olajválság gyógyszerárak növekedése gyógyszerárak magyarországon Hormuzi-szoros gyógyszerek

Megduplázódhatnak a gyógyszerárak Magyarországon

2026. április 27. 08:28

Brutális áremelkedés van kilátásban.

null

A Világgazdaság arról ír, hogy az iráni háború miatt kirobbanó energiaválság láncreakciót indított el a világpiacon, ami 

hamarosan a hazai patikákban is éreztetheti a hatását. 

A globális gyógyszeripar rendkívül érzékenyen reagált a közel-keleti fegyveres konfliktusra, amely az üzemanyagárak emelkedésén keresztül közvetlenül beépült a gyártási és szállítási költségekbe. Angol gyógyszerészek már most arra figyelmeztetnek, hogy a vény nélkül kapható alapvető szerek, mint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a fájdalomcsillapítók és az antihisztaminok, rekordsebességgel drágulnak 

– írják.

Mint kiderült, Angliában a paracetamoltartalmú szerek ára a háború kitörése óta 30 százalékkal nőtt, míg az allergia elleni készítményekért szintén 20-30 százalékkal kell többet fizetniük a vásárlóknak. Egy 100 darabos paracetamol nagykereskedelmi ára rövid idő alatt 0,4 fontról közel 2 fontra ugrott!

A gyógyszerárak emelkedésének motorja az olajválság. 

A kerozin hiánya miatt a légifuvarozás költségei megduplázódtak – a Lufthansa például már 20 ezer járatát törölte –, de a probléma ennél mélyebb. A gyógyszerek előállításához szükséges petrolkémiai alapanyagokat nagy mennyiségben az öbölmenti térségből szerzik be, így a forrásnál drágul meg minden – tudjuk meg.

Hangsúlyozzák, hogy az olcsóbb, úgynevezett generikus készítmények piaca különösen sérülékeny. Ezeknél a termékeknél eleve szűk az árrés, így az alapanyagok és a szállítás drágulását a gyártók kénytelenek azonnal ráterhelni a gyógyszertárakra.

Figyelmeztetnek: Magyarországon egyelőre nem kell üres polcoktól tartani, és a gyógyszerárak növekedése is csak mérsékelt szinten mozog, de

 a nemzetközi piaci mozgások általában néhány hónapos késéssel gyűrűznek be a magyar fogyasztói árakba.

A szakemberek szerint az allergiaszezon kezdete kritikus pont lehet, hiszen a megugró kereslet tovább hajthatja felfelé az árakat. Egy fontos tanácsot azonban mindenki hangsúlyoz: senki ne kezdjen pánikszerű felvásárlásba! A felhalmozás csak mesterséges hiányt teremt és még magasabb árakat eredményez, írják.

Az Európai Unió egy szolidaritási mechanizmussal védi a tagállamokat, így az országok szükség esetén kisegíthetik egymást készletekkel, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pedig folyamatosan monitorozza a lehetséges hiánycikkeket – szögezik le.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egonsamu-2
2026. április 27. 09:04
Minden ugynevezett krízis csak a konszernek nyereségét növeli. A turbózott covid-vírus még a faáruk árait is meg tudta duplázni. És sok minden mást is.... Hiába gürizik a nép naphosszat, a globalista világuralom figyel rá, nehogy jobban éljenek mint tegnap... Ezért tenyésztik ki az Ursulákat, poloskákat és webereket....
Karvaly
2026. április 27. 08:54
Le merném fogadni, hogy a klasszikus greedflation itt is be fog játszani: ha emelkedik pár százalékkal az alapanyag, akkor a végtermékre ráteszik a dupláját, és ráfogják az egészet az inflációra. Ugyanez volt a Covid után, amikor világszerte hatalmas áremelkedések voltak: a kis cégek becsődöltek miatt, a nagy cégek pedig soha nem látott profitról számoltak be évvégén. Ami pedig a Tiszát illeti: őket se érdekelte soha a kontextus, Magyar Péter csak azokat a számokat sorolta, amik az ő narratíváját támasztották alá - tehát ugyanezt nyugodtan meg lehet tenni vele szemben is: ha nem csökkennek a gyógyszerárak azzal szemben, ahogy azt megígérte, ez az ő felelőssége, a kudarcának a bizonyítéka.
röviden
2026. április 27. 08:50
Az nem lehet, hiszen Pöti megválasztott miniszterelnök úr nem ezt ígérte.
chief Bromden
2026. április 27. 08:50
A betegség okait kellene megszüntetni, akár meg is tízszereződhetne. Marokszámra szedik az emberek a betegségeikre. A végén már azt sem tudják, hogy a betegségeiket vagy a mellékhatásokat kezelik. :(
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!