Meglepő fordulatról írnak az RTL kapcsán – az M4 Sportról ide kerülhet az NB I-es foci

2026. április 24. 21:26

Sajtóhírek szerint nem osztozik a két csatorna. Az RTL állítólag mégsem száll harcba a közvetítési jogokért.

2026. április 24. 21:26
null

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a magyar futballközvetítési jogok kikerülhetnek az állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből a kormányváltás miatt, s a hírek szerint többek között az idén a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport Tv is rájuk startolhat. Most az nb1.hu úgy értesült, hogy az RTL Csoport végül mégsem száll harcba a közvetítési jogokért.

Az RTL kiszállhatott az NB I-ért vívott küzdelemből
Az RTL kiszállhatott az NB I-es fociért vívott küzdelemből / Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egyébként már ki írta a tendert: az előminősítési jelentkezések határideje 2026. április 23., vagyis csütörtök volt, míg az első fordulós ajánlatokat egy héttel később, 2026. április 30-án 10 és 12 óra között lehet benyújtani.

Kiszállt az RTL?

A korábbi hírek arról szóltak, hogy az RTL-csoport érdeklődését felkeltette az NB I és a tervek szerint a Sport TV-t birtokló AMC-vel közösen próbálja megnyerni ezt a versenyt. Állítólag a felek megosztoznának a meccseken, vagyis hármat az RTL-csoport, hármat pedig a Sport Tv tűzne műsorára. Előbbi valószínűleg streamingen, utóbbi pedig a televízióban adná a mérkőzéseket. Állítólag az MTVA-t sem lehet kizárni az esélyesek közül. A csatorna szemszögéből az lenne ideális, ha a tender első köre nem hozna győztest. A sajtóhír szerint a második körre fontos kérdések dőlhetnének el az MTVA-nál – olvasható az nb1.hu cikkében, amely így folytatódik:

Információink szerint könnyen elképzelhető, hogy mégsem lesz osztozás a két csatorna között. Úgy tudjuk az RTL-csoport végül mégsem száll harcba a közvetítési jogokért. Így a Sport Tv-re kerülnének az NB I-es mérkőzések a következő idénytől.

Amennyiben igaznak bizonyul a hír, a jelenlegi felállás maradhat, azaz minden mérkőzést a televízióban közvetítenek majd. A közvetítési jog nem csak az NB I-et tartalmazza, hanem a férfi és női bajnokságokat, kupasorozatokat, futsal versenyeket, valamint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által nem elvont válogatott mérkőzéseket is.”

A cikk hozzátette: a Sport TV – akárcsak az RTL – korábban már birtokolta az NB I közvetítési jogait, így nem lenne számukra teljesen ismeretlen a helyzet.


Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lenyegtelen
2026. április 24. 22:18
Éhesek a gyerekek,a peti minisztárelnökúrnak sok éhes szájat kell etetni.... csurran, cseppen a gyakorlatban...
indaniso
2026. április 24. 22:00
Szerencsére. Nálam le sincs hangolva ez az aljas,söpredék rtl.
Reszelő Aladár
2026. április 24. 21:38
A SportTV egy fizetős csatorna, az M4Sport pedig ingyen fogható. Az RTL meg sosem tudott pénzt csinálni a sportközvetítésekkel, akárhányszor is próbálták meg. Amúgy mi Bütyök miniszterelnök szándéka az M4Sport-tal? Mert szakmailag aligha volt problémás és még azt is a zászlóra tűzték, hogy olyan sportokat is közvetítenek, akik piaci alapon egy kereskedelmi csatorna műsorába sem férnének bele. De hogy azoknak is legyen nézettsége, ahhoz nem árt néhány nézőcsalogató tartalom. Persze ez is kiderül majd akkor, amikor megtudjuk, hogy mi a célja az MTVA-val.
zakar zoltán béla
2026. április 24. 21:34
RTL az alja!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!