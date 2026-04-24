Meglepő fordulatról írnak az RTL kapcsán – az M4 Sportról ide kerülhet az NB I-es foci

Rejtély, hol láthatjuk jövőre a magyar futballmeccseket – elindult a harc a közvetítési jogokért
Rekordgyorsasággal írta ki pályázatát az MLSZ.
Sajtóhírek szerint nem osztozik a két csatorna. Az RTL állítólag mégsem száll harcba a közvetítési jogokért.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a magyar futballközvetítési jogok kikerülhetnek az állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből a kormányváltás miatt, s a hírek szerint többek között az idén a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport Tv is rájuk startolhat. Most az nb1.hu úgy értesült, hogy az RTL Csoport végül mégsem száll harcba a közvetítési jogokért.
Ezt is ajánljuk a témában
Rekordgyorsasággal írta ki pályázatát az MLSZ.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egyébként már ki írta a tendert: az előminősítési jelentkezések határideje 2026. április 23., vagyis csütörtök volt, míg az első fordulós ajánlatokat egy héttel később, 2026. április 30-án 10 és 12 óra között lehet benyújtani.
A korábbi hírek arról szóltak, hogy az RTL-csoport érdeklődését felkeltette az NB I és a tervek szerint a Sport TV-t birtokló AMC-vel közösen próbálja megnyerni ezt a versenyt. Állítólag a felek megosztoznának a meccseken, vagyis hármat az RTL-csoport, hármat pedig a Sport Tv tűzne műsorára. Előbbi valószínűleg streamingen, utóbbi pedig a televízióban adná a mérkőzéseket. Állítólag az MTVA-t sem lehet kizárni az esélyesek közül. A csatorna szemszögéből az lenne ideális, ha a tender első köre nem hozna győztest. A sajtóhír szerint a második körre fontos kérdések dőlhetnének el az MTVA-nál – olvasható az nb1.hu cikkében, amely így folytatódik:
Információink szerint könnyen elképzelhető, hogy mégsem lesz osztozás a két csatorna között. Úgy tudjuk az RTL-csoport végül mégsem száll harcba a közvetítési jogokért. Így a Sport Tv-re kerülnének az NB I-es mérkőzések a következő idénytől.
Amennyiben igaznak bizonyul a hír, a jelenlegi felállás maradhat, azaz minden mérkőzést a televízióban közvetítenek majd. A közvetítési jog nem csak az NB I-et tartalmazza, hanem a férfi és női bajnokságokat, kupasorozatokat, futsal versenyeket, valamint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által nem elvont válogatott mérkőzéseket is.”
A cikk hozzátette: a Sport TV – akárcsak az RTL – korábban már birtokolta az NB I közvetítési jogait, így nem lenne számukra teljesen ismeretlen a helyzet.
Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA
***
Ezt is ajánljuk a témában
Bár mindenki Rubovszky Ritára számított, mégsem ő lett a befutó.