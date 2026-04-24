Meglepő fordulatról írnak az RTL kapcsán – az M4 Sportról ide kerülhet az NB I-es foci

A korábbi hírek arról szóltak, hogy az RTL-csoport érdeklődését felkeltette az NB I és a tervek szerint a Sport TV-t birtokló AMC-vel közösen próbálja megnyerni ezt a versenyt. Állítólag a felek megosztoznának a meccseken, vagyis hármat az RTL-csoport, hármat pedig a Sport Tv tűzne műsorára. Előbbi valószínűleg streamingen, utóbbi pedig a televízióban adná a mérkőzéseket. Állítólag az MTVA-t sem lehet kizárni az esélyesek közül. A csatorna szemszögéből az lenne ideális, ha a tender első köre nem hozna győztest. A sajtóhír szerint a második körre fontos kérdések dőlhetnének el az MTVA-nál – olvasható az nb1.hu cikkében, amely így folytatódik:

Információink szerint könnyen elképzelhető, hogy mégsem lesz osztozás a két csatorna között. Úgy tudjuk az RTL-csoport végül mégsem száll harcba a közvetítési jogokért. Így a Sport Tv-re kerülnének az NB I-es mérkőzések a következő idénytől.

Amennyiben igaznak bizonyul a hír, a jelenlegi felállás maradhat, azaz minden mérkőzést a televízióban közvetítenek majd. A közvetítési jog nem csak az NB I-et tartalmazza, hanem a férfi és női bajnokságokat, kupasorozatokat, futsal versenyeket, valamint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által nem elvont válogatott mérkőzéseket is.”

A cikk hozzátette: a Sport TV – akárcsak az RTL – korábban már birtokolta az NB I közvetítési jogait, így nem lenne számukra teljesen ismeretlen a helyzet.