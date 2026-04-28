Mi lesz a magyar focival? A szakember szerint sokan hibáztak és még többen elkényelmesedtek

Mit tudnak jobban az osztrákok és a horvátok?

Végezetül azt kérdeztük a sportközgazdásztól, hogy vajon miért tud a horvát és az osztrák futball gazdaságilag is sikeresebb export-modellt működtetni sokkal kevesebb közvetlen állami beavatkozással, és mi hiányzik a magyar üzleti logikából.

„Akármit is gondolunk, nem vagyunk Ausztria szintjén. Ott sokkal jobban megvannak az általános gazdasági feltételei annak, hogy legyen komoly piaci kereslet a labdarúgásra. Ez az egyik. A másik pedig az – és ez az osztrákok mellett a horvátokra is igaz –, hogy sokkal tudatosabban törekednek arra, hogy a nemzetközi futball vérkeringésébe bekapcsolódva bevételeket szerezzenek. Mire gondolok? A fiatalok felépítésére, az utánpótlásfutball fejlesztésére, a játékosok értékesítésére külföldre. Ausztriában a Red Bull Salzburg a topklub. Bármelyik évet is nézzük, a legfiatalabb átlagéletkorral játszó klub a nemzetközi kupaporondon. Ők folyamatosan és tudatosan azt csinálják, hogy fiatal labdarúgókat építenek be, akár a saját utánpótlásukból, akár külföldről. A horvátoknál meg ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy egy jóval kisebb piacon jóval korlátozottabb gazdasági lehetőségekkel, viszont nagyon-nagyon komoly szakmai munkával teszik ezt.

Én a mentalitásban látom a különbség. Amíg a horvátoknál mindenki azért dolgozik, hogy külföldre kerüljön, előrébb jusson és fejlődjön, addig nálunk nem azt látom, hogy a rendszer erre akarná nevelni a fiatalokat. És azzal, hogy ilyen állami támogatásokkal nyakon öntöttük a magyar futballt, a fizetések pedig ezáltal jelentősen megnőttek, még rontott is a helyzeten. Mert amíg Horvátországban azért, hogy valaki igazán jól keressen, külföldre kell kerülnie, addig ezt Magyarországon az NB I-ben is meg lehet tenni. Tehát nem áll a futballisták érdekében, hogy kezüket-lábukat összetörjék azért, hogy külföldre kerüljenek, sőt azzal, hogy az MLSZ ezt a magyar ajánlást bevezette, a kluboknak sem áll érdekében, hogy ezeket a magyar labdarúgókat külföldre értékesítse.”

Szabados Gábor szerint az állami forrásokból fakadó magas fizetések miatt sokan Magyarországon maradtak, nem szerződtek el külföldre, és így a bevételeket sem tudták hozni a magyar futballnak. Csak azok mentek el, akik már tényleg kilógtak felfelé, úgy, mint Tóth Alex.

Amióta a támogatások beindultak, nagyjából az elmúlt tizenöt év alatt, szinte minden szinten fejlődött a magyar futball: infrastruktúrában, anyagi háttérben, a válogatott eredményeiben, a klubok nemzetközi eredményeiben, amiben elsősorban a Ferencváros szerepléseit értem. Csak egyetlen egy dologban nem – és ez a legnagyobb probléma –, mégpedig az utánpótlás-nevelésben.

Azt meg nem mondhatjuk, hogy kevesebb a gyerek, mert nézzük csak meg a horvátokat! Egy kevesebb mint négymillió lakosú országnak szinte mindegyik csapatsportágban (vízilabda, kézilabda, kosárlabda) topválogatottja van.”

