Határozott állásfoglalást közölt a német Cicero: nem cenzúrázták Sulyok Tamás interjúját

Közel felére csökkentené a képviselői illetményt a Tisza: emiatt Sulyok Tamás, de még Magyar Péter fizetése is csökkenne
Számos állami vezető fizetése a képviselői alapilletményhez kötött, így a módosítás a közszféra széles körét érintené.
A lapot Magyar Péter vádolta meg azzal, hogy részleteket vágtak ki az interjúból.
A német Cicero politikatudományi folyóirat szerkesztőségi állásfoglalást adott ki, miután Magyar Péter miniszterelnök cenzúrával vádolta őket a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készült interjú kapcsán – írja az Index.
A vita alapja az volt, hogy a Sándor-palota honlapján közzétett magyar változat és a folyóirat által publikált német nyelvű interjú között kisebb eltérések voltak.
Magyar Péter a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „A nekik nem tetsző dolgokat, azokat kivágják egy interjúból, és úgy idézik.”
A Cicero határozottan visszautasította a cenzúrára vonatkozó vádakat, amelyeket „abszurdnak” nevezett.
A lap közlése szerint az eltérések csupán a német olvasók számára szükséges háttérinformációkkal és összefoglalókkal egészítették ki a beszélgetést, mivel a német közönség kevésbé ismeri a magyar belpolitikai vitákat. Sulyok Tamás válaszai mindkét változatban tartalmilag azonosak maradtak. Továbbá a lap leszögezte, hogy a magyar köztársasági elnök részéről semmiféle cenzúrára irányuló kísérlet nem történt.
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Számos állami vezető fizetése a képviselői alapilletményhez kötött, így a módosítás a közszféra széles körét érintené.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI
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