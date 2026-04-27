Vissza a gyökerekhez: átállt fegyvergyártásra a német gazdaság

A szakértők ezt részben azzal indokolják, hogy a NATO-tagállamok egy része bizonytalannak ítéli az amerikai biztonsági garanciák jövőbeli megbízhatóságát, ami fokozott fegyverkezéshez vezetett.

Németország a negyedik helyre lépett elő a globális rangsorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött:

katonai kiadásai 24 százalékkal, 114 milliárd dollárra nőttek. Az ország védelmi ráfordításai ezzel először haladták meg 1990 óta a NATO által elvárt GDP-arányos 2 százalékos szintet. Összesen 22 európai NATO-tag érte el ezt a küszöböt.

A Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beszámolója szerint a védelmi és biztonsági ipari szövetséghez tartozó vállalatok száma 2024 és 2025 között mintegy 200-zal nőtt, majd 2025 novembere óta további 100 céggel bővült, így összesen mintegy 550 vállalat működik az ágazatban – tudjuk meg.