Nő a feszültség Brüsszelben: összetűzésbe került von der Leyennel, távozik az Európai Bizottság egyik legfontosabb embere

A nézeteltérés a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán alakult ki.
Távozik posztjáról Sabine Weyand, az Európai Unió kereskedelmi főigazgatója, miután nézeteltérés alakult ki az uniós vezetéssel a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán. A karpathir.com beszámolója szerint a tisztviselő június 1-jétől tanácsadói szerepkörbe kerül, amit Brüsszelben gyakorlatilag tiszteletbeli nyugdíjazásként értékelnek.
A háttérben az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kialakult feszültség áll. Weyand nyíltan bírálta a Donald Trump adminisztrációjával létrejött egyezményt, amelyet elhibázottnak tartott az uniós engedmények miatt. A szabálykövető megközelítéséről ismert vezető szerint az Európai Unió túl gyorsan engedett az amerikai követeléseknek, ami szerinte gyengítette a megállapodás egyensúlyát.
A bizottsági átrendeződés részeként a kereskedelmi főigazgatóság élére Ditte Juul Jørgensen kerül, aki korábban az energiaügyi területet vezette, míg az energiaügyi igazgatóságot Celine Gover veszi át. Szakértői értékelések szerint a személyi változások Brüsszel transzatlanti gazdaságpolitikájának hangsúlyeltolódását is jelezhetik.
Az Európai Parlament eközben már januárban felfüggesztette a kereskedelmi egyezmény ratifikációs folyamatát. A döntés hátterében többek között Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései és az új amerikai vámintézkedések álltak. A 2025 júliusában rögzített tervezet szerint egyes termékekre kölcsönösen 15 százalékos vámot vetettek volna ki a felek.
Sabine Weyand a jövőben a firenzei Európai Egyetemi Intézetben folytatja pályafutását, ahol a 2026–2027-es tanévet tölti majd.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP