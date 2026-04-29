04. 29.
szerda
háború ursula von der leyen európai unió Magyar Péter konfliktus európai bizottság

Ursula von der Leyen az energiaválság súlyos következményeiről beszélt – Magyarország is szóba került

2026. április 29. 18:48

Nem hagyta ki a ziccert az Európai Bizottság elnöke, összegezte a magyar választás eredményét.

Az iráni háborús helyzet hosszú távon befolyásolhatja az Európai Unió gazdasági és energiaellátási stabilitását – fogalmazott Ursula von der Leyen a strasbourgi plenáris ülésen, ahol az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy 

a konfliktus miatt az energiaárak emelkednek, és fennáll az ellátási láncok sérülésének kockázata is, különösen az olaj és a földgáz esetében.

A Magyar Nemzet cikke szerint Von der Leyen szerint az EU a válság kezdete óta mintegy 27 milliárd eurót fordított többlet-energiaimportokra, miközben a tagállamok további forrásokat különítettek el az árnövekedés hatásainak enyhítésére.

Brüsszel már előkészített egy intézkedéscsomagot, azonban továbbra sincs egységes álláspont a tagállamok között a beavatkozás mértékéről és gyorsaságáról.

Az Európai Bizottság elnöke beszámolt arról is, hogy

örömmel vette tudomásul, hogy Magyarország felhagyott vétójával az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében. 

Von der Leyen gratulált Magyar Péternek, valamint a Tisza Párt EP-képviselőinek is a győzelemhez. A politikus a választás eredményét úgy összegezte, hogy a magyarok az Európa-barát politika mellett tették le a voksukat.

Nyitókép: AFP/NICOLAS TUCAT

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. április 29. 21:22 Szerkesztve
»campesino 2026. április 29. 19:01 A kozepes fideszkadereket is faszra kell huzni, nem csak a vezereket« 1818 ingyenesen hívható Kormányvonal 2026 “Ha a szomszédját szeretné feljelenteni, nyomja meg az 1-es gombot. Ha a családtagját szeretné deportáltatni, nyomja meg a 2-es gombot. A környékén szervezkedő reakciósokat a 3-as gonb megnyomásával jelentheti fel. Körömletéoésre a 4-es menüpontban foglalhat időpontot. Az 5-ös gomb megnyomásával a lakóhelyén illetékes párttitkárnak hagyhat dícsérő üzenetet. Minden 10. üzenetet után futárszolgálattal küldjük a Népköztársaság Kiváló Állampolgára kitüntetést. Feljelentett szomszédja vagy deportált rokona ítélete végrehajtásáról a 6-os gomb megnyomásával érdeklődhet. Aktuális koncepciós perek 0-ás gomb. Önt is várja szeretettel az Andrássy úti irodánk, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére. NKÁ kitüntetéssel kedvezményesen kínozhatja meg a névtelenül feljelentett szomszédját.”
5m007h 0p3ra70r
2026. április 29. 21:07
»Ízisz 2026. április 29. 20:18 🧡🇭🇺 „Megállapodtunk abban, hogy magyar miniszterelnökként a május 25-i héten visszatérek Brüsszelbe, és megkötjük a politikai megállapodást« Ők azt már megkötötték. Ezután Magyarország köt megállapodást, nem ők.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 29. 21:06
Nahát! Mi köze egy demokratikus választásnak Európa közepén az iráni-amerikai kofliktushoz?
Apik
2026. április 29. 20:58
Gonosz
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!