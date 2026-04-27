Ezért nem érdemes Böde Dániellel szórakozni (VIDEÓ)

Böde Dániel az NB I mostani idényében az eddigi 21 mérkőzésén kilenc gólt szerzett, ezzel – Hahn Jánossal holtversenyben – a Paks legeredményesebb játékosa, még úgy is, hogy a meccsek többségén csak a második félidőben áll be csereként. A 39 éves csatár szerződése a szezon végén lejár a Tolna vármegyei klubnál, és egyelőre nem tudni, hogy még egy évvel megtoldja-e a pályafutását.