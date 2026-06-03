Határozott állásfoglalást közölt a német Cicero: nem cenzúrázták Sulyok Tamás interjúját

A német Cicero politikatudományi folyóirat szerkesztőségi állásfoglalást adott ki, miután Magyar Péter miniszterelnök cenzúrával vádolta őket a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készült interjú kapcsán – írja az Index.

A vita alapja az volt, hogy a Sándor-palota honlapján közzétett magyar változat és a folyóirat által publikált német nyelvű interjú között kisebb eltérések voltak.