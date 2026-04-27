böde dániel Szalai Gábor Paksi FC Ferencváros

Ezért nem érdemes Böde Dániellel szórakozni (VIDEÓ)

2026. április 27. 21:08

Villant a sárga lap a Paks csatárának a Szalai Gáborral szemben elkövetett szabálytalanságáért. Böde Dániel nem először küldte földre egy ellenfelét a Groupama Aréna gyepén.

A Paks vasárnap 2–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I-ben. A tolnaiaknál a 66. percben állt be Böde Dániel, a Fradi korábbi csatára, aki szűk negyedórával később kapott egy sárga lapot, amiért a földre küldte Szalai Gábort, a hazaiak védőjét.

 

A szurkolóknak ezt a jelenetet látva természetesen azonnal bevillant a norvégok elleni 2015-ös Európa-bajnoki pótselejtező, amelyen Böde még a mostaninál is erőteljesebb mozdulattal vágta földhöz az ellenfél egyik játékosát, Even Hovlandot.

 

Böde ismét megnevettette a szurkolókat

  • „Bödével nem érdemes kikezdeni, de ezt a játékosok nem tudják” – kommentelte egy drukker az M4 Sport Facebook-oldalán.
  • „Bírom Szalát, de Böde pápa fizikumával szembeszállni öngyilkos dolog volt” – írta egy másik. 
  • „Azért a norvég válogatott gyerek is tudna mesélni egy-két dolgot” – emlékezett vissza egy harmadik. 
  • „Nem Böde kezdte. De a megoldás hamisíthatatlan” – viccelődött egy negyedik. 
  • „Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép” – idézett fel egy szurkolói szlogent egy ötödik hozzászóló.

Böde Dániel az NB I mostani idényében az eddigi 21 mérkőzésén kilenc gólt szerzett, ezzel – Hahn Jánossal holtversenyben – a Paks legeredményesebb játékosa, még úgy is, hogy a meccsek többségén csak a második félidőben áll be csereként. A 39 éves csatár szerződése a szezon végén lejár a Tolna vármegyei klubnál, és egyelőre nem tudni, hogy még egy évvel megtoldja-e a pályafutását.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

A vasárnapi Ferencváros–Paks (2–0) mérkőzés összefoglalója

 

 

