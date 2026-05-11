Trump teljesen elfogadhatatlannak nevezte Irán válaszát a háború lezárásáról

Donald Trump teljesen elfogadhatatlannak nevezte Irán válaszát az Egyesült Államok háború lezárására tett javaslatára. A BBC beszámolója szerint az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon reagált az iráni álláspontra.

„Most olvastam az Irán úgynevezett képviselőitől érkezett választ. Nem tetszik – teljesen elfogadhatatlan

– írta Trump. Az iráni Tasnim hírügynökség szerint Teherán Pakisztán közvetítésével küldte el javaslatát Washingtonnak. Az ajánlat azonnali tűzszünetet, az iráni kikötők elleni amerikai tengeri blokád megszüntetését, valamint garanciákat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy Iránt nem éri újabb támadás.