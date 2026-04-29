Nő a feszültség Brüsszelben: összetűzésbe került von der Leyennel, távozik az Európai Bizottság egyik legfontosabb embere

Távozik posztjáról Sabine Weyand, az Európai Unió kereskedelmi főigazgatója, miután nézeteltérés alakult ki az uniós vezetéssel a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán. A karpathir.com beszámolója szerint a tisztviselő június 1-jétől tanácsadói szerepkörbe kerül, amit Brüsszelben gyakorlatilag tiszteletbeli nyugdíjazásként értékelnek.

A háttérben az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kialakult feszültség áll. Weyand nyíltan bírálta a Donald Trump adminisztrációjával létrejött egyezményt, amelyet elhibázottnak tartott az uniós engedmények miatt. A szabálykövető megközelítéséről ismert vezető szerint az Európai Unió túl gyorsan engedett az amerikai követeléseknek, ami szerinte gyengítette a megállapodás egyensúlyát.