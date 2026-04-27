Megduplázódhatnak a gyógyszerárak Magyarországon

Nagy fordulat készül, mutatjuk Putyin ravasz húzását az ukránok ellen: az oroszok összejátszhatnak a németekkel
A Barátság vezeték helyett a Baltikum felé terelhetik a szállítást, amivel a németeket és az ukránokat is sakkban tartanák.
Brutális áremelkedés van kilátásban.
A Világgazdaság arról ír, hogy az iráni háború miatt kirobbanó energiaválság láncreakciót indított el a világpiacon, ami
hamarosan a hazai patikákban is éreztetheti a hatását.
A globális gyógyszeripar rendkívül érzékenyen reagált a közel-keleti fegyveres konfliktusra, amely az üzemanyagárak emelkedésén keresztül közvetlenül beépült a gyártási és szállítási költségekbe. Angol gyógyszerészek már most arra figyelmeztetnek, hogy a vény nélkül kapható alapvető szerek, mint
a fájdalomcsillapítók és az antihisztaminok, rekordsebességgel drágulnak
– írják.
Mint kiderült, Angliában a paracetamoltartalmú szerek ára a háború kitörése óta 30 százalékkal nőtt, míg az allergia elleni készítményekért szintén 20-30 százalékkal kell többet fizetniük a vásárlóknak. Egy 100 darabos paracetamol nagykereskedelmi ára rövid idő alatt 0,4 fontról közel 2 fontra ugrott!
A gyógyszerárak emelkedésének motorja az olajválság.
A kerozin hiánya miatt a légifuvarozás költségei megduplázódtak – a Lufthansa például már 20 ezer járatát törölte –, de a probléma ennél mélyebb. A gyógyszerek előállításához szükséges petrolkémiai alapanyagokat nagy mennyiségben az öbölmenti térségből szerzik be, így a forrásnál drágul meg minden – tudjuk meg.
Hangsúlyozzák, hogy az olcsóbb, úgynevezett generikus készítmények piaca különösen sérülékeny. Ezeknél a termékeknél eleve szűk az árrés, így az alapanyagok és a szállítás drágulását a gyártók kénytelenek azonnal ráterhelni a gyógyszertárakra.
Figyelmeztetnek: Magyarországon egyelőre nem kell üres polcoktól tartani, és a gyógyszerárak növekedése is csak mérsékelt szinten mozog, de
a nemzetközi piaci mozgások általában néhány hónapos késéssel gyűrűznek be a magyar fogyasztói árakba.
A szakemberek szerint az allergiaszezon kezdete kritikus pont lehet, hiszen a megugró kereslet tovább hajthatja felfelé az árakat. Egy fontos tanácsot azonban mindenki hangsúlyoz: senki ne kezdjen pánikszerű felvásárlásba! A felhalmozás csak mesterséges hiányt teremt és még magasabb árakat eredményez, írják.
Az Európai Unió egy szolidaritási mechanizmussal védi a tagállamokat, így az országok szükség esetén kisegíthetik egymást készletekkel, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pedig folyamatosan monitorozza a lehetséges hiánycikkeket – szögezik le.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP