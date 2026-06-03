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sulyok tamás cicero cenzúra Magyar Péter interjú

Határozott állásfoglalást közölt a német Cicero: nem cenzúrázták Sulyok Tamás interjúját

2026. június 03. 16:25

A lapot Magyar Péter vádolta meg azzal, hogy részleteket vágtak ki az interjúból.

2026. június 03. 16:25
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A német Cicero politikatudományi folyóirat szerkesztőségi állásfoglalást adott ki, miután Magyar Péter miniszterelnök cenzúrával vádolta őket a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készült interjú kapcsán – írja az Index.

A vita alapja az volt, hogy a Sándor-palota honlapján közzétett magyar változat és a folyóirat által publikált német nyelvű interjú között kisebb eltérések voltak.

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Magyar Péter a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „A nekik nem tetsző dolgokat, azokat kivágják egy interjúból, és úgy idézik.”

A Cicero határozottan visszautasította a cenzúrára vonatkozó vádakat, amelyeket „abszurdnak” nevezett.

A lap közlése szerint az eltérések csupán a német olvasók számára szükséges háttérinformációkkal és összefoglalókkal egészítették ki a beszélgetést, mivel a német közönség kevésbé ismeri a magyar belpolitikai vitákat. Sulyok Tamás válaszai mindkét változatban tartalmilag azonosak maradtak. Továbbá a lap leszögezte, hogy a magyar köztársasági elnök részéről semmiféle cenzúrára irányuló kísérlet nem történt.

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Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

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Összesen 81 komment

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magyar-1977
2026. június 03. 19:23
Zsoltibácsi kedvenc ruszki pedofilja!:DDD Brazíliába küldték Hilariont, akinél nemrég még kokaint találtak Csehországban Az orosz metropolita Santa Rosa és Campina das Missoes településeken szolgál majd.
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0
0
magyar-1977
2026. június 03. 19:18
magyar-1977 5m007h 0p3ra70r 2026. június 03. 19:17 Nagyon vergődsz, retek?:DDDDDDDDDD ".....amelynek magyar fordításából több részt is kihúztak." Bömbölj még!:DDDD
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0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 18:35
Azzal dicsekszik épp egy lavórnyi hugyban ázó tiszakavics, hogy nem is beégett csak nem értette meg, amit DW riportere kért tőle. 😍😍😍😍😍😍
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4
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 18:33
B 😍 E 😍 É 😍 G 😍 E 😍 T 😍 T nem akárhogy G 😍 E 😍 C 😍 I 😍 R 😍 E
Válasz erre
2
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