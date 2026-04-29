04. 29.
szerda
mi (mesterséges intelligencia) diagnózisalkotás diagnózis egészségügy mesterséges intelligencia

Óvatosan az AI orvosi tanácsaival – az életünkbe is kerülhet egy rossz diagnózis

2026. április 29. 22:14

Ahogyan az közismert, egyre többen fordulunk online eszközökhöz egészségügyi kérdéseinkkel, mert gyors választ várunk a tünetekre és a lehetséges kezelésre. Az AI orvosi tanács azonban nem mindig megbízható.

2026. április 29. 22:14
Juhász Tamás

A digitális technológia rohamos fejlődésével egyre több ember fordul online rendszerekhez, ha egészségügyi kérdése merül fel. Az AI orvosi tanács, vagy a ChatGPT egészségügyi tanács iránti érdeklődés különösen a gyors információszerzés miatt nőtt meg: a felhasználók ugyanis néhány másodperc alatt választ kaphatnak tünetekkel, lehetséges diagnózisokkal vagy kezelési javaslatokkal kapcsolatos kérdéseikre – szemben a hagyományos diagnosztikai folyamatokkal. Ennek azonban súlyos ára is lehet.

Az AI orvosi tanács gyors válaszokat adhat, de nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot
Az AI orvosi tanács gyors válaszokat adhat, de nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot
Fotó: Pexels

A mesterséges intelligencia az orvostudomány és az egészségtechnológia egyik leggyorsabban fejlődő területe. Az algoritmusok képesek nagy mennyiségű adat feldolgozására, és sok esetben segíthetnek a diagnózis felállításában, például radiológiai képek vagy klinikai adatok elemzésében. Az ilyen rendszerek az egészségügy digitalizációjának és a telemedicina fejlődésének fontos eszközei – mutatnak rá a szakértők.

AI orvosi tanács és ChatGPT: mennyire bízhatunk a mesterséges intelligenciában?

Egy friss, ChatGPT-vel kapcsolatos egészségügyi tanulmány közben arra figyelmeztet, hogy 

a chatbot-alapú rendszerek nem mindig képesek megfelelően felismerni a súlyos helyzeteket, sőt félre is informálhatják a felhasználókat. 

A kutatás szerint a vizsgált esetek jelentős részében az AI-alapú diagnózis pontossága elmaradt attól a szinttől, amit a klinikai triázs során az orvosok elvárnának.

A kutatás szerint a ChatGPT gyakran nem javasolja az azonnali ellátást

A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a mesterséges intelligencia alapú chatbot sok esetben nem ismerte fel a sürgősségi helyzeteket. A kutatók különböző egészségügyi szituációkat szimuláltak, és azt vizsgálták, milyen tanácsot ad a rendszer.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a valóban sürgős állapotok több mint felében a ChatGPT nem javasolta az azonnali orvosi ellátást. Ez arra utal, hogy az eszköz nem minden esetben érzékelte a potenciális krízishelyzeteket, például súlyos tünetek vagy akár életveszélyes állapotok esetén.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a chatbot válaszai gyakran általános jellegűek voltak, és nem minden esetben vették figyelembe a tünetek súlyosságát. A mesterséges intelligencia az orvoslásban ezért jelenleg inkább támogató eszköznek tekinthető, mintsem teljes értékű diagnosztikai rendszernek.

A szakértők hangsúlyozzák: az AI-alapú egészségügyi eszközök természetesen segíthetnek a releváns információk gyors megszerzésében, de a végső diagnózis és a kezelés meghatározása továbbra is az orvos feladata marad. A mesterséges intelligencia alkalmazása az egészségügyben komoly innovációs potenciált rejt. Az AI-rendszerek

  • gyorsan feldolgozhatják a betegadatokat,
  • segíthetnek a diagnózis felállításában, és
  • támogathatják az orvosok döntéseit. 

Az algoritmusok működése azonban korlátozott: a válaszok gyakran statisztikai mintákon alapulnak, és nem mindig veszik figyelembe az egyedi beteghelyzeteket. Egy chatbot nem látja a páciens fizikai állapotát, nem végez vizsgálatot, és nem érzékeli azokat a finom jeleket, amelyek egy tapasztalt orvos számára fontosak lehetnek.

A triázs – vagyis a sürgősségi állapotok felismerése – különösen összetett feladat. Ha egy rendszer nem megfelelően értékeli a tünetek súlyosságát, az késleltetheti az ellátást, ami akár súlyos következményekkel is járhat.

Összességében a szakemberek szerint a ChatGPT és más AI-rendszerek hasznos kiegészítő eszközök lehetnek az egészségügyben, de semmiképpen sem helyettesíthetik a személyes orvosi konzultációt.

A legfontosabb szabály, hogy az AI orvosi tanács csak tájékoztató jellegű információként szolgálhat. Ha valaki súlyos tüneteket tapasztal – például erős fájdalmat, légzési nehézséget vagy hirtelen romló állapotot –, azonnal orvoshoz kell fordulnia.

A technológia fejlődése várhatóan tovább javítja majd az AI-alapú diagnózis pontosságát, de jelenleg a mesterséges intelligencia inkább az orvosok munkáját segítő eszköz, nem pedig a betegellátás önálló szereplője.

Az egészségügy jövője valószínűleg az ember és a technológia együttműködésére épül. A mesterséges intelligencia hatékonyan támogathatja az orvostudomány fejlődését, de a végső felelősség és döntés továbbra is az emberi szakértelemnél marad.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. április 29. 22:20 Szerkesztve
Én egy Bosch kisgép (alkatrész) csapágy méreteit kérdeztem meg tóle, n e m t u d t a megmondani, a Gyömrői űt meg meg tudta volna, de nem adta ki, azért hogy hozzájuk vigyem be megjavíttatni. Utólag egy 2e Ft-os alkatrészért ott 9. ezret kértek volna plussz a jav. m.díja. Eszük lett volna hozzá, csak intelligenciájuk nem volt elég a fogyasztóik felé. Azóta nagyívben elkerülöm a termékeiket.
hegyaljai-2
2026. április 29. 22:18
Kit lehet perelni a műhibáért?
