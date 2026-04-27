fegyverkezés Kínai Népköztársaság németország egyesült államok európa oroszország

Vissza a gyökerekhez: átállt fegyvergyártásra a német gazdaság

2026. április 27. 08:57

Németország a negyedik helyre lépett elő a globális rangsorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött: katonai kiadásai 24 százalékkal, 114 milliárd dollárra nőttek.

A Világgazdaság arról ír, hogy a világ védelmi kiadásai 2025-ben is folytatták az emelkedést, immár tizenegyedik éve, bár a növekedés üteme valamelyest mérséklődött az előző évhez képest. A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) friss jelentése szerint a bizonytalan geopolitikai környezet és az európai NATO-tagállamok aggodalma az amerikai garanciák jövője miatt különösen az öreg kontinensen hajtotta fel a költekezést, ahol Németország is „történelmi lépést” tett előre. Érdekes megfogalmazás.

Hozzáteszik: az inflációval korrigált globális katonai ráfordítások éves alapon 2,9 százalékkal, mintegy 2,89 billió dollárra nőttek, ami 

egy évtized alatt összesen 41 százalékos bővülést jelent. 

A növekedés üteme ugyanakkor elmaradt a 2024-estől, amit a kutatók elsősorban az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának csökkenésével magyaráznak.

A globális növekedés fő hajtóereje Európa volt, az öreg kontinensen a katonai kiadások 2025-ben 14 százalékkal emelkedtek, írják.

A szakértők ezt részben azzal indokolják, hogy a NATO-tagállamok egy része bizonytalannak ítéli az amerikai biztonsági garanciák jövőbeli megbízhatóságát, ami fokozott fegyverkezéshez vezetett.

Németország a negyedik helyre lépett elő a globális rangsorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött:

katonai kiadásai 24 százalékkal, 114 milliárd dollárra nőttek. Az ország védelmi ráfordításai ezzel először haladták meg 1990 óta a NATO által elvárt GDP-arányos 2 százalékos szintet. Összesen 22 európai NATO-tag érte el ezt a küszöböt.

A Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beszámolója szerint a védelmi és biztonsági ipari szövetséghez tartozó vállalatok száma 2024 és 2025 között mintegy 200-zal nőtt, majd 2025 novembere óta további 100 céggel bővült, így összesen mintegy 550 vállalat működik az ágazatban – tudjuk meg.

Összesen 9 komment

csulak
2026. április 27. 11:12
valamibol kell a haborut finanszirozni
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. április 27. 11:05
Talán nem kéne beleköpni a jenkik levesébe. Hacsak nem a leánycégeik.
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. április 27. 10:50
Isten óvja meg Európát a német-orosz ellentéttől!
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. április 27. 10:45
Német hadsereg? Ugyan! Hol vannak már azok a szőke, kékszemű tömeggyilkosok?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!