Döntött a Fidesz Orbán Viktor elnöki posztról való lemondásáról
Deutsch Tamás a Telexnek azt nyilatkozta, mindent megbeszéltek a leköszönő miniszterelnökkel.
Orbánék rövid megingás után megtalálták a biztos utat.
„Másfél hét telt el a Fidesz választási veresége óta. A NER – remélhetőleg – végének és annak lefolyásának körülményeire egyelőre még csak tippelni lehet, de érdemes rögzíteni, hogy másfél hét mire volt elég: miközben Magyar Péter naponta jelenti be az ország következő négy évének vezetőit, addig Orbánék rövid megingás után megtalálták a biztos utat. Ez a biztos út pedig, úgy tűnik, pontosan ugyanaz, ami eddig volt.
Miközben a párt nem különösebben jelentős emberei kisebb-nagyobb elánnal követelnek megtisztulást, a közvetlen pártelit megszólalásai alapján minden a legnagyobb rendben, és nem kell itt semmin változtatni.
Orbán Viktor lemondásának, vagyis le nem mondásának kérdése továbbra is nyitva maradt, annak ellenére, hogy még a csak és kizárólag az ő hatalomban tartását szolgáló Patrióta névre hallgató YouTube-csatornán a választás utáni interjújában is ezzel kapcsolatban kapta az első kérdést. A szerencsés feladatot megkapott propagandistát azonban egyáltalán nem zavarta, hogy alanya egyáltalán nem válaszolt az igennel vagy nemmel eldönthető kérdésre, hanem helyette a jobboldal újjászületéséről kezdett el magyarázni. A választ azért ki lehet sakkozni: látszólag se Orbán Viktornak, se a Fidesz ismert figuráinak nincs ott a tervei közt a lemondás. Tehát marad minden a régiben: csak semmi kényelmetlenség!
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz egyelőre nem maradt csendben, hanem úgy csinál, mintha csak egy apró kisiklás történt volna április 12-én, aminek folyományaként azért a már említett YouTube-csatorna törölte a mostanra mémmé vált választási műsorának utolsó két óráját. Az olyan már biztosan a süllyesztőbe került figurák, mint Nagy Márton, Kovács Zoltán vagy Navracsics Tibor a politikusi kommunikációjuk elmúlt éveit is eltüntették azzal, hogy kicsekkoltak Facebookról. Akik velünk maradtak, azok mintha valami alternatív valóságban élnének.”
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP