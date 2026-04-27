Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
hormuzi szoros irán egyesült államok olajár

Hiába nyílik meg a Hormuzi-szoros: már semmi nem akadályozza meg energiapiaci katasztrófát

2026. április 27. 09:40

Az ipar szereplői a jövőre nézve is óriási kiesésekkel számolnak, a szoros lassú megnyitása miatt.



Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államokhoz a Hormuzi-szoros megnyitásáról és a konfliktus lezárásáról, ennek ellenére hétfőn tovább emelkedtek az olajárak. A Bloomberg beszámolója szerint az iráni terv azt javasolja, hogy a nukleáris energiára vonatkozó tárgyalásokat csak a konfliktus lezárása után folytassák, miután az amerikai, iráni kikötőkre vonatkozó blokád megszűnik. Donald Trump delegációja hétfőn vitatja majd meg az ajánlatot, pakisztáni közvetítéssel. 

A tárgyalási hírek azonban nem fékezték meg az árakat: 

a Brent olaj hordónkénti ára hétfő reggel már megközelítette a 108 dollárt.

Mindemellett a Hormuzi-szoros hajóforgalma továbbra sem állt helyre, sőt az Egyesült Államok időközben blokád alá is vette az iráni kikötőket és az amerikai katonai vezetés szerint 38 hajót fordított vissza, csak az előző hétvégén.

Eközben a Vitol vezérigazgatója, Russel Hardy arról beszélt, hogy az olajpiac már most mintegy egymilliárd hordós kínálati kieséssel számol a jövőre nézve, részben a szoros forgalmának lassú helyreállása miatt.

Békeidőben a globális olajkínálat mintegy ötöde halad át ezen az útvonalon, napi átlagosan 135 hajóval, jelenleg azonban szinte teljesen leállt a forgalom.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
H3NY3_B-Oroszlan
2026. április 27. 12:04
Őszintén szólva nem értem a perzsákat. Inkább meghalnak, minthogy odaadnák a dúsított uránjukat.
dundi-fan3
2026. április 27. 10:17
A orosz-ukrán háborúban naponta 8-10 blogposztban olvashattuk, hogy azok a mocsok ukránok adják már meg magukat. A mandarin hányszor írta le, hogy ezért az egészért ki a felelős, és hogy a dundi felszólította azokat, hogy azonnal fejezzék be?
Upuaut
2026. április 27. 10:11
De az EU azért is leáll az orosz kőolajról.
Kovács József
2026. április 27. 09:59
Nálunk majd Poloska megoldja? Ja, nem. A hivatalos EU tervek szerint páros napokon a páros, páratlan napokon a páratlan autók közlekedhetnek majd. Fasza kilátások.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.