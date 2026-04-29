Ursula von der Leyen az energiaválság súlyos következményeiről beszélt – Magyarország is szóba került

Nem hagyta ki a ziccert az Európai Bizottság elnöke, összegezte a magyar választás eredményét.
Az iráni háborús helyzet hosszú távon befolyásolhatja az Európai Unió gazdasági és energiaellátási stabilitását – fogalmazott Ursula von der Leyen a strasbourgi plenáris ülésen, ahol az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy
a konfliktus miatt az energiaárak emelkednek, és fennáll az ellátási láncok sérülésének kockázata is, különösen az olaj és a földgáz esetében.
A Magyar Nemzet cikke szerint Von der Leyen szerint az EU a válság kezdete óta mintegy 27 milliárd eurót fordított többlet-energiaimportokra, miközben a tagállamok további forrásokat különítettek el az árnövekedés hatásainak enyhítésére.
Brüsszel már előkészített egy intézkedéscsomagot, azonban továbbra sincs egységes álláspont a tagállamok között a beavatkozás mértékéről és gyorsaságáról.
Az Európai Bizottság elnöke beszámolt arról is, hogy
örömmel vette tudomásul, hogy Magyarország felhagyott vétójával az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében.
Von der Leyen gratulált Magyar Péternek, valamint a Tisza Párt EP-képviselőinek is a győzelemhez. A politikus a választás eredményét úgy összegezte, hogy a magyarok az Európa-barát politika mellett tették le a voksukat.
Nyitókép: AFP/NICOLAS TUCAT