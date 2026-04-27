Vissza a gyökerekhez: átállt fegyvergyártásra a német gazdaság

Nagy fordulat készül, mutatjuk Putyin ravasz húzását az ukránok ellen: az oroszok összejátszhatnak a németekkel
A Barátság vezeték helyett a Baltikum felé terelhetik a szállítást, amivel a németeket és az ukránokat is sakkban tartanák.
A Világgazdaság arról ír, hogy a világ védelmi kiadásai 2025-ben is folytatták az emelkedést, immár tizenegyedik éve, bár a növekedés üteme valamelyest mérséklődött az előző évhez képest. A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) friss jelentése szerint a bizonytalan geopolitikai környezet és az európai NATO-tagállamok aggodalma az amerikai garanciák jövője miatt különösen az öreg kontinensen hajtotta fel a költekezést, ahol Németország is „történelmi lépést” tett előre. Érdekes megfogalmazás.
Hozzáteszik: az inflációval korrigált globális katonai ráfordítások éves alapon 2,9 százalékkal, mintegy 2,89 billió dollárra nőttek, ami
egy évtized alatt összesen 41 százalékos bővülést jelent.
A növekedés üteme ugyanakkor elmaradt a 2024-estől, amit a kutatók elsősorban az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának csökkenésével magyaráznak.
A globális növekedés fő hajtóereje Európa volt, az öreg kontinensen a katonai kiadások 2025-ben 14 százalékkal emelkedtek, írják.
A szakértők ezt részben azzal indokolják, hogy a NATO-tagállamok egy része bizonytalannak ítéli az amerikai biztonsági garanciák jövőbeli megbízhatóságát, ami fokozott fegyverkezéshez vezetett.
Németország a negyedik helyre lépett elő a globális rangsorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött:
katonai kiadásai 24 százalékkal, 114 milliárd dollárra nőttek. Az ország védelmi ráfordításai ezzel először haladták meg 1990 óta a NATO által elvárt GDP-arányos 2 százalékos szintet. Összesen 22 európai NATO-tag érte el ezt a küszöböt.
A Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beszámolója szerint a védelmi és biztonsági ipari szövetséghez tartozó vállalatok száma 2024 és 2025 között mintegy 200-zal nőtt, majd 2025 novembere óta további 100 céggel bővült, így összesen mintegy 550 vállalat működik az ágazatban – tudjuk meg.
Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke