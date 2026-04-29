Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
von der leyen sabine weyand brüsszel európai bizottság

Nő a feszültség Brüsszelben: összetűzésbe került von der Leyennel, távozik az Európai Bizottság egyik legfontosabb embere

2026. április 29. 22:07

A nézeteltérés a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán alakult ki.

2026. április 29. 22:07
Távozik posztjáról Sabine Weyand, az Európai Unió kereskedelmi főigazgatója, miután nézeteltérés alakult ki az uniós vezetéssel a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán. A karpathir.com beszámolója szerint a tisztviselő június 1-jétől tanácsadói szerepkörbe kerül, amit Brüsszelben gyakorlatilag tiszteletbeli nyugdíjazásként értékelnek.

A háttérben az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kialakult feszültség áll. Weyand nyíltan bírálta a Donald Trump adminisztrációjával létrejött egyezményt, amelyet elhibázottnak tartott az uniós engedmények miatt. A szabálykövető megközelítéséről ismert vezető szerint az Európai Unió túl gyorsan engedett az amerikai követeléseknek, ami szerinte gyengítette a megállapodás egyensúlyát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bizottsági átrendeződés részeként a kereskedelmi főigazgatóság élére Ditte Juul Jørgensen kerül, aki korábban az energiaügyi területet vezette, míg az energiaügyi igazgatóságot Celine Gover veszi át. Szakértői értékelések szerint a személyi változások Brüsszel transzatlanti gazdaságpolitikájának hangsúlyeltolódását is jelezhetik.

Az Európai Parlament eközben már januárban felfüggesztette a kereskedelmi egyezmény ratifikációs folyamatát. A döntés hátterében többek között Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései és az új amerikai vámintézkedések álltak. A 2025 júliusában rögzített tervezet szerint egyes termékekre kölcsönösen 15 százalékos vámot vetettek volna ki a felek.

Sabine Weyand a jövőben a firenzei Európai Egyetemi Intézetben folytatja pályafutását, ahol a 2026–2027-es tanévet tölti majd.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. április 29. 22:20
boogie
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!