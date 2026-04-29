Óvatosan az AI orvosi tanácsaival – az életünkbe is kerülhet egy rossz diagnózis

A digitális technológia rohamos fejlődésével egyre több ember fordul online rendszerekhez, ha egészségügyi kérdése merül fel. Az AI orvosi tanács, vagy a ChatGPT egészségügyi tanács iránti érdeklődés különösen a gyors információszerzés miatt nőtt meg: a felhasználók ugyanis néhány másodperc alatt választ kaphatnak tünetekkel, lehetséges diagnózisokkal vagy kezelési javaslatokkal kapcsolatos kérdéseikre – szemben a hagyományos diagnosztikai folyamatokkal. Ennek azonban súlyos ára is lehet.

Az AI orvosi tanács gyors válaszokat adhat, de nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot

A mesterséges intelligencia az orvostudomány és az egészségtechnológia egyik leggyorsabban fejlődő területe. Az algoritmusok képesek nagy mennyiségű adat feldolgozására, és sok esetben segíthetnek a diagnózis felállításában, például radiológiai képek vagy klinikai adatok elemzésében. Az ilyen rendszerek az egészségügy digitalizációjának és a telemedicina fejlődésének fontos eszközei – mutatnak rá a szakértők.