Mi lesz a magyar focival? A szakember szerint sokan hibáztak és még többen elkényelmesedtek

Meglepő fordulatról írnak az RTL kapcsán – az M4 Sportról ide kerülhet az NB I-es foci
Sajtóhírek szerint nem osztozik a két csatorna között.
Szabados Gábor nyilatkozott a Mandinernek. A sportközgazdász többek között felvázolta, hogy kevesebb állami támogatással mire számíthatunk a magyar labdarúgó NB I-ben.
A kormányváltás várhatóan a magyar futball terén is jelentős változásokat hoz majd. Szabados Gábor sportközgazdász gazdasági szempontból elemezte nekünk a magyar foci helyzetét, az állami támogatások jelentőségét.
Először arra voltunk kíváncsiak, hogy ha holnap elzárnák az állami pénzcsapokat, akkor hány magyar csapat tudna életben maradni pusztán jegybevételekből, merchandise-ból, játékoseladásokból és valódi, piaci alapú szponzorációból. Szabados Gábor erre úgy felelt, hogy erre egészen biztosan nem kerül sor.
Az viszont lehet, hogy az a jelentős mértékű állami támogatás, amely most a magyar futballban különböző csatornákon keresztül jelen van, csökkenni fog.
Például a közmédia által kifizetett televíziós jogdíj, az MVM, valamint más állami cégek szponzorációi is csökkenhetnek vagy akár teljesen el is tűnhetnek. Ezek jelentős csökkenését nagyon sok NB I-es csapat megérezheti. Ugyanakkor azok a támogatások, amelyeknek fő célja az utánpótlássportnak a fenntartása, az elmondások alapján nem fognak csökkenni” – fogalmazott a sportközgazdász.
Az tehát nem reális forgatókönyv, hogy egyik napról a másikra minden támogatás megszűnik. Az viszont egy abszolút reális és szinte biztosra vehető állapot, hogy a magyar hivatásos sport és azon belül különösen a magyar hivatásos labdarúgás állami forrásokból történő finanszírozása jelentős mértékben csökkenni fog.”
Hozzátette: a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) érkező állami támogatások miatt gyakorlatilag különösebb saját forrás (jelentős piaci bevétel és jelentős tulajdonosi hozzájárulás) nélkül fenntartható egy NB I-es labdarúgóklub rentabilitása, és ettől viszonylag kiegyenlített az NB I mezőnye.
A magyar élvonal nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy van a Ferencváros és vannak a többiek.
A Fradi mind a hazai piacról, mind a nemzetközi piacról olyan mértékű plusz piaci forrásokat szerez, hogy messze a többiek felett áll gazdaságilag és sportszakmailag, még akkor is, ha most nem nyeri meg a bajnokságot.”
Szabados szerint, ha ezek az állami támogatások jelentősen csökkennek, akkor a klubok sokkal jobban rá lesznek arra utalva, hogy saját piaci forrásokat szerezzenek.
Az a kiegyenlítettség, amit most az NB I többi tizenegy csapata esetében látunk – nyilván ott is vannak különbségek, de nem akkorák –, megszűnhet.
A Ferencvároson leszámítva a mezőny akár ketté is szakadhat: lesznek olyan klubok, amelyek több piaci bevételt tudnak majd szerezni, meg lesznek olyanok is, amelyek kevesebbet, tehát mérhetően nem lesz ennyire kiegyenlített az NB I. És lesznek olyan csapatok is, amelyek nem is fogják tudni fenntartani az élvonalbeli tagságukat, azok, amelyeknek a legkisebb lehetőségük van piaci bevételekre szert tenni. Ilyen lehet például a Kisvárda, amely piaci körülmények között nem tudott volna eljutni az első osztályig.”
Szabados úgy látja, ha csakis kizárólag piaci bevételekre támaszkodhatnának a magyar klubok, akkor még nehezebb lenne a helyzetük, mert csak jegy-, szponzori, valamint televíziós forrásokból a jelenlegi színvonalat biztosan nem lehetne fenntartani és finanszírozni az élvonalban. Ebben az esetben úgy nézne ki a mezőny, hogy lenne néhány valódi profi csapat, míg a tabella alján valószínűleg félamatőr együtteseket találnánk. De ez a forgatókönyv szerinte nem fog megvalósulni. Megjegyezte:
eddig olyan kényelmes helyzetben voltak a magyar egyesületek, hogy nem volt szükségük piaci alapú bevételekre, de most lehet, a kényszer ráviszi őket. Ez azonban nem egy gyors folyamat lesz, a hatását csak évek múlva fogjuk megérezni.
Abban biztos vagyok, hogy sokkal árnyaltabb lesz a magyar futball abban az értelemben, hogy eddig volt a Ferencváros meg a többiek, most pedig a többiek között nagyobb lesz majd a különbség. A kérdés csak az, hogy mekkora. Ez azon fog múlni, hogy az állami tőke milyen mennyiségben és sebességben vonul ki, és mi lesz, ami azt pótolja, valamint hogy a klubok saját maguk milyen piaci tevékenységeket tudnak folytatni.”
Szabados Gábor felhívta arra a figyelmet, hogy az utóbbi bő tíz évben nőtt a minőségi légiósok száma az NB I-ben, ez viszont megváltozhat, mert a csapatok arra lesznek rákényszerülve, hogy az utánpótlásukból dolgozzanak és olyan külföldieket igazoljanak, akik fiatalok, akiket fel kell építeni, tehát nem a kész játékosokat.
Arról is beszélt, hogy a magyar labdarúgó NB I-nek van piaci értéke, de nem akkora, amekkora jelenleg az állami forrásokból származó bevétel.
A magyar futballnak van piaci értéke, piaci ereje, amit viszont látni kell, hogy a jelenlegi színvonal fenntartásához ez a piac kevés. Olyan szinten növelte meg a futballklubok költségvetését az állami támogatás – ami elsősorban a játékosok fizetésében jelenik meg –, hogy nem elég a piaci kereslet.
Tehát amennyiben csökkennek az állami támogatások, meg lehet próbálni piaci forrásokat behozni, de erősen kétlem, hogy képes lenne a magyar futball olyan mértékben piaci forrásokat behozni, hogy ugyanezt a költségvetési szintet fenn tudja tartani. Mindez azt jelentené, hogy csökkenne az egyesületek költségvetése, kevesebb kész játékost szerződtetnének, valamint nagyon sokan el eligazolnának az NB I-ből. Tehát még egyszer: a saját nevelésű játékosokra és a fiatal külföldiekre helyezhetik át a hangsúlyt.”
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a magyar válogatott sikerei mennyire képesek „átszivárogni” a klubfutball gazdasági mutatóiba.
„Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy külön világ a kettő. A kluboknak nem sikerült felkészülniük a piaci körülményekre és elkényelmesedtek abban a helyzetben, hogy ilyen erős állami finanszírozás mellett működtek. Ebben egy nagyon jól látható felelőssége van mind az MLSZ-nek, mind az egyesületeknek, hogy nem sikerült kihasználniuk azt a rendkívüli népszerűséget, amit az Eb-szereplések óta tapasztalhatunk a válogatott körül. Én már a 2016-os torna után mondtam, hogy kellenek a különböző marketingakciók és az erős kommunikáció központilag az MLSZ és a klubok részéről. Ez egy-két helyi kezdeményezést leszámítva nem történt meg, pedig a válogatott népszerűsége fennmaradt.
Én nem láttam semmilyen törekvést arra, hogy akár az MLSZ központilag vagy az egyesületek megpróbálták volna ezt a népszerűséget becsatornázni a saját területükre. Ez egy komoly hiba. Az állami támogatásokat fel lehetett volna használni arra, hogy erre időt, energiát és konkrétan pénzt fektessenek, hogy minél jobban kihasználják ezt a lehetőséget. Ez semmilyen formában nem valósult meg”
– jelentette ki Szabados.
