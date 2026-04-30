A meggazdagodással és korrupcióval kapcsolatos vádak is szerepet játszottak az eredményben – Gulyás Gergely a Mandinernek

A kormányra kerülő erő és az eddigi kabinettel szemben kritikus sajtó nem pusztán kormányváltásról beszél, hanem egy rendszer lebontásáról. Magyar Péter számos közjogi méltóságot lemondatna. Mire van eszköze, és jogállami keretek között megteheti-e azt, amiről beszél?

Először is: elfogadhatatlan, ha érdemi intézményi közjogi átalakítások nélkül járatnak le alkotmányos mandátumokat. Ez még alkotmánymódosítással is távol áll az európai jogi kultúrától. A Tisza Pártnak bőven meglesz az alkotmányozó többsége, de ettől még az eljárás példátlan lenne. Szerintem ez a lépés tiszteletlen és indokolatlan is a köztársasági elnökkel szemben. Egy két­harmados többségű párt bármilyen jogszabályt el tud fogadni, s ha az államfő nem írná alá – hozzáteszem, senkinek nincs oka azt feltételezni, hogy ne konstruktívan, az alkotmány betűjének és szellemének megfelelően járna el Sulyok Tamás –, akkor is minden eszköze megvan arra, hogy végigvigye a folyamatot. Tehát semmilyen ok nincs arra, hogy eltávolítsák a köztársasági elnököt, hacsak nem a hatalom teljességére való törekvés, ami ellentétes azzal, amit a kampányban ígértek. A rendszerváltásról szóló szöveggel pedig legfeljebb elnéző tudok lenni. 2010-ben is kritikusan szemléltem, amikor hasonló megjegyzések hangoztak el a mi oldalunkon. Magyarországon 1989–1990-ig diktatúra volt, egy párt irányította az igazságszolgáltatást és minden hatalmi rendszert, cenzúra működött, nem volt szabad a sajtó. Akkor valóban rendszert váltottunk, ám azóta szabadságban élünk, különböző kormányok követték egymást hosszabb és rövidebb ideig. Az utóbbi tizenhat év kétségkívül egy korszaknak tekinthető, de ha valaki rendszert akar váltani, akkor az a diktatúra irányába lép vissza. Épp a választás eredménye bizonyítja mindennél ékesebben, hogy az Orbán-kormány demokratikus rendszer volt, amely a választók akaratán alapult.

A leendő kormány tagjai közül jó páran így vagy úgy kötődnek az elmúlt tizenhat évhez. Mit gondol arról, hogy egyesek NER 2.0-ról vagy NER lightról beszélnek?

Ha azt nézem, szavakban mit vetít előre az új többség, akkor ez inkább „NER hard”. Az előbb kifejtett határátlépésekhez hasonlót ugyanis nem láthattunk 2010 óta. Valóban sokan vannak, akik már öt választás óta folyamatosan örülnek, de vannak olyanok is, akik ideológiailag a másik oldalon állnak. Szerintem egy új kormánynak, bármi legyen is a véleményünk róla, meg kell adni a lehetőséget, hogy nekilásson a munkának, s bár a baloldal rossz hagyományokat teremtett e téren,

mi nem lehetünk az ország ellenzéke.

Igenis lehet ezt normálisan is csinálni, a jó javaslatokat támogatva, az alkotmányos határokon, illetve az európai jogi civilizáción túllépő gyakorlatot, törvényjavaslatokat pedig éles szavakkal elutasítva. Erre készülünk.

A kampányban folyamatosan azt hallhattuk önöktől, a választás tétje, hogy ne legyünk gyarmat, és ne Volodimir Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon. Egyelőre nem látjuk annak jelét, hogy Magyar Péter kedélyesebb viszonyban lenne az ukrán elnökkel, mint az elődje. Nem vitték túlzásba az ezzel való riogatást?

A 2017-es francia elnökválasztási kampányban Marine Le Pen azt mondta, biztos, hogy Franciaországnak női elnöke lesz: vagy ő, vagy pedig a német kancellár – utalva Angela Merkel és Emmanuel Macron tandemjére. Az európai politikától nem idegenek tehát ezek a hasonlatok. Ami az érdemi részét illeti: nem lehetetlen, hogy Ukrajna soron kívül csatlakozhat az Európai Unióhoz, bizony valós veszély, amit a kampányban ezzel kapcsolatosan mondtunk. Innentől kezdve csak remélni lehet, hogy nem lesz túl gyors a folyamat, és felébrednek a józan hangok, a csatlakozás ugyanis tragikus következményekkel járna Euró­pára, illetve Magyarországra nézve. Márpedig a Tisza Párt korábban vállalta, hogy támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

Van változás e tekintetben európai szinten?

Meglátjuk. Már a brüsszeli véleménybuborékokban is megjelent a félelem, hogy most majd előjönnek a valós törésvonalak. Orbán Viktor eddig megtette azt a szívességet, hogy megvétózott olyan döntéseket, amelyeket más tagállami vezetők is rossznak gondoltak, ám nyíltan nem vállalták a véleményüket. Meg fogjuk látni, hányan lesznek most hajlandók előállni a saját országuk érdekében, s felvállalni az adott esetben kisebbségi álláspontot. Izgalmas lesz.

Nem volt mégis túlzás a Fidesz kampánya a háborús veszélyről?

Több mint négy éve háború zajlik egy szomszédos országban, egyes európai vezetők nyilatkozataiból pedig egyértelműen kiderül, hogy ők közvetlen katonai fenyegetésként tekintenek Oroszországra és erre a konfliktusra. Hogy a kampányban ezt sikerült-e jól elmagyarázni, a válasz az eredmény fényében: nyilvánvalóan nem. Ettől még létező veszélyről van szó, s továbbra is biztos vagyok abban, hogy most higgadtságra, józan észre van szükség.

Egyetlen magyar kormánynak sem szabad belátható időn belül támogatnia Ukrajna uniós csatlakozását.

Hogyan tovább? Milyen tartalékai vannak a Fidesz politikai közösségének? Mi lesz a fiatalokkal?

Ha egy párt a világ bármely táján ilyen hosszú ideig marad hatalomban, sok szempontból intézményesül. Ehhez képest egy ellenzékbe kerülő erőnek a legnagyobb ereje a mozgalmi jellege, amikor az ország javát szolgáló, elkötelezett közösségekre építhet. A Fidesz mindig erős volt ebben, például 2002 után. Most ehhez kell visszatérni.

Mi lesz a Patrióták csoport szervezkedésével? Orbán Viktor miniszterelnökként kétharmados felhatalmazással az új hullám egyik oszlopa volt. A kormányzati pozícióból való távozása mennyire gyengíti meg a folyamatot?

A nemzetközi szuverenista, patrióta világban nyilvánvalóan nagy csapás ez a választási vereség, hiszen sok tekintetben mi szolgáltunk mintául a közösség tagjainak, Európában és a tengerentúlon egyaránt.

Ugyanakkor az új helyzet lehetőséget is ad arra, hogy több energiánk legyen az európai politikai vitákban való részvételre és a pártcsalád megszervezésére.

Mi a véleménye arról, hogy Orbán Viktor újraindul az elnöki posztért?

Ahhoz, hogy ezt a tábort egyben tartsuk, Orbán Viktorra feltétlenül szükség van.

A Fidesznek a következő fél évben, amikor az új kormány mézeshetei még tartanak, az egyben maradás a legfontosabb. Győzni könnyű, veszíteni mindig sokkal nehezebb. A vereség idején való össze­kapaszkodás, a mozgalmi létre való átállás olyan feladat, amire nem képes ez a közösség Orbán Viktor nélkül.

(A szöveg a Reakció című műsorban elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.)

