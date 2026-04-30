Németország húzhatja keresztül az új magyar kormány terveit

Átfogó strukturális változásokról kell döntenie az új kormánynak, Magyar Péter és a Tisza Párt a magyar gazdaság gyors szerkezeti átalakítása nélkül aligha tudná sikeresen végrehajtani az ambiciózus terveit. A feladat nem lehetetlen, ugyanakkor ezt az átfogó gazdaságszerkezeti étalakulást érdemben lassítja Németország, ahol idén is elmarad a régóta várt gazdasági növekedés.

A németek fizetnek a legtöbbet Európában az áramért, a tarifa jelentős részét az áfa teszi ki, miközben a magyar háztartások villanyszámlája a legkedvezőbb

Forrás: Eurostat

A német gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál, áttörést 2026-ra vártak az elemzők, ugyanakkor a biztató kilátásokat gyorsan semmissé tette az iráni konfliktus és a következményeként kialakult globális energiaválság. Ez Magyarország szempontjából is rossz hír, mivel a magyar gazdaság gyakorlatilag teljesen kitett Berlin eredményeinek.