Hozzátette: a válogatott népszerűsége szinte semmilyen hatással nincsen az NB I-es klubok piaci keresletére és a csapatok nézőszámaira, ugyanakkor tény, hogy nemzeti csapatunk sikerei óta tapasztalható egy relatív nézőszám-növekedés az NB I-ben.
„Ha van is kapcsolat a kettő között, akkor az inkább organikus növekedés, mert semmilyen marketingakció nem történt arra, hogy a válogatottat összekapcsolják a klubfutballal” – folytatta, és hozzáfűzte: az állami támogatásokat arra kellett volna felhasználni, hogy a piaci keresletet erősítsük, márpedig a magyar válogatott sikereinek meglovagolása ebben kulcs lett volna.
Végezetül azt kérdeztük a sportközgazdásztól, hogy vajon miért tud a horvát és az osztrák futball gazdaságilag is sikeresebb export-modellt működtetni sokkal kevesebb közvetlen állami beavatkozással, és mi hiányzik a magyar üzleti logikából.
„Akármit is gondolunk, nem vagyunk Ausztria szintjén. Ott sokkal jobban megvannak az általános gazdasági feltételei annak, hogy legyen komoly piaci kereslet a labdarúgásra. Ez az egyik. A másik pedig az – és ez az osztrákok mellett a horvátokra is igaz –, hogy sokkal tudatosabban törekednek arra, hogy a nemzetközi futball vérkeringésébe bekapcsolódva bevételeket szerezzenek. Mire gondolok? A fiatalok felépítésére, az utánpótlásfutball fejlesztésére, a játékosok értékesítésére külföldre. Ausztriában a Red Bull Salzburg a topklub. Bármelyik évet is nézzük, a legfiatalabb átlagéletkorral játszó klub a nemzetközi kupaporondon. Ők folyamatosan és tudatosan azt csinálják, hogy fiatal labdarúgókat építenek be, akár a saját utánpótlásukból, akár külföldről. A horvátoknál meg ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy egy jóval kisebb piacon jóval korlátozottabb gazdasági lehetőségekkel, viszont nagyon-nagyon komoly szakmai munkával teszik ezt.
Én a mentalitásban látom a különbség. Amíg a horvátoknál mindenki azért dolgozik, hogy külföldre kerüljön, előrébb jusson és fejlődjön, addig nálunk nem azt látom, hogy a rendszer erre akarná nevelni a fiatalokat. És azzal, hogy ilyen állami támogatásokkal nyakon öntöttük a magyar futballt, a fizetések pedig ezáltal jelentősen megnőttek, még rontott is a helyzeten. Mert amíg Horvátországban azért, hogy valaki igazán jól keressen, külföldre kell kerülnie, addig ezt Magyarországon az NB I-ben is meg lehet tenni. Tehát nem áll a futballisták érdekében, hogy kezüket-lábukat összetörjék azért, hogy külföldre kerüljenek, sőt azzal, hogy az MLSZ ezt a magyar ajánlást bevezette, a kluboknak sem áll érdekében, hogy ezeket a magyar labdarúgókat külföldre értékesítse.”
Szabados Gábor szerint az állami forrásokból fakadó magas fizetések miatt sokan Magyarországon maradtak, nem szerződtek el külföldre, és így a bevételeket sem tudták hozni a magyar futballnak. Csak azok mentek el, akik már tényleg kilógtak felfelé, úgy, mint Tóth Alex.
Amióta a támogatások beindultak, nagyjából az elmúlt tizenöt év alatt, szinte minden szinten fejlődött a magyar futball: infrastruktúrában, anyagi háttérben, a válogatott eredményeiben, a klubok nemzetközi eredményeiben, amiben elsősorban a Ferencváros szerepléseit értem. Csak egyetlen egy dologban nem – és ez a legnagyobb probléma –, mégpedig az utánpótlás-nevelésben.
Azt meg nem mondhatjuk, hogy kevesebb a gyerek, mert nézzük csak meg a horvátokat! Egy kevesebb mint négymillió lakosú országnak szinte mindegyik csapatsportágban (vízilabda, kézilabda, kosárlabda) topválogatottja van.”
Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA
