című műsorban a szakértőként elemző Bozsik Péter sarkos véleményt fogalmazott meg.

A Fradi nem hibázhat az Újpest ellen, azt Keane is jól tudja (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA, archív)

Corbu az első sárga lapját műesés miatt kapta, de Bozsik szerint ez erős ítélet volt. Bár ő is úgy látta, nem ért büntetőt az eset, szerinte a Fradi játékosának elesése úgy is benne volt ebben a mozdulatsorban, hogy nem érnek hozzá, vagyis műesést ítélni és sárga lapot adni érte mindenképpen túlzás volt.