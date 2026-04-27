Ezért nem érdemes Böde Dániellel szórakozni (VIDEÓ)

„A Real Madridnál is felháborodtak” – a Fradi magyar válogatott védője szerint ugyanaz történt a két csapattal
Az FTC-vel az NB I-ben, a spanyolokkal a Bajnokok Ligájában.
Villant a sárga lap a Paks csatárának a Szalai Gáborral szemben elkövetett szabálytalanságáért. Böde Dániel nem először küldte földre egy ellenfelét a Groupama Aréna gyepén.
A Paks vasárnap 2–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I-ben. A tolnaiaknál a 66. percben állt be Böde Dániel, a Fradi korábbi csatára, aki szűk negyedórával később kapott egy sárga lapot, amiért a földre küldte Szalai Gábort, a hazaiak védőjét.
A szurkolóknak ezt a jelenetet látva természetesen azonnal bevillant a norvégok elleni 2015-ös Európa-bajnoki pótselejtező, amelyen Böde még a mostaninál is erőteljesebb mozdulattal vágta földhöz az ellenfél egyik játékosát, Even Hovlandot.
Az FTC-vel az NB I-ben, a spanyolokkal a Bajnokok Ligájában.
Böde Dániel az NB I mostani idényében az eddigi 21 mérkőzésén kilenc gólt szerzett, ezzel – Hahn Jánossal holtversenyben – a Paks legeredményesebb játékosa, még úgy is, hogy a meccsek többségén csak a második félidőben áll be csereként. A 39 éves csatár szerződése a szezon végén lejár a Tolna vármegyei klubnál, és egyelőre nem tudni, hogy még egy évvel megtoldja-e a pályafutását.
