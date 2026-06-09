Kiadta az Európai Unió a feladatot az új kormánynak, de nem sok esély van rá, hogy Magyar Péter kötélnek állna

Megjelent a napokban az uniós tagállamok számára elkészített uniós országspecifikus ajánlás. Az éves ajánlásgyűjteményben az Európai Bizottság olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek kiszámíthatóvá teszik az adott ország gazdaságát, végrehajtásuk az államadósság és a költségvetési hiány fokozatos csökkenését eredményezné és az uniós szakpolitikák végrehajtását segítené elő.

Az ajánlások ugyanakkor nem az uniós állampolgárok jólétét és életszínvonaluk emelését célozzák, hanem a nemzetközi befektetők elvárásait, sőt ezek végrehajtása komoly megszorításokat jelentene, mivel a jóléti kiadások lefaragásával csökkenthetők egy ország kiadásai, a kötelezettségek csökkentése pedig a befektetőknek, nagyvállalatoknak vonzó, mivel az ő szemszögükből ez kisebb kockázatot jelent.

Brüsszel idén közzétett javaslatai nem sokban különböznek az elmúlt évek ajánlásaitól, ezúttal ugyanakkor az a legfontosabb kérdés, hogy a Tisza Párt követi-e az Orbán-kormányok konfrontatív politikáját, vagy megpróbálnak eleget tenni az EU elvárásainak, ám ebben az esetben számolniuk kellene a népszerűségük meredek visszaesésével. Egyelőre a Magyar Péter vezette kormány próbálja elkerülni, hogy egy nemzeti érdekekkel ellentétes, tisztán EU-párti politikai erőként azonosítsák.