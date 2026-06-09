Kiadta az Európai Unió a feladatot az új kormánynak, de nem sok esély van rá, hogy Magyar Péter kötélnek állna

A bizottsági ajánlások gyakran nem veszik figyelembe az emberek szükségleteit. Erre jó példa, hogy az Európai Bizottság több éve javasolja a megfizethető lakhatás javítását, a szociális bérlakásállomány fejlesztésével. A 2010-2026 időszakban a Fidesz kormányok elsősorban a tulajdonszerzés támogatására építették a lakáspolitikájukat (CSOK, falusi CSOK, Babaváró, Otthon Start és egyéb konstrukciók), a szociális bérlakásépítés nem tartozott a prioritások közé.
Egyetlen fontos praktikus szempont, ami megfontolandó, hogy míg a tulajdonosok folyamatosan gondoskodnak az ingatlan karbantartásáról, felújításáról, addig a szociális bérlakások esetén ez az államra hárulna ez a kötelezettség, hatalmas és állandó költségigénnyel a bérlakások felépítése után is.
Nagyon ki kell hangsúlyozni a szociális bérlakás- és a bérlakás-modell közti különbséget. Míg az előzőnél a gondoskodó állam hitelezi meg és viseli a nem piaci alapú működtetés szociális részét, a piaci alapú bérlakás építés és üzemeltetés a méltányos profittermelésen alapszik
– hívta fel a gyakori félreértésekhez vezető különbségre a figyelmet Toldi Ottó. A Mandiner kérdésére rámutatott, érdemben nem teljesíthetők ezek az ajánlások 2026. augusztus 31-ig, de az országspecifikus ajánlásokat középtávra határozza meg az Európai Bizottság. Legfeljebb jogszabályokat, terveket, költségvetési módosításokat és ütemterveket lehet addig elfogadni.
A bizottság is 2026–2027-re kéri az intézkedéseket, nem két-három hónap alatt, de aligha teljesíthető ebben az időintervallumban is az orosz energiafüggőség tényleges felszámolása, a közlekedés zöldítése, a szociális lakásállomány érdemi növelése, valamint a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának valódi javítása.
Ezek több éves folyamatok – tette hozzá Toldi Ottó.
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