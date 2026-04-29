Ursula von der Leyen az energiaválság súlyos következményeiről beszélt – Magyarország is szóba került

Az iráni háborús helyzet hosszú távon befolyásolhatja az Európai Unió gazdasági és energiaellátási stabilitását – fogalmazott Ursula von der Leyen a strasbourgi plenáris ülésen, ahol az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy

a konfliktus miatt az energiaárak emelkednek, és fennáll az ellátási láncok sérülésének kockázata is, különösen az olaj és a földgáz esetében.

A Magyar Nemzet cikke szerint Von der Leyen szerint az EU a válság kezdete óta mintegy 27 milliárd eurót fordított többlet-energiaimportokra, miközben a tagállamok további forrásokat különítettek el az árnövekedés hatásainak enyhítésére.