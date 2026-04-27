Hiába nyílik meg a Hormuzi-szoros: már semmi nem akadályozza meg energiapiaci katasztrófát

Megduplázódhatnak a gyógyszerárak Magyarországon
Brutális áremelkedés van kilátásban.
Az ipar szereplői a jövőre nézve is óriási kiesésekkel számolnak, a szoros lassú megnyitása miatt.
Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államokhoz a Hormuzi-szoros megnyitásáról és a konfliktus lezárásáról, ennek ellenére hétfőn tovább emelkedtek az olajárak. A Bloomberg beszámolója szerint az iráni terv azt javasolja, hogy a nukleáris energiára vonatkozó tárgyalásokat csak a konfliktus lezárása után folytassák, miután az amerikai, iráni kikötőkre vonatkozó blokád megszűnik. Donald Trump delegációja hétfőn vitatja majd meg az ajánlatot, pakisztáni közvetítéssel.
A tárgyalási hírek azonban nem fékezték meg az árakat:
a Brent olaj hordónkénti ára hétfő reggel már megközelítette a 108 dollárt.
Mindemellett a Hormuzi-szoros hajóforgalma továbbra sem állt helyre, sőt az Egyesült Államok időközben blokád alá is vette az iráni kikötőket és az amerikai katonai vezetés szerint 38 hajót fordított vissza, csak az előző hétvégén.
Eközben a Vitol vezérigazgatója, Russel Hardy arról beszélt, hogy az olajpiac már most mintegy egymilliárd hordós kínálati kieséssel számol a jövőre nézve, részben a szoros forgalmának lassú helyreállása miatt.
Békeidőben a globális olajkínálat mintegy ötöde halad át ezen az útvonalon, napi átlagosan 135 hajóval, jelenleg azonban szinte teljesen leállt a forgalom.
Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP
