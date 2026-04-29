04. 29.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
A Fidesz még mindig nem érti, hogy a választás Orbánról szóló népszavazás volt

2026. április 29. 15:09

Orbánék rövid megingás után megtalálták a biztos utat.

2026. április 29. 15:09
Fekő Ádám
Magyar Narancs

„Másfél hét telt el a Fidesz választási veresége óta. A NER – remélhetőleg – végének és annak lefolyásának körülményeire egyelőre még csak tippelni lehet, de érdemes rögzíteni, hogy másfél hét mire volt elég: miközben Magyar Péter naponta jelenti be az ország következő négy évének vezetőit, addig Orbánék rövid megingás után megtalálták a biztos utat. Ez a biztos út pedig, úgy tűnik, pontosan ugyanaz, ami eddig volt.

Miközben a párt nem különösebben jelentős emberei kisebb-nagyobb elánnal követelnek megtisztulást, a közvetlen pártelit megszólalásai alapján minden a legnagyobb rendben, és nem kell itt semmin változtatni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor lemondásának, vagyis le nem mondásának kérdése továbbra is nyitva maradt, annak ellenére, hogy még a csak és kizárólag az ő hatalomban tartását szolgáló Patrióta névre hallgató YouTube-csatornán a választás utáni interjújában is ezzel kapcsolatban kapta az első kérdést. A szerencsés feladatot megkapott propagandistát azonban egyáltalán nem zavarta, hogy alanya egyáltalán nem válaszolt az igennel vagy nemmel eldönthető kérdésre, hanem helyette a jobboldal újjászületéséről kezdett el magyarázni. A választ azért ki lehet sakkozni: látszólag se Orbán Viktornak, se a Fidesz ismert figuráinak nincs ott a tervei közt a lemondás. Tehát marad minden a régiben: csak semmi kényelmetlenség!

A Fidesz egyelőre nem maradt csendben, hanem úgy csinál, mintha csak egy apró kisiklás történt volna április 12-én, aminek folyományaként azért a már említett YouTube-csatorna törölte a mostanra mémmé vált választási műsorának utolsó két óráját. Az olyan már biztosan a süllyesztőbe került figurák, mint Nagy Márton, Kovács Zoltán vagy Navracsics Tibor a politikusi kommunikációjuk elmúlt éveit is eltüntették azzal, hogy kicsekkoltak Facebookról. Akik velünk maradtak, azok mintha valami alternatív valóságban élnének.”

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madas
2026. április 29. 16:36
Szeretné nagyon a kis kommunista köcsög, hogy Orbán eltűnjőn, de nyugi nem fog!
westend
2026. április 29. 16:35
chiron 2026. április 29. 16:30 "Kell idő, míg lehűl a löttyös indulat" - hát, van egy rossz hírem. Épp ez a cikk a példa arra, hogy a moslékmédiák nem fogják abbahagyni a több-évtizedes orbán-gyűlöletre trenírozását az olvasóiknak. Mert ez egy nemzedékeken átnyúló projekt a moslékoldalon, mióta a fidesz kirúgta az szdsz-t. 2006 és az elqrás után kisebb hatással űzték ezt az ipart, de sose fogják abbahagyni, amíg Orbán politizál.
chiron
2026. április 29. 16:30
A FOS-kodás következtében a Fidesz arcát nagyrészben adó Orbán Viktorból gyűlölt Döbrögi, még inkább a "maifiatalok" bőszen megtagadható, "leszavazható" Apafigurája lett. Mai korunk nem kedvez az apákról alkotot képnek: Hollywood és a feminizmus a család szétverése programján belül ezen rugózik már évtizedek óta. Ami ennél fontosabb: nem lehet úgy VISSZATÉRNI, ha valaki el sem ment. Gyurcsány (még ő sem Orbán kategória) nem bírta megállni, el is erodálta magát. A nagyapa szerep az egyik, a Gorbacsovéhoz / Clintonéhoz hasonló világjáró Bölcs Szónok szerepe a másik, amit fel lehet most vállalni. Semmiképpen nem a belpolitikai jelenlétet, egy ideig. Kell idő, míg lehűl a löttyös indulat, beütnek a megszorítások, megvonások, áremelkedések, belharcok és kiköltözések, várólisták és leépítések, amikor a fogcsikorgató szavazó hallja, hogy már a szomszéd is szívja a fogát, Na, akkor érdemes visszatérni. Előbb nem. Nem állna jól. Nem irigylem azokat, akik addig tartják a frontot.
Dixtroy
2026. április 29. 16:28
Ettásak csalódottak, hogy a fidesz nem omlott össze a megsemmisítónek szánt 4:3-as vereségtől.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!