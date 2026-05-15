Nagyon jót tesz a magyar labdarúgásnak, hogy a Ferencvárosnak lett egy kihívója – Priskin Tamás a Mandinernek

Győr vagy Ferencváros? Mindegyik forgatókönyvre felkészült az MLSZ
Egyelőre nem tudni, hogy melyik városban és mikor lesz a kupaátadás.
A két bajnokaspiráns egykori támadója szerint hosszú távon a válogatott szempontjából is jó lehet a magyar ajánlás, ezért is lenne fontos megfelelni ennek. Priskin Tamás úgy véli, a bajnoki éllovas ETO képes jól helyt állni a nemzetközi porondon.
Szombat este eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB I-ben: az éllovas ETO FC Kisvárdára látogat, míg a második helyezett Ferencvárosi TC a Zalaegerszeget fogadja. Az utolsó forduló előtt Priskin Tamással beszélgettünk, aki profi karrierje során mindkét csapatban futballozott.
Először azt kérdeztük a 63-szoros magyar válogatott támadótól, hogy a tabellát egy ponttal vezető győriektől milyen játékra számít idegenben.
Szerintem az ETO-tól ugyanazt a látványos és eredményes futballt fogjuk látni, mint eddig a bajnokságban. Nem lesz rajtuk érezhető a nyomás, mert a Ferencváros elleni bajnoki döntőnek beillő meccsen is felszabadultak voltak. Én most is ugyanezt várom tőlük”
– felelte Priskin. Hozzátette: biztos abban, hogy sem a kisalföldieknek, sem pedig a fővárosiaknak nem lesz könnyű dolga, de ha Vitális Milánék azt nyújtják, amit idáig, akkor nyerni fognak a Kisvárda vendégeként, amellyel bezsebelik a bajnoki címet.
Arról is beszélt, hogy a győrieknek nem szabad a másik találkozó részeredményével foglalkozni, csakis a saját mérkőzésükre kell koncentrálni.
„Tisztában vannak azzal, ha megteszik, amit kell, akkor a másik meccs eredményétől függetlenül bajnokok. Tehát a kezükben van a sorsuk” – fogalmazott Priskin.
Az FTC az elmúlt években dominálta a bajnokságot, egyértelműen az ország legerősebb csapatává lépett elő, amely már Európában is letette a névjegyét. Ebből fakadóan megoszlanak a vélemények arról, hogy a Fradi újabb elsőségével vagy az ETO sikerével járna jobban a magyar foci. A Rába-partiak győzelme esetén a budapestiek az Európa-liga selejtezőjében a nem bajnoki ágra kerülnének, míg a győriek a BL-selejtezőben a bajnoki ágon kezdenének.
Szerintem nagyon jót tesz a Fizz Ligának és a magyar labdarúgásnak, hogy a Ferencvárosnak lett egy kihívója, amelynek ráadásul reális esélye van arra, hogy letaszítsa a trónról a címvédőt, és megnyerje az NB I-et. Az a jobb verzió, amely megvalósul majd, mert én biztos vagyok abban, hogy ha a győriek nyernek, ők is nagyszerűen helyt fognak állni a nemzetközi kupaporondon.
Ezt már ebben az idényben is bebizonyították, nagyon közel voltak ahhoz, hogy bejussanak a Konferencia-liga főtáblájára. A Fradi pedig az elmúlt időszakban vitte Magyarországnak és a hazai bajnokságnak a hírnevét, és ha ezúttal nem végez az első helyen, attól még az Európa-ligában el tud indulni, amelyben hasonló teljesítményre lehet képes, mint legutóbb. Kíváncsian várom, mi lesz, mindenesetre, ha az FTC ezüstérmes lesz, akkor a Magyar Kupa-győzelem és az európai menetelés ellenére is csalódás lehet az idénye valamilyen szinten, mert ennél a klubnál mindig az elsődleges cél a bajnoki cím.
A Ferencváros és az ETO is megpróbált megfelelni a magyar ajánlásnak – úgy tűnik, utóbbi jön ki belőle jobban. A népligetiek ráadásul a télen két magyar kulcsjátékosukat is elengedték: Tóth Alex az angol Premier League-be, míg Varga Barnabás a görög élvonalba igazolt. Priskin szerint ezzel ugyan szakmailag sokat veszítettek, de az eladásuk révén nagy bevételhez is jutottak.
„A Fradinál fontos szempont, hogy olyan magyar játékosokat tudjanak kinevelni, akiket a későbbiekben tovább lehet értékesíteni. A kerete pedig igen bő, tele jó hazai és külföldi futballistával, míg a Győrnél azt láthatjuk, hogy nagyon sok magyar van az első csapatban, és köztük többen is fontos szerepet töltenek be.
Nagyszerű magyar labdarúgókat vonultatnak fel, és ez megmutatja, hogy milyen jó utánpótlásmunka folyik náluk. Elég csak Vitális Milán, Csinger Márk vagy Tóth Rajmund nevét megemlíteni, de Schön Szabolcsot is kiemelhetjük, aki kölcsönben szerepel itt.”
A 4+1-es magyar ajánlással kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) bevezetett egy „átmeneti szabályt”, amely alapján kizárólag ebben az idényben a 2024–2025-ös kiírásban előírtak teljesítése (ennek a feltételnek tavaly az összes NB I-es csapat megfelelt) elfogadható részteljesítésként – ebben az esetben viszont „csak” az előző idény díjazása, azaz 325 millió forint jár. A következőben viszont az „átmeneti szabály” már nem lesz érvényben, így a klubok
Kérdés, az FTC mennyire akar majd megint megfelelni ennek.
„Ha van egy ilyen ajánlás, akkor annak szerintem illik megfelelni. Ezt azért is mondom, mert fontosnak tartom azt, hogy magyarokat lássunk az NB I-ben, akik a játéklehetőséget megkapva fejlődni tudnak – ezt láthattuk ebben az idényben.
Ha az ajánlás miatt játszanak és fejlődni tudnak, akkor az hosszú távon a magyar válogatott szempontjából is jó lehet, tehát ezért is lenne fontos megfelelni ennek.”
Végezetül a két edző jövőjéről kérdeztük, hogy vajon maradnak-e a posztjukon. Robbie Keane neve már többször felvetődött a Celticnél, de Premier League-es csapatokról is lehetett olvasni, míg Borbély Balázzsal kapcsolatban azt rebesgetik, hogy az ír szakember távozása esetén ő is esélyes lehet a Fradi kispadjára.
„Ez egy nagyon jó kérdés, mert két nagyszerű szakemberről beszélünk. Robbie Keane nevét nemcsak a Ferencváros szurkolói, hanem Angliában, Nagy-Britanniában is elég jól ismerik. Figyelemreméltó az a munka, amit a Fradinál végzett, láthattuk, hogy milyen nagyszerűen szerepeltek az európai kupaporondon. Borbély Balázs pedig nagyszerű csapatot épített Győrben, nagyon jól megtalálta a külföldi és a magyar játékosok közti megfelelő arányt és a kémiát, és mint korábban mondtam: nemcsak eredményes, hanem látványos futballt is kialakított.
Most nagyon nehéz megmondani, miként alakul a sorsuk, de ha így folytatják a munkájukat, akkor előbb-utóbb biztos, kapnak olyan ajánlatot, ami továbblépést jelentene számukra.”
Labdarúgó NB I
33., utolsó forduló
Szombaton (a bajnoki címről döntő meccsek)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA