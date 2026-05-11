közel-keleti válság iráni háború Trump Hormuzi-szoros

Trump teljesen elfogadhatatlannak nevezte Irán válaszát a háború lezárásáról

2026. május 11. 10:51

A tűzszünet ellenére továbbra sem csillapodik a feszültség a Közel-Keleten. Donald Trump teljesen elfogadhatatlannak nevezte az iráni választ arra az amerikai javaslatra, amely a háború lezárását célozná, miközben Teherán több feltételt is szabott a megállapodáshoz.

null

Donald Trump teljesen elfogadhatatlannak nevezte Irán válaszát az Egyesült Államok háború lezárására tett javaslatára. A BBC beszámolója szerint az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon reagált az iráni álláspontra.

„Most olvastam az Irán úgynevezett képviselőitől érkezett választ. Nem tetszik – teljesen elfogadhatatlan

– írta Trump. Az iráni Tasnim hírügynökség szerint Teherán Pakisztán közvetítésével küldte el javaslatát Washingtonnak. Az ajánlat azonnali tűzszünetet, az iráni kikötők elleni amerikai tengeri blokád megszüntetését, valamint garanciákat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy Iránt nem éri újabb támadás.

Irán új feltételeket szabott

Az iráni állami média szerint Teherán háborús kártérítést is követel, továbbá hangsúlyozza szuverenitását a Hormuzi-szoros felett. Az Axios értesülése alapján az amerikai memorandum tizennégy pontból áll, és olyan elemeket tartalmaz, mint az iráni nukleáris dúsítás felfüggesztése, a szankciók enyhítése, illetve a szabad áthaladás helyreállítása a Hormuzi-szorosban.

A tűzszünetet ugyan nagyrészt betartják a felek, azonban továbbra is előfordulnak kisebb összecsapások. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a CBS 60 Minutes című műsorában arról beszélt, hogy Irán dúsított uránkészletét és nukleáris létesítményeit fel kell számolni ahhoz, hogy a háborút valóban lezártnak lehessen tekinteni.

Még mindig vannak dúsító létesítmények, amelyeket le kell bontani

– fogalmazott Netanjahu. Maszúd Pezeskján iráni elnök ugyan nem utalt közvetlenül a javaslatra, de kijelentette:

Soha nem hajtjuk meg a fejünket az ellenség előtt, és ha szóba kerül a párbeszéd vagy a tárgyalás, az nem jelenti a megadást vagy a visszavonulást.

Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a Hormuzi-szorosban, amelyen normál esetben a világ olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállításának mintegy húsz százaléka halad át. Ez az olajárak emelkedéséhez vezetett.

A térség országait is figyelmeztették

Mohammad Akraminia iráni katonai szóvivő szerint azok a hajók, amelyek nem működnek együtt Teheránnal, „súlyos következményekre” számíthatnak a Hormuzi-szorosban. Az iráni IRNA hírügynökség szerint Akraminia úgy fogalmazott, hogy az amerikaiak

 soha nem lesznek képesek valódi blokád alá vonni ezt a hatalmas térséget flottájukkal.

Az Egyesült Államok jelentős katonai jelenléttel rendelkezik a Perzsa-öböl térségében, többek között Katarban, Bahreinben, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában és Ománban. Közben Nagy-Britannia hadihajót küld a Közel-Keletre, amely egy nemzetközi misszió részeként a hajózás biztonságát felügyelheti a Hormuzi-szorosban. 

Keir Starmer brit miniszterelnök azonban jelezte, hogy a művelet csak a harcok lezárulta után indulhat el.

Irán erre reagálva közölte, hogy azonnali és kemény válaszlépésekre lehet számítani, ha brit vagy francia katonai erők érkeznek a Hormuzi-szoros térségébe.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. május 11. 14:23
Mintha Donáld valami olyasmit emlegetett vona pár héttel ezelőtt, hogy pár hét múlva vége az iráni háborúnak. Erre tessék, érkezik egy hajónyi új vírus, hanta ez az egész.
esvany-0
2026. május 11. 12:28
"Még mindig vannak dúsító létesítmények, amelyeket le kell bontani" – fogalmazott Netanjahu. Mutassatok jó példát! Bontsátok le a tieiteket!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!