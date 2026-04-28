Lavinát indított el a szakértő kijelentése a Fradiról, a szurkolók nem felejtenek

Mi lesz a magyar focival? A szakember szerint sokan hibáztak és még többen elkényelmesedtek
Bozsik Péter szerint mindkét sárga lap túlzó volt. A Fradi nem számolhat Corbuval az Újpest elleni derbin.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Paksi FC-t a labdarúgó NB I előző fordulójában. A Fradi győzelme vezéráldozattal járt, ugyanis Corbu Marius a hajrában megkapta a második sárga lapját is, és így kiállt. Ez azt jelenti, hogy nem játszhat a következő, Újpest elleni idegenbeli derbin, ami a magyar ajánlás betartása szempontjából komoly érvágás. A Góóól!2 című műsorban a szakértőként elemző Bozsik Péter sarkos véleményt fogalmazott meg.
Corbu az első sárga lapját műesés miatt kapta, de Bozsik szerint ez erős ítélet volt. Bár ő is úgy látta, nem ért büntetőt az eset, szerinte a Fradi játékosának elesése úgy is benne volt ebben a mozdulatsorban, hogy nem érnek hozzá, vagyis műesést ítélni és sárga lapot adni érte mindenképpen túlzás volt.
Nem biztos, hogy azért esett el, mert tizenegyest akart kiharcolni vagy mert akasztották, hanem egész egyszerűen a csel után egy hosszabbat lépett, és elesett. Nem feldobta magát és nem is akasztotta bele a lábát.”
Bozsik a második sárga lapról is elmondta a véleményét, szerinte az sem ért lapot, nem is nagyon érti a döntést. Corbunál volt a labda, aki összecsapott az ellenféllel.
Én úgy láttam, hogy egy kicsit elhamarkodott két ítélet volt.
Biztosan nem lesz könnyű dolga a Fradi edzőjének” – tekintett előre Bozsik, aki a szurkolókhoz hasonlóan megemlítette Mariano Gómez kezezését is, ami szerinte közelebb állt a büntetőhöz, mint Corbué.
A drukkerek így látták az esetetek:
„Gómez kezezése 0–0-nál egyértelműen 11-est ért. Miért nem adta meg?”
„Ez egy idióta szabály, hogy ha valaki elesik a tizenhatoson belül és nincs büntető, akkor sárga lapot kap.”
„Egyszer Berke műesésért Abunak az 5.percben sárgát adott, a következő héten mást csak figyelmeztetett szóban! Érdekes! Így lehet befolyásolni a mérkőzést!”
„Abszolút jogos volt, ahogyan az »elnézett« tizi is!! Azért miért nincs hőbörgés??”
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA
***
Ezt is ajánljuk a témában